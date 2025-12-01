Fat N, el freestyler colombiano que se coronó como ganador del Red Bull Nueva Historia

Colombia sigue demostrando su relevancia en el freestyle. Ahora lo hizo con el triunfo de Fat N, el MC colombiano que fue el ganador absoluto del Red Bull Nueva Historia, evento que reunió a los más grandes del freestyle en Hispanoamérica este fin de semana en Buenos Aires, Argentina.
Más de 7.000 personas se reunieron este sábado 29 de noviembre en el centro de exposiciones Tecnópolis para aplaudir y vitorear a Alán Cortés, el joven colombiano de 19 años que traerá al país el premio de una de las ediciones más importantes de este evento dedicado al freestyle.
Para entender la magnitud de la hazaña de Fat N, primero hay que saber que el Red Bull Batalla Nueva Historia fue un espacio diferente al Red Bull Internacional, en el que cada año se enfrentan los campeones nacionales de estas competencias de improvisación. El objetivo de este nuevo formato era celebrar los 20 años de historia de este evento, cuya primera edición se realizó en Puerto Rico en 2005 y dejó como ganador al argentino Frescolate.