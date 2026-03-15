Festival Estéreo Picnic espera 50.000 turistas el fin de semana en Bogotá

Por Sergio Villamizar / Colprensa En pocos días se vivirá una edición más del Festival Estéreo Picnic (FEP), que por tercera ocasión consecutiva se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, convirtiéndose en uno de los más grandes eventos que está movilizando de manera masiva, turismo nacional e internacional para la capital del país. La edición número 15 de este festival se cumplirá del 20 al 22 de marzo y podría convocar a más de 50.000 turistas provenientes de distintas partes del país, e incluso, un buen número de visitantes extranjeros. Puede leer: El negocio del sold out en Colombia: el gasto en entretenimiento creció más de 200% en cinco años Herramientas de búsqueda digital como Kayak muestran un crecimiento en el interés por volar a Bogotá durante el fin de semana de Estéreo Picnic, siendo una gran oportunidad teniendo en cuenta que el precio promedio de vuelos cae frente a 2025. Las búsquedas globales crecen un 61% frente a las cifras del año pasado, mientras el precio medio de los vuelos ida y vuelta en clase económica cae un 31% respecto a 2025.

Para aquellos viajeros a los que les preocupa su presupuesto, la semana previa al festival podría ser una buena opción para viajar, pues los precios medios de los vuelos son un 19% más bajos que durante la semana del FEP. Este año, cada vez más viajeros decidirán su destino y fechas de viaje en función de un evento. Es más, de acuerdo con el reporte What The Future (WTF) 2026 de Kayak, el 94% de los viajeros de las generaciones Z y millennial planean viajar para asistir a un evento masivo este año y el 34% lo hará para asistir a shows en vivo. Le puede interesar: Festival Estéreo Picnic: ya están aquí los horarios oficiales por días y escenarios La tendencia denominada ‘El Gran Evento’, muestra cómo conciertos, festivales y competencias deportivas globales están influyendo en la planificación de viajes. “Del Festival Estéreo Picnic a carnavales y celebraciones locales como la Feria de las Flores en Medellín, este año Colombia está lleno de grandes eventos, y con los viajeros priorizando este tipo de viajes en 2026, no sorprende que las búsquedas ya reflejan esta tendencia, señaló Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica en Kayak.

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