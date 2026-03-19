Medellín celebrará la Gran Fiesta Bambuquera; prográmese para disfrutar el ritmo insignia de la música andina colombiana

Es un ritmo que se lleva en la sangre, que escucharon nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y podríamos seguir. No es un género ajeno y celebrarlo ayuda a preservarlo y darle la importancia que merece.

Hay un género que se escucha en Colombia desde hace varios siglos, estudiosos lo han investigado y debatido su origen africano, indigena y español, pero sin duda, como lo cita El Banco de la República en su sección cultural, “es uno de los ritmos más representativos de la Región Andina Colombiana. Ha estado presente desde la época de la Colonia y al escudriñar sus raíces se encuentran elementos de procedencias muy diversas. Está presente en la historia del país, aún en las gestas de independencia, lo cual lo convierte en un símbolo de identidad nacional” .

Por eso este jueves 19 de marzo, a las 7:00 de la noche, en el Teatro El Tesoro, se realizara la Gran Fiesta Bambuquera, un espectáculo que propone un recorrido por las múltiples expresiones del bambuco y del repertorio tradicional andino, a través de conciertos vocales e instrumentales, danza, cuentería y presentaciones colectivas que celebran la riqueza cultural de este género.

Habrá música instrumental, solistas, duetos y ensambles con las más bellas canciones, así como expresiones escénicas complementarias como danza tradicional y cuentería. Detallan los organizadores que esto le permitirá al público “vivir una experiencia cultural integral alrededor de este ritmo emblemático de la región andina”.

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En el escenario estarán Seresta, una agrupación reconocida por su trabajo de difusión del repertorio andino colombiano y por sus cuidadas interpretaciones instrumentales. Ellos han estado incluso nominados al Grammy Latino.

Por otra parte el ensamble Voces y Guitarras, caracterizado por la riqueza armónica de sus arreglos “y por la interacción entre las voces y las cuerdas andinas –guitarra, tiple y requinto– , con más de 30 años de experiencia, buena música y mucho apego a la tradición”, explican los organizadores.