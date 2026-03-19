Medellín celebrará la Gran Fiesta Bambuquera; prográmese para disfrutar el ritmo insignia de la música andina colombiana

Hay un género que se escucha en Colombia desde hace varios siglos, estudiosos lo han investigado y debatido su origen africano, indigena y español, pero sin duda, como lo cita El Banco de la República en su sección cultural, “es uno de los ritmos más representativos de la Región Andina Colombiana. Ha estado presente desde la época de la Colonia y al escudriñar sus raíces se encuentran elementos de procedencias muy diversas. Está presente en la historia del país, aún en las gestas de independencia, lo cual lo convierte en un símbolo de identidad nacional”.
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Es un ritmo que se lleva en la sangre, que escucharon nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y podríamos seguir. No es un género ajeno y celebrarlo ayuda a preservarlo y darle la importancia que merece.