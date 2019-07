Becky G le dio voz a ese mundo ideal de Aladdín

Cuando la versión animada de Aladdín llegó a los cines por primera vez, en noviembre de 1992, Becky G ni siquiera había nacido. La cantante, quien ha tenido éxitos como Mayores y Sin Pijama, desde muy pequeña recuerda haber sido una fanática de la cinta: se sentaba frente al televisor y viajaba a la Agrabah de Aladdín a través de las imágenes.

Aunque también encantaban los temas que empapaban de música a la película. Entre ellos estaba Un Mundo Ideal, quizá uno de los más recordados e icónicos de toda la película. En ese momento, en Latinoamérica la canción fue interpretada por el músico venezolano Ricardo Montaner y Michelle Early. Ahora ella, con 22 años, es quien le da voz a ese tema junto al ex-One Direction, Zayn Malik.

Apropiarse de un clásico

El ofrecimiento para que hiciera parte de la producción fue un poco de repente, querían que la canción fuera cantada en inglés y español. Aunque ella se encontraba en medio de una gira, inmediatamente aceptó, voló a Los Ángeles y grabó su parte.

“Mi propio toque fue que la canción es en spanglish, un poquito en inglés y un poquito en español”, admite la cantante. Ha vivido toda su vida entre dos mundos y dos idiomas. “Nací en los Estados Unidos, pero soy muy mexicana de corazón y de sangre”.

Ahora que regresa a ver la película, se identifica con Jazmín, por supuesto, esa princesa que se escapaba de su castillo para conocer su ciudad, que se oponía al matrimonio arreglado y que tenía ganas de darle la vuelta al mundo.

Además, tiene un nuevo enlace con ese personaje. “Mi amiga Naomi Scott interpreta a la princesa Jazmín en la película”. Juntas participaron en otro remake: el de los Power Rangers en 2017. Fue la primera vez que Becky G se le midió a ese reto de la actuación, interpretó a la ranger amarilla, Trini, mientras que Scott interpretaba a Kimberly, la guerrera rosa.

En la pantalla grande

Sobre esa faceta suya en las pantallas, confiesa que no cursó ninguna clase antes de asumir el rol. Se entrenó para el papel casi de manera empírica codeada de otros intérpretes reconocidos como Dacre Montgomery, RJ Cyler, Elizabeth Banks y Bryan Cranston. “Aprendía cada día de los demás y eso me inspiró mucho”, comenta.

Cree que la oportunidad para estrenarse en el cine fue precisa y encajó con un momento difícil que atravesaba en su carrera musical. Hace unos años le costó mucho hallarse como artista.

Primero lo intentó cantando en inglés, firmó un contrato con una disquera a sus 14 años, pero no se sentía cómoda. “Estaba cantando música que no significaban nada para mi, ni para mis fans”, recuerda. “Llegó un punto en el que cosas fuera de mi control pasaron y me sentía atrasada, no sabía que iba a pasar”.

Fue entonces cuando cambió el rumbo de su música. “Fue vencer uno de mis grandes miedos, que era cantar música en español profesionalmente”.

Aunque en su casa toda la vida cantó rancheras, reguetón o las canciones de Selena Quintanilla, cruzar esa barrera la intimidaba: “porque no sabía si el público, la prensa y la industria me iba a aceptar, porque yo era “americana” a los ojos de los demás”. Pero se lanzó, aún en medio del miedo, y siente que se encontró como artista, “encontré mi mensaje como mujer en la industria”.

En este momento, al ser una de las artistas latinas más escuchadas del género urbano, cree que pasar al español fue un giro acertado. Por eso considera que esta versión de Un Mundo Ideal encajó tan bien con ella.

Ahora es libre, como esa princesa que salió volando de su palacio en una alfombra mágica.