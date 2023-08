La historia del hip hop es siempre una historia personal. La historia de los que encuentran en la música un tesoro. Una historia como la de Sergio Andrés Ruiz, más conocido como Pino.

Sergio nació en Angelópolis, un municipio en el suroeste antioqueño. Cuando tenía siete años llegó con su familia a Medellín, al barrio Moravia. El hip hop lo conoció dos años después, en 1997, en el colegio Gilberto Alzate Avendaño, en el barrio Aranjuez.

“Ahí fue que me llegó a mí, por los compañeros que llevaban casetes, llegaban así vestidos de ancho, ahí fue que pillé la cultura bien en forma, en Aranjuez”, dice Pino.

Ahí en ese colegio, donde también estudiaban Henry, el JKE de Crew Peligrosos, y Gambeta, de Alcolyrikoz, y donde había tantos tan raperos, aunque luego no terminaran siendo reconocidos, a Sergio la vida se le partió en dos, porque la vida es otra después del hip hop.

“Cuando uno viene del campo a la ciudad llega con un imaginario muy distinto. Yo al comienzo me sentí muy perdido, me parecía un lugar muy hostil, no entendía nada. Era como muy inocente. A mí lo que me hizo meterme en esta vuelta fue que el hip hop me hizo sentir que era parte de un grupo, que podía hacer cosas, que podía tener mi propio estilo, ser diferente. A mí me rayaba mucho sentir que uno tiene que ser como todo el mundo quiere que uno sea para tener un lugar... El hip hop me hizo sentir que podía ser parte de eso sin ser algo que yo no quiero ser”.

Eso que dice Pino que sintió resume lo poderoso del hip hop, lo que lo ha hecho tan popular en el mundo a 50 años de su creación. Es identidad. Es fácil de decir, pero más difícil de entender.