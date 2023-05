“Pues es un público muy especial porque se goza el concierto y se lo parrandea de verdad, y para mí si hay algo importante a la hora de hacer un concierto es que se sienta eso, como una fiesta donde todo el mundo se desconectó de su día a día y se conectó con lo que está pasando ahí, y lo que he vivido siempre en Medellín es esa conexión intensa, real, y un público que me ha abierto las puertas desde el principio de mi carrera”.

Acaba de lanzar la canción Si tú me quieres con Juan Luis Guerra...

”Es un sueño cumplido, todavía me cuesta el trabajo creer que sea una realidad, porque Juan Luis ha sido no solamente una influencia en mi vida como músico, sino que su música me ha acompañado a lo largo de la vida, me acuerdo los primeros amores, las primeras fiestas con la música de Juan Luis. Cuando tuve esta canción que escribimos con Yoel Henríquez y Yadam González —que son dos muy buenos amigos compositore—, pensé en la voz de Juan Luis, trabajé muy duro al principio para hacer una primera versión de la canción en donde ya se sintiera el sonido y lo que yo quería plantearle a Juan Luis en cuanto a arreglos, instrumentos y demás porque quería enviarle esto, sabía que esta invitación tenía que ser muy bien hecha para que ojalá le aceptara, la envié y lo más bonito fue que me contestó y me dijo: ‘Hermano me encanta, estoy firme’”.

Y también participó Juanes en esta canción...

“Cuando Juan Luis aceptó le conté a Juanes y le mostré la canción y ahí Juanes me propuso un par de cosas: ‘¿por qué no una guitarra acá?, ¿por qué no esto allá?’, entonces le dije a Juanes que produjéramos juntos la canción. Si tú me quieres tiene también ese toque de producir la canción al lado de, literal, un hermano que me ha dado la música que es Juanes. Verla ya hoy afuera y el recibimiento que le han dado a muy poco tiempo de haber salido es muy especial, muy emocionante”.