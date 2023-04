Emmanuel tiene fresco el recuerdo de la primera vez que vino a Colombia, se presentó en la Media Torta, en Bogotá, cuando nadie lo conocía, “llegas con una inquietud enorme de qué es lo que va a ocurrir porque no eres tú el único que canta. Cantaban varios artistas y no sabes tú si la gente que está ahí va por los demás artistas. Por ti no iban a ir, por supuesto, porque no te conocían”.

“Yo llegué por primera vez a Colombia cuando todavía no tenía un éxito. Me presenté en la Media Torta, donde todos los artistas que llegaban internacionales tenían que ir a cantar ahí de forma gratuita. Desde ahí pasaron muchas cosas en mi vida muy bonitas y ya desde antes de llegar a cantar tenía mucho conocimiento de Colombia porque mi padre había visitado el país como torero y con él trabaja un colombiano que nos hablaba mucho de Cartagena, de sus playas, nos enseñaba a bailar cumbia a mí y a mi hermano, en fin, Colombia ha estado dentro de mí desde antes de ir a cantar”.

¿Y cómo le ha ido?

“Pues la canción la hacemos en un norteño pop y la presentamos en diferentes lugares. La primera vez fue en San luis, Potosí, en México, en una feria popular donde había muchísima gente. Yo creo que había unas 80.000 personas y la respuesta fue increíble, yo no me la esperaba. Siempre que haces algo diferente, pues estás en el filo de la navaja, no sabes si te vas a caer. Mi banda estaba encantada de hacerla, emocionados porque eso te refresca. Eso fue un momento maravilloso”.

¿Y qué más va a traer para este concierto?

“Todas mis canciones, toda mi música, por eso se llama el Tour Toda la vida. Mi carrera. Que vamos a cantar mucho y vamos con el corazón en la garganta”.

No es fácil sostenerse en una carrera tan cambiante, ¿cómo lo ha hecho? “Leyendo la vida de los líderes, de los grandes líderes, te das cuenta que llegan allí primero por su concepto, por su fuerza, por su arranque interno, pero son personas que se acomodan generalmente a los cambios que la vida te trae, que el mundo trae. Si no te adaptas a los cambios del mundo, te quedas atrás, el tren te deja en la estación. Y en la música es lo mismo, en el arte es lo mismo, salen nuevas formas musicales, nuevos sonidos, nuevas maneras de hacer la música”.

Algún recuerdo de esos momentos cambiantes...

“Cuando aparecieron los sintetizadores, los minimoog, arrancan en Europa y en América Latina era dificilísimo, primero porque no estaban esos instrumentos aquí, y segundo, pues no había quien los tocara tampoco. Me acuerdo que cuando hicimos el primer disco mío con un minimoog, había una sola persona en México, que era una especie de nerd, que le gustaban las cosas electrónicas (...) usamos este sintetizador y nos fuimos adaptando. Y así fui haciendo en mi carrera, y metiéndome en canciones, y en movimientos musicales que no se hacían, y corriendo un riesgo continuo, pero ese interés, o esa inquietud, estaba dentro de mí, en la búsqueda, y en querer hacer algo diferente, el primero que se divertía era yo y si tú no te diviertes, no hay manera de divertir a la gente”.

Y así llegaron canciones como Toda la vida...

“Sí, canciones como las del disco En La soledad primero, el trabajo que rompió con lo anterior romántico mío. Luego pasaron canciones como La chica de humo, La última luna, Corazón de melao, que fueron diferentes en su momento. Yo me metía en esas cosas y algunos de los que me rodean son personas que piensan igual. Es vital también estar con gente que piense como uno. Cuando yo saqué La chica de humo o Toda la vida, mis luchas fueron horribles, porque nadie estaba de acuerdo. Es horrible luchar contra lo que está ocurriendo musicalmente en el mercado, pero que tú te avientas al vacío con el paracaídas que es la canción y de pronto la canción se convierte en un temazo en México, y en toda América Latina”.

Toda la vida es un himno...

“Imagínate que en México había taxis que llevaban en su placa la frase Toda la vida. Me llamo mucho la atención, regresando de un viaje de Los Ángeles, donde pasé por un restaurante, en el que se desayunan huevos, en México se desayunan mucho con huevos, que los estrellados, los revueltos, huevos a la mexicana y en este restaurante decía grandísimo: ‘huevos Toda la vida”. Cosas así pasaron en muchos momentos de mi carrera. Y gracias a eso, pues como tú dices, aquí estamos”.

EN UN MINUTO

¿Qué rutina tiene antes de un concierto?

“Rezo, estoy con mi gente antes de salir, le dedico el show a quien me dio la voz que es Dios y que todas las alegrías vayan para allá, que yo le pueda dar alegría a la gente, es lo que pienso porque creo que la gente quiere con una sonrisa del show una sonrisa que venga desde el corazón”

¿Se demora en conciliar el sueño cuando termina un show?

“Me demoro en conciliar el sueño toda mi vida, desde que nací, es horrible, espantoso, pero después de un show por supuesto se tardó un poquito, no mucho, pero de pronto llega el cansancio”.

¿Come algo antes de un concierto o prefiere no comer nada?

“Prefiero comer muy poquito, unas cuatro horas antes como y luego antes del concierto generalmente algo que te da un poquito de energía o potasio esto que son las uvas, cosas muy sencillas”.

¿Cuál es la canción que más le gusta cantar en vivo?

“Creo que todas me gustan y todas tienen su momento en el show, su momento en mi vida hay canciones que tienen más potencia en el show que otras, hay unas que tienen más romanticismo que otras, me cuesta trabajo escoger”.

El último concierto que asistió como espectador...

“Fue en Los Ángeles hace muy poquito tiempo, Rod Stewart, maravilloso”.

Y en este concierto va a compartir con colegas como Daniela Romo...

“Qué padre que estemos dos paisanos cantando ahí”.

Algo más que quiera decir...

“Gracias Medellín por haberme tratado siempre tan bonito”.

