Estados Alterados lanza su álbum sinfónico con La Metro y lo masterizaron para vinilo en Abbey Road

La historia de la música hecha en Medellín tiene un capítulo aparte –y sobresaliente– con las bandas que en los años 80 marcaron el ritmo de los jóvenes de la ciudad. Una de esas bandas fue Estados Alterados, dueños de un sonido único, de ese rock electrónico con ecos new wave y tecno que aún sigue vivo. La banda acaba de lanzar su álbum Sinfónico, donde reúne 12 canciones esenciales de su discografía y lo hacen acompañados de la Orquesta Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá (La Metro). “El sinfónico siempre fue un sueño de Estados Alterados. Concebir un sinfónico en una banda independiente es sumamente complejo. Habíamos tenido acercamientos en Bogotá y Medellín, en 2019 estuvimos en los 30 años de Rock al parque con la Filarmónica de Bogotá que fue fantástico, dos canciones en escenario y eso nos movió”, cuenta Ricky Restrepo, integrante del grupo, a EL COLOMBIANO. Puede leer: El coleccionista de Michael Jackson en Medellín con más de 200 objetos Con lo que no contaba Estados Alterados es que en Medellín hay una orquesta que ya había hecho arreglos a sus canciones para un tributo, producto en el que se han vuelto especialistas en la ciudad, La Metrol. “Eso fue pospandemia. Se nos acercan de Medellín Music Week a contarnos que La Metro ya nos había hecho un tributo”, cuenta Ricky.

Empiezan entonces unos acercamientos entre ambos, que conllevan a la grabación de este álbum Sinfónico. Este disco fue grabado en 2021 junto a La Metro e incluye 10 canciones esenciales de sus diferentes álbumes integran esta placa discográfica en su versión en formato vinilo, presentando en el lado A: La fiebre de marzo, Mantra, Muévete, Pueblo y Contenme; y en el Lado b, las canciones Seres de la noche, Animal, Miedo, Opulencia y El velo. Pero además habrá una versión digital que incluirá dos piezas adicionales: Guayaquil y Caín. Es la historia de Estados Alterados contada en sonido sinfónico. Le puede interesar: La crisis en la industria musical: muchas canciones a diario, ¿y de la salud mental de los músicos qué? “La concepción de La Metro es ser la orquesta de la industria, de la gente, la que va acercar al sonido sinfónico con la música que le gusta a la gente”, detalla Alejo Vásquez, su director. Tras un primer encuentro y conocer qué canciones de Estados Alterados ya tenía La Metro en su repertorio tuvieron un mes para ensayar, hacer arreglos y planear el concierto. “Trabajar con ellos fue muy fácil”, detalla Alejo quien añade que la idea es llevar este proyecto en vivo que pueda tener más canciones y “nos estamos preparando para este Estados Alterados Sinfónico en vivo para el segundo semestre del año”.

La calidad sonora siempre ha sido un plus de esta banda y por eso los nombres que participan en los créditos son de lujo: la masterización digital la lideró el experimentado Mike Marsh (quien ha trabajado con Massive Attack, The Chemical Brothers, Depeche Mode) y para el vinilo estuvo a cargo del galardonado ingeniero Miles Showeell (quien también ha trabajado con Queen, The Beatles, The Rolling Stones) en los Abbey Road Studios de Londres. “Por eso son cinco años de un trabajo continuo, de un trasegar para que este álbum tenga un sello único y es un trabajo colectivo. Para Lumisfera el productor nos recomendó a Mike Marsh que se convirtió, de ahí en adelante el ingeniero máster de Estados. Mike nos dijo que no hacía masterización vinilo y nos recomendó un amigo en Abbey Road y así llegó Miles al proyecto. Ellos nos dijeron que si había críticas o reflexiones les dijeramos, aquí no hubo egos de ningún tipo”. Este es un álbum que salió el 18 de abril en el Record Store Day representativo por Colombia. Este disco no lo pueden escuchar en plataformas digitales por ahora, solo Seres de la noche está disponible como primer lanzamiento y por ahora solo hay 300 copias del vinilo. Cada dos semanas irán lanzando una canción sinfónica del proyecto para al final lanzar el bombazo digital, “que vendrá acompañado de otras sorpresas”, concluyó Ricky.

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Las visuales del disco