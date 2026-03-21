Niyireth Alarcón, la voz grande de las músicas andinas colombianas

En el mundo de los festivales de música colombiana, la cantante Niyireth Alarcón es una celebridad. A menudo es la encargada del concierto de apertura o el de cierre, espacios reservados para los artistas con poder de convocatoria.
Sin embargo, por fuera de esos circuitos, su nombre y trabajo son relativamente desconocidos. Por supuesto, esa ambivalencia no le ocurre solo a ella. De hecho, al final de esta entrevista, Niyireth cuenta una anécdota ilustrativa. Una de sus hermanas envió al chat del grupo familiar una foto del cantante Yuri Buenaventura haciendo una fila en un aeropuerto. Todos reaccionaron, emocionados. Salvo una, que dijo ¿Y quién es él?
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Partamos de un principio elemental, pero olvidado a menudo. La fama y el talento no son caras de la misma moneda. Se puede ser muy famoso y componer música desechable.
Algo parecido ocurre a la inversa: se puede ser talentoso y ser desconocido por el público grande. Eso le pasa a Buenaventura y a Niyireth, Esto no parece trasnocharla a ella, que dice con claridad que prefiere hacer la música siguiendo sus intuiciones de artista y no los gustos del público.
Ahora, pasemos a una pregunta: ¿quiénes escuchan bambucos, torbellinos y rajaleñas? Según Niyireth, estos géneros tienen un público diverso, no equiparable al del reguetón. Pero todo no tiene que seguir el patrón de los récords y las masas.
EL COLOMBIANO habló con la cantante en su visita a la ciudad para la Gran Fiesta Bambuqueña que se realizó el pasado jueves en el Teatro El Tesoro, sobre su carrera, la salud de las músicas de los andes colombianos, los públicos y los compositores —¡compositoras!— que mantienen vivos sonidos que hablan de la vida en el campo, de las emociones por la vida que está afuera de las pantallas.