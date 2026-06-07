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Bohemio: el disco con el que Hebert Vargas regresa con música nueva después de 10 años

Dos años estuvo trabajando el artista vallenato para este disco que, asegura, le debía a sus seguidores. También anunció concierto para la Feria de las Flores.

  • Hebert Vargas estuvo dos años trabajando en la producción de su nuevo disco Bohemio. FOTO cortesía
    Hebert Vargas estuvo dos años trabajando en la producción de su nuevo disco Bohemio. FOTO cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 58 minutos
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No todos los artistas tienen los mismos afanes: eso de sacar un disco cada año, sencillos cada semana o estar vigente con nuevas propuestas no debería ser mandato en la industria, por lo menos así piensa el artista vallenato Hebert Vargas, quien hacía 10 años no sacaba música nueva y las razones las explica de manera honesta: “Me demoré porque quería algo especial para la gente, ya había celebrado mis 20 años de carrera, lanzaba algún sencillo, pero no me sentía conforme y las giras y las presentaciones tampoco me dejaban y fueron desgastantes”, le contó el artista vallenato a EL COLOMBIANO.

Vargas acaba de lanzar su disco Bohemio, un álbum con 20 canciones nuevas que se mueven en distintos estados emocionales –alejado del despecho como gran protagonista–. “Bohemio nació de mi corazón, porque va con mi personalidad y realmente escogí tema por tema, llevaba dos años trabajando en ello, visitando diferentes regiones del país, conociendo compositores (...) Este fue un esfuerzo grande y fue mi desquite”.

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Bohemio conversa sobre las relaciones humanas, los errores, la vulnerabilidad y los momentos en que cambiamos por alguna circunstancia. Reúne colaboraciones con Andy Rivera y Pasabordo y también composiciones de Wilfran Castillo, Alberto “Tico” Mercado, Dago Orozco, Jhon Mindiola, Álex Martínez, María José Ospino, Jorge Valbuena y Rolando Ochoa, quien además participa como acordeonero invitado, pero no es el único porque también en el acordeón están Jimmy Zambrano y Víctor Nain: “A todos ellos les agradezco haberse sumado a este proyecto tan bonito”.

Para Vargas la música es universal y la experiencia le ha enseñado a unirse con la gente que “hace las cosas bien”, pero el vallenato, particularmente es un género que vive intensamente, pero “hay que seguirle trabajando. No desistir porque mucha gente dice que se queda con lo clásico, pero hay ahora muchas propuestas nuevas”.

También por eso sintió la necesidad de presentar canciones frescas , “quería hacerlo por satisfacción propia y también por alegrar a un público que tanto lo esperaba y me lo demandaba”.

Medellín, un lugar especial para Hebert Vargas

El nacido en Valledupar, hace 55 años, siempre ha encontrado en Medellín ese espacio que recibe su propuesta musical con apasionamiento. Cada concierto suyo –los tres últimos en la Macarena– ha estado lleno de almas que cantan “con sentimiento”, como lo dice él mismo en sus canciones: “En Medellín nació mi carrera. Aquí nací como artista. Yo llegué aquí para hacer parte de Los Gigantes del Vallenato y encontré ese espacio en Codiscos. Estuve casi ocho años con siete trabajos discográficos y la gente aceptó mi voz, mi estilo y luego como solista, como Hebert Vargas, se ha ido tan largo que mira, ya son 30 años totales de carrera”, cuenta.

El artista vallenato se presentará en Medellín el primero de agosto en la Feria de las Flores en un mano a mano con Luis Alberto Posada, “y viene otra sorpresa grande”.

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Para que el público vallenato se vaya ambientando con Bohemio recomienda, entre risas, todo el disco: “De la canción número uno a la veinte”, pero a la hora de decantarse por alguna melodía afirma que La tristeza mía, compuesta por Wilfran Castillo, es una buena opción para empezar, “otra es Contigo nadie puede ser feliz, que ya se imaginarán de que va y una más como La Cajita, de Rolando Ochoa, además de las dos colaboraciones, El karma con Andy Rivera y ¿Qué venimos siendo? con Pasabordo”, concluyó.

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