Marzo ha sido un mes cargado de noticias para Greeicy Rendón y Mike Bahía: comenzaron la gira Amantes Tour Eternamente Amor, que cierran esta noche; ella estrenó una serie en Netflix y lanzó el álbum La Carta, a la vez que celebran que pronto serán padres.

¿Qué sentimientos experimentan a pocas horas del show?

Greeicy: “Felices de compartir con tantas personas que nos entregan amor, con muchas ganas de que llegue la hora, estamos preparando los últimos detalles después de Bogotá y Cali”.

Mike: “Es un show que no habíamos hecho y nos emociona ver tanta gente sincronizada en el escenario haciendo que nuestras canciones se escuchen grandes y hermosas. El espectáculo en Medellín nos genera mucha expectativa”.

¿Qué de especial tiene este espectáculo con respecto a otros que han hecho?

Greeicy: “Nos atrevemos a decir que la gente va a irse más feliz, está hecho con demasiado amor. Queremos que vivan muchos momentos. Este concierto es superespecial, único, que como mujer toda la vida me lo soñé y que gracias a la gente será una realidad”.

Mike: “Nuestra historia se ha contado a través de canciones y en este caso hay muchas más, podemos decir que hay más del doble que había en 2018, cuando estuvimos en La Macarena, así que se lo van a disfrutar un montón, aparte de que hemos crecido artísticamente”.

Greeicy: “Hablando de las canciones, siento que con todo este tema que venimos saliendo de la pandemia, de no habernos encontrado hace mucho tiempo con la gente, hoy tenemos temas que hemos lanzado, así que tenemos demasiadas ganas de cantarlas con el público, siento que ese va a ser el día del desahogo y decir, OK, llegó el momento para que las gritemos todos”.

¿En lo personal han pasado muchas cosas en este mes?

Greeicy: “Ha sido espectacular, han pasado muchas cosas con la canción nueva y el estreno de la serie Ritmo salvaje, en Netflix. En el show vamos a estrenar una de las canciones que la gente no conoce”

¿Cómo han vivido esta etapa del embarazo?

Mike: “Es algo que estamos viviendo los dos, porque es imposible que cuando se mueve una ola la otra no lo haga. Ha sido un ejercicio para los dos, son momentos en los que hay tensión y muchas decisiones para tomar, pero no siento que sea tan complejo como lo dicen. Es una etapa para entendernos y fluir. Todo ha funcionado muy bien”.

Greeicy: “Realmente tengo que ser muy honesta y decirles que me siento muy agradecida porque de todas esas historias que he escuchado y de que cada embarazo es diferente, para ser mi primera experiencia ha sido muy linda, a nivel de energía y de salud me he sentido muy bien, y debo todo esto a que tengo un compañero, una familia y un equipo increíbles, y eso ha influido mucho para que me sienta muy bien es esta etapa”