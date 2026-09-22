¡Pionero en Colombia! El DIM estrena sistema de reconocimiento facial para el ingreso al Atanasio: así será el piloto

El DIM se convertirá, en la tarde-noche de este martes 22 de septiembre, en el primer equipo en implementar el reconocimiento facial para el ingreso de sus aficionados al estadio. En el encuentro entre el cuadro rojo y Jaguares de Córdoba, válido por la fecha 11 del Clausura, los rojos harán el primer piloto de la iniciativa. De acuerdo con la información que compartió el club, la prueba se hará en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot. En ese sector, por lo general, se ubican los miembros de la Rexixtenxia Norte, barra popular más grande del elenco antioqueño que, por lo general, cuenta con más de 5.000 asistentes al escenario deportivo.

¿Cómo será el piloto que tiene programado el DIM?

En el Medellín vienen trabajando desde hace varios meses para que la iniciativa de reconocimiento facial salga bien. En los primeros días de septiembre el cuadro rojo sacó un comunicado en el que anunciaba que en el duelo contra Jaguares, programado inicialmente para el 18 de este mes –fue aplazado por el “apretón” del calendario–, mil personas que asisten al sector norte del Atanasio serían parte del piloto.

Este martes todos los esfuerzos en la previa del partido estarán concentrados en promocionar la innovación. La programación empieza a las 4:30 p.m. Desde esa hora, en la parte baja del sector occidental del Atanasio, el presidente del Medellín, representantes de las empresas que se asociaron a la iniciativa y miembros de la administración municipal, estarán dando una charla sobre cómo se hizo el proceso para llegar al ingreso con reconocimiento facial al estadio de la ciudad.

45 minutos después, a las 5:15 de la tarde, los mil hinchas que están programados para probar la tecnología, harán el ingreso al Atanasio Girardot poniendo su rostro en una cámara. Esta iniciativa responde, fundamentalmente, a dos cosas. Por un lado, innovar con tecnología en el ingreso de los aficionados al escenario deportivo.

De otra parte, tener mayor control para evitar que ocurran hechos como los desmanes que han ocurrido en el tiempo reciente en el escenario deportivo durante partidos como el que se jugó el 7 de mayo entre Medellín y Flamengo de Brasil, por Copa Libertadores, que terminó suspendido porque los hinchas de la tribuna norte lanzaron pólvora y algunos elementos hacia la cancha del escenario deportivo.

Lo mismo pasó en la final de la Copa BetPlay del 2025, en la que se midieron El Poderoso y Nacional. Cuando el encuentro finalizó, hubo enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos en la gramilla artificial que separa la parte baja de la tribuna occidental del gramado del Atanasio. En últimas, el objetivo de la iniciativa es promover, de nuevo, el fútbol en paz en la ciudad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: