Una de ellas fue con la israelí Noga Erez y la canción ¡Oh, Algoritmo! “La conocí en Internet y le escribí por Instagram un mensaje directo: ‘Me gusta mucho lo que haces’ y me respondió: ‘Estuve viendo lo que haces y me gusta, let’s colab —colaboremos—”, y ahí empezó todo.

Drexler tenía un estribillo suelto sobre el libre albedrío, “¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? / Dime qué debo cantar / Oh, algoritmo, con el trasfondo de la libertad, el libre albedrío y la tendencia que tenemos a veces a sacrificarlo en pos de soluciones fáciles y rápidas, es muy difícil ejercer la libertad”.

Un cuestionamiento que venía de una lectura que había hecho del filósofo israelí Yuval Harari. “Ella me dijo que lo había leído, le pasé ese fragmento y escribió una parte en inglés maravillosa y que fue para mí un gran desafío porque volví a tomar ese texto y a escribir la misma melodía y el mismo esquema de rima, pero en castellano, que es la parte que canto al final”. Así de enriquecedor fue el trabajo, al igual que con C. Tangana, Rubén Blades y Martín Buscaglia.

De la pandemia también hay algo negativo. A lo normal de los dilemas compositivos —que para él van en que es muy difícil escribir, que nunca ha sido un acto sencillo ni liviano y se va volviendo más intenso con el paso del tiempo— se sumó esa etapa de confinamiento.

“Me di cuenta de que sin el contacto con la otra persona el acto de escribir, que aparentemente es un acto solitario, no se completaba, escribía mucho, pero no podía terminar las canciones. Al no tener a nadie a quién mostrárselas no terminaba de completar la parte de la composición que además de expresión es comunicación. Me demoré casi un año y medio en darme cuenta de que realmente tenía las canciones para el disco”.

Su álbum más ecléctico

Esas colaboraciones en las que se mezcla la música popular con el rap, el trap, en la que Rubén Blades canta en mejorana (género poético-musical autóctono de Panamá) una décima escrita “por mi prima venezolana astrofísica (Alejandra Melfo Prada)”, y varios temas en los que se destacan los arreglos de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por Fernando Velázquez, hacen que este álbum tenga tantas sonoridades como texturas musicales posibles.

Al preguntarle si es el disco más ecléctico de su carrera, Drexler se queda pensando con la mirada fija hacia el vacío: “No lo había pensado, pero puede que sí lo sea”, y empieza a despiezar todo lo que trae Tinta y Tiempo en un análisis introspectivo hecho en voz alta: habla de que hubo mucho tiempo para digerirlo y muchísimo más de experimentación, “angustiosa experimentación, pero experimentación al fin”, también bastante búsqueda, el alivio que representó la orquesta que entra de golpe en las canciones, más la mezcla de música urbana que tanto le gusta.

Se queda pensando en los meses que lleva hablando del álbum, “fijate, no es algo que haya tenido antes en cuenta, sí que es ecléctico el disco”.

En medio de la conversación llega un amigo a su casa, otro músico, chileno, Nano Stern. “¿lo conoces? Es maravilloso”. Le manda a decir que no se vaya a ir que le tiene un libro. “Nano vino a devolverme una guitarra y no quiero que mi amigo se vaya de Madrid sin el libro que le compré, es uno que ya he regalado como cuatro veces en los últimos dos meses, el que ganó el Pulitzer hace poco, de Joshua Cohen, Los Netanyahus. Es lo mejor que he leído en en ficción”.