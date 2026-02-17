Detalles de denuncia contra senadora Bedoya por coimas: “Me condicionó a pagar $4 millones a su yerno”

Una nueva denuncia relacionada con supuestos cobros y presiones irregulares tiene como foco al Congreso de la República. El caso tiene como protagonista a la senadora antioqueña Berenice Bedoya, una de las mencionadas en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo (UNGRD), quien ahora es señalada también de supuestamente haberle pedido una parte de su salario a un miembro de su unidad de trabajo legislativo (UTL) a cambio de permanecer en el puesto.
Se trata de presuntos cobros de entre $2,5 y $4 millones que habría tenido que pagar el periodista y abogado Sergio Mesa, quien denunció que en su rol de asesor, entre 2024 y 2025, tuvo que destinar parte de su salario con destino a los bolsillos de familiares y gente cercana a la congresista. En apenas ocho meses, entre abril y diciembre de 2024, Mesa aseguró que tuvo que entregar hasta $30 millones de sus honorarios.
Le puede interesar: Por presunto cobro de coimas será denunciada la senadora Berenice Bedoya.
“Fui recomendado por la senadora Berenice Bedoya, quien me ‘condicionó’ a pagar $4 millones a su entonces yerno Sebastián Arboleda Alzate. En julio de 2024, cuando ella decidió apartar a su exyerno y me presionaron para renunciar al contrato, debí comenzar a pagarle a su hija Valeria Bedoya la suma de $2,5 millones”, manifestó Mesa.
Con nombre propio, el también abogado señaló a Marcela Reina Beltrán, una de las asesoras más cercanas a la senadora, de ser quien le hacía llamadas “para exigirme cumplir con el ‘compromiso’ o renunciar a mi contrato (lo hizo en julio de 2024 y en julio de 2025). La asesora Reina me llamó el 10 de julio de 2025 a pedirme que debía renunciar a mi contrato y ser nombrado en libre nombramiento y remoción, con lo cual podían echarme cuando quisiera”.