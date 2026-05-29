Vuelve Pasabordo con un disco nuevo, afianzados en el pop regional y con muchos planes para 2026

El nuevo disco, quinto en su carrera, se llama como ellos, Jhonatan y Gabo. Querían que se llamara así porque es la esencia de lo que han sido sus 19 años en la industria. “Este álbum reúne el mejor mundo de Jhonatan, el mejor mundo de Gabo. Después de tanto camino recorrido, de buscar la autenticidad, tenemos claro que Jhonatan es más pop, yo soy más popular –vengo de Yarumal, soy agropecuario– y esa mezcla hizo que Pasabordo tuviera todo este universo”, cuenta Gabo. Es un disco que, en sus palabras, recopila todos los mejores momentos de Pasabordo desde que comenzaron: “Hay canciones de vallenato, otras tropipop, hay más regional, unas más guascas. Jhonatan quiso expresar su amor, su esencia como artista, yo quise poner lo mío y entre ambos hicimos 22 canciones”, añade Gabo. Puede leer: El futuro de la música suena a tradición con De Mar y Río La idea de un disco con concepto, que tuviera sentido porqué va una después de la otra, fue siempre la inicial. “Teníamos canciones guardadas desde hace mucho tiempo, otras recientes porque constantemente estamos creando y pensamos en hacer un álbum más grande, llamarlo con nuestros nombres porque es un equilibrio, un 50-50 de quiénes somos nosotros”, precisó Jhonatan, quien agregó que sí hay un concepto claro en todo el álbum: unir los dos mundos de cada uno. “Es un álbum muy equilibrado entre el pop y el regional”. Musicalmente, el disco Jhonatan y Gabo explora sonidos como el regional colombiano, el trópico, el vallenato, la salsa y algunas influencias electrónicas. Entre requintos, guitarras clásicas, acordeón, piano, batería y trompetas, el proyecto desarrolla una propuesta bastante versátil que encuentra equilibrio entre lo romántico, lo popular y lo festivo.

La madurez musical de Pasabordo

Al preguntarles a ambos cómo se sienten hoy, tras el camino recorrido y luego de haberse probado –con éxito– también como compositores, los dos son muy claros en que hay una madurez que se nota en la música misma. Hace cinco años comenzaron esa doble carrera: de artistas y compositores. “Eso nos cambió un poco el chip porque hace 5 años lanzamos Guaro canción Jessi Uribe, Pipe Bueno y Yeison Jiménez, y luego hicimos canciones con Don Darío Gómez, con Marbelle. Estábamos haciendo brillar a la gente con canciones populares y eso no cambió la dinámica”, detalla Gabo. Le puede interesar: Morat encabezará la despedida de la Selección Colombia en El Campín: así será el evento “En estos últimos años nos encontramos, nos definimos, tuvimos identidad, ya Jonathan y Gabo sabemos para dónde vamos, estamos más maduros, más anclados. Tenemos una visión más grande del negocio y estamos creando industria”, dice Gabo, y Jhonatan añade que el hecho de que en Medellín haya crecido tanto la industria ha sido muy importante: “Medellín es una potencia en este momento y a nosotros nos ha favorecido un montón para explotar nuestra carrera en muchos lugares y que la gente nos busque para hacer canciones y que la carrera siga creciendo”. Este nuevo disco tiene colaboraciones con artistas como Elder Dayán Díaz y Jhonny Rivera y viene una canción que no alcanzó a entrar al disco de Juan Fernando Velasco. “A Juan Fernando le abrimos justo un concierto hace 18 años en Palmahía, y mira ahora grabando una canción con él”.

Hoy Jhonatan y Gabo quieren afianzarse como representantes y embajadores del pop regional colombiano. “Esa es la transición que hicimos, gracias a Dios nos la dieron, porque fueron 5 años de estar haciendo esa transición que no fue nada fácil”, dijo Gabo. “Mantenerse en esta carrera es una batalla casi que imposible, o sea, es muy difícil que un artista se mantenga de generación en generación, son pocos los que han logrado batallar con el tiempo en una carrera tan vertiginosa como esta”, añade Jhonatan. Se acaba de lanzar este disco y abrirán un bar-restaurante en Bogotá llamado Cantinero el próximo 4 de junio. En septiembre darán un concierto en especial en Medellín que hace parte de Mi generación tour diseñado para quienes han seguido a Pasabordo desde el comienzo de la carrera.

El recuerdo de Yeison Jiménez