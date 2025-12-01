Fat N, el freestyler colombiano que se coronó como ganador del Red Bull Nueva Historia

Colombia sigue demostrando su relevancia en el freestyle. Ahora lo hizo con el triunfo de Fat N, el MC colombiano que fue el ganador absoluto del Red Bull Nueva Historia, evento que reunió a los más grandes del freestyle en Hispanoamérica este fin de semana en Buenos Aires, Argentina. Lea: Gazir en Medellín: el campeón español de freestyle que se retó en FMS Colombia y quiere aprender a trovar como Lokillo Más de 7.000 personas se reunieron este sábado 29 de noviembre en el centro de exposiciones Tecnópolis para aplaudir y vitorear a Alán Cortés, el joven colombiano de 19 años que traerá al país el premio de una de las ediciones más importantes de este evento dedicado al freestyle. Para entender la magnitud de la hazaña de Fat N, primero hay que saber que el Red Bull Batalla Nueva Historia fue un espacio diferente al Red Bull Internacional, en el que cada año se enfrentan los campeones nacionales de estas competencias de improvisación. El objetivo de este nuevo formato era celebrar los 20 años de historia de este evento, cuya primera edición se realizó en Puerto Rico en 2005 y dejó como ganador al argentino Frescolate.

Desde entonces, el Red Bull se ha convertido en un escenario clave para el freestyle en español y justo ese logro es el que se quiso celebrar este fin de semana en Buenos Aires. Para la competencia conmemorativa se enfrentaron artistas legendarios de la improvisación con las grandes promesas del freestyle como el colombiano Fat N. La competencia se dividió en cuatro grupos. En tres de ellos se encontraban los campeones de las anteriores ediciones del Red Bull Internacional, y en la categoría Promesas estaban aquellas nuevas y talentosas voces de la improvisación. En esta última fue que comenzó compitiendo Cortés. Primero, el colombiano se enfrentó con la argentina Sophia y luego con Exe. Después, en las semifinales, Fat N se paró en el escenario frente al mexicano Hadrian, quien fue el primer freestyler mexicano en ganar la Final Internacional de Red Bull Batalla en 2008. La ronda final fue contra el español Bnet, campeón del Internacional de 2019, donde la técnica y la narrativa del colombiano salió ganadora.

¿Quién es Fat N, el colombiano ganador del Red Bull Nueva Historia?