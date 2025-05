Filarmed alista maletas para presentarse, por primera vez, en Argentina

Lo que no imaginaba Filarmed es que ese “hasta la próxima” fuera tan pronto. Cuando los integrantes de la banda uruguaya No te va gustar llamaron a la directora ejecutiva de Filarmed, María Catalina Prieto, 15 días después de esos conciertos en Medellín, lo hicieron para contarle que iban a hacer ese formato sinfónico en dos fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

El resultado no pudo ser mejor: lleno total en las dos fechas y un momento inolvidable para la banda, Filarmed y el público asistente. Todos felices y hasta la próxima.

Todo comenzó con dos grandes conciertos que se hicieron el 9 y 10 de febrero en el Teatro Metropolitano. Allí, la agrupación uruguaya No te va gustar celebró 30 años de carrera con un concierto en formato sinfónico y que marcaba una primera vez para ellos en este formato.

Pero como las oportunidades las pintan calvas, como dice el refrán, Filarmed le planteó al mítico teatro de Buenos Aires la posibilidad de ir a presentar un repertorio en su franja del medio día. “Y el señor me vio tan entusiasmada que me dijo que le armara la propuesta del repertorio y que si les parecía interesante, el Teatro Colón abriría el espacio”.

“En mi cabeza significaba que ya les iba a mandar los arreglos, porque pensé que lo iban a hacer con una de las orquestas que hay allá en Argentina y no, lo que querían era que nosotros fuéramos a Buenos Aires. ‘¿Ustedes podrían venir?’, me preguntaron”.

Con la certeza de que esta orquesta tiene ángel, María Catalina empezó a organizar todo para los 58 músicos (dirigidos por el director asociado Tami Daniel Rueda-Blanco) que viajarán y permanecerán en Argentina del 18 al 26 de mayo.

En el tintero había quedado el tema de los tiquetes, pero la ayuda local fue vital para ello. La Promotora cultural de Antioquia de Proantioquia fue la que se vinculó a este proyecto, “ellos se metieron la mano al bolsillo apenas les conté de esta propuesta porque saben que esto permite internacionalizar a Medellín. Estamos muy agradecidos con ellos, yo muy bruta, pero decidida, pero si yo no me levantaba esa plata no había cómo”, detalla la directora.

Puede leer: ¿El reguetón es el futuro de Medellín? Así está el panorama de la industria musical local