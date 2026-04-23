La crisis en la industria musical: muchas canciones a diario, ¿y de la salud mental de los músicos qué?

Los músicos tienen una de las tasas de suicidio más altas del mundo, lo dice un estudio publicado por el músico y académico George Musgrave y el psicólogo clínico y experto en prevención de suicidio Dorian Lamis en la revista Frontiers of Public Health, en marzo de 2025.
“El discurso histórico en torno al suicidio de músicos a menudo ha perpetuado narrativas problemáticas: normalizando estas muertes como inevitables o mitificándolas dentro de un marco romántico de sufrimiento artístico”, escribieron los autores del estudio.
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Pero la investigación revela que la realidad es mucho más compleja que el mito del genio atormentado. “Es necesario examinar los múltiples factores de estrés ocupacionales y psicosociales característicos de las carreras musicales, incluyendo las prácticas abusivas de la industria, los trastornos por consumo de sustancias, la inestabilidad financiera, la mayor exposición a las redes sociales, la ansiedad relacionada con el desempeño, la presión interna por el logro y los patrones de sueño irregulares”.