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Festival Estéreo Picnic espera 50.000 turistas el fin de semana en Bogotá

Y un gran número de ellos serán de Medellín, quienes cada año hacen planes para disfrutar del festival de música más grande del país.

  • Desde el rock de The Killers hasta el pop de Sabrina Carpenter, este año el FEP ofrece una mezcla de géneros que atrae a diversas generaciones. FOTO Colprensa
    Desde el rock de The Killers hasta el pop de Sabrina Carpenter, este año el FEP ofrece una mezcla de géneros que atrae a diversas generaciones. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 26 minutos
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Por Sergio Villamizar / Colprensa

En pocos días se vivirá una edición más del Festival Estéreo Picnic (FEP), que por tercera ocasión consecutiva se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, convirtiéndose en uno de los más grandes eventos que está movilizando de manera masiva, turismo nacional e internacional para la capital del país.

La edición número 15 de este festival se cumplirá del 20 al 22 de marzo y podría convocar a más de 50.000 turistas provenientes de distintas partes del país, e incluso, un buen número de visitantes extranjeros.

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Herramientas de búsqueda digital como Kayak muestran un crecimiento en el interés por volar a Bogotá durante el fin de semana de Estéreo Picnic, siendo una gran oportunidad teniendo en cuenta que el precio promedio de vuelos cae frente a 2025.

Las búsquedas globales crecen un 61% frente a las cifras del año pasado, mientras el precio medio de los vuelos ida y vuelta en clase económica cae un 31% respecto a 2025.

Para aquellos viajeros a los que les preocupa su presupuesto, la semana previa al festival podría ser una buena opción para viajar, pues los precios medios de los vuelos son un 19% más bajos que durante la semana del FEP.

Este año, cada vez más viajeros decidirán su destino y fechas de viaje en función de un evento. Es más, de acuerdo con el reporte What The Future (WTF) 2026 de Kayak, el 94% de los viajeros de las generaciones Z y millennial planean viajar para asistir a un evento masivo este año y el 34% lo hará para asistir a shows en vivo.

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La tendencia denominada ‘El Gran Evento’, muestra cómo conciertos, festivales y competencias deportivas globales están influyendo en la planificación de viajes.

“Del Festival Estéreo Picnic a carnavales y celebraciones locales como la Feria de las Flores en Medellín, este año Colombia está lleno de grandes eventos, y con los viajeros priorizando este tipo de viajes en 2026, no sorprende que las búsquedas ya reflejan esta tendencia, señaló Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica en Kayak.

Más detalles del FEP 2026

La fiesta comenzará el viernes 20 de marzo a las 2:45 p.m. en el escenario Smirnoff con el proyecto School of Rock. Media hora más tarde se activará el escenario Samsung con la propuesta rap de Error999.

De ahí en adelante se abrirán otros escenarios como Lago y el Páramo.

Habrá artistas para todos los gustos como el dúo australiano de indie pop, Royal Otis; Fuera bruta desde Argentina, el grupo femenino Katseye desde Los Ángeles, el dúo DJ emergente de México Roz y la ganda de rock alternativo de Monterrey, The Warning, quienes abrirán la jornada en el primer día.

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Vale la pena destacar que entre los artistas más esperados del primer día están la banda estadounidense Turnstile y la cantante y compositora neozelandesa, de origen croata Lorde y el rapero estadounidense Tyler The Creator.

La jornada del sábado promete ser una de las más concurridas y trae nombres como Tom Morello, Luis Alfonso, Young Miko, The Killers y Swedish House Mafia. Para el domingo se espera a la banda de britpop escocesa Travis, al fenómeno del pop latino Lasso, la rapera estadounidense Doechii, también Deftones y Sabrina Carpenter.

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