BTS regresa con nuevo álbum el 20 de marzo y anuncia gira mundial tras el servicio militar

BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial, anunció este jueves el grupo de k-pop conocido mundialmente.

“Lo he estado esperando con más ilusión que nadie”, escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.

Su discográfica, Big Hit Music, confirmó la información.

El disco será el primero de la banda desde la antología ‘Proof’, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022.