“No es solo una presentación, es un compartir cultural”: Jeremy Winston y la fuerza del góspel llegan a Medellín con Porgy and Bess

“Porgy and Bess fue la primer obra de su tipo en poner a un afroamericano en el centro de la escena”, recuerda Jeremy Winston. El director del Jeremy Winston Chorale International llegó a Medellín con 25 cantantes de Estados Unidos para interpretar, junto a la Orquesta Sinfónica EAFIT, un programa que une las canciones más emblemáticas de Gershwin con clásicos del góspel. Para Winston, no se trata solo de un concierto: es un testimonio cultural que atraviesa generaciones. Para muchos, el primer contacto con Porgy and Bess fue a través del álbum que Miles Davis grabó en 1959. Décadas después, la ópera de George Gershwin sigue interpelando al público. Winston explica por qué: “Este fue uno de los primeros trabajos de su tipo que realmente balanceó los idiomas del jazz de esos días y lo llevó a la ópera o incluso Broadway. Normalmente, obras que son pioneras en su tipo cruzan el tiempo y tienden a tener un impacto duradero”.

Esa mezcla de géneros, que en 1935 desató debates sobre si se trataba de una ópera o de un musical, abrió un camino para las voces afroamericanas en un espacio que históricamente les había estado vedado.

El poder de la música

“Lo que la gente va a obtener de nosotros en escena es una presentación muy sincera, muy apasionante de lo que hacemos”, afirma el director del Jeremy Winston Chorale International. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

El concierto en Medellín, programado para este viernes 29 de agosto en el Teatro El Tesoro, no busca representar la ópera completa, sino destacar algunas de sus canciones más emblemáticas. Winston lo explica con entusiasmo: “Es poderoso porque la gente disfruta cantarlo. Hay un amor por la música. Hay tantos artistas que han cantado esto y han aprendido mucha de su literatura. Estas canciones, como Summertime o Bess, You Is My Woman Now han sido parte de la vida de tantos cantantes, y tener la oportunidad de hacerlas en una orquesta, de la manera que debería ser hecho, es siempre una experiencia especial”.

Lo que en Broadway fue drama y puesta en escena, en Medellín será una celebración coral y orquestal que resalte la belleza de las partituras y la fuerza de las voces. Pero esta obra no está libre de tensiones. Su estreno original coincidió con años de segregación racial en Estados Unidos y desde entonces se ha debatido su representación de la comunidad afroamericana. Winston no evade la complejidad: “Es una historia complicada. Incluso con esta obra, hay quienes piensan que no fue lo mejor forma de mostrar a los afroamericanos durante ese periodo. Pero al mismo tiempo, esta ópera ha sido una oportunidad para muchos afroamericanos de tener acceso a la escena de la ópera y construir sus carreras”. Ese doble filo, entre los estereotipos y la oportunidad de alzar la voz, explica en parte la vigencia permanente de Porgy and Bess un siglo después: para unos, abrió puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas; para otros, mantuvo narrativas problemáticas. La paradoja, sin embargo, se convierte en una lección histórica: el arte puede ser cuestionado, pero también cambiar vidas. La unión de Winston y su coro con la Orquesta Sinfónica EAFIT no es fortuita. “He trabajado con EAFIT antes, así que esta es una conexión natural. Hemos hecho muchas cosas juntos; esta es una de esas cosas en las que cuando trabajas con grandes músicos sabes que el producto y el resultado van a ser muy buenos y especiales”, comenta el director. La preparación se ha visto facilitada por esa relación previa y por la dedicación de ambas partes: “Hay gente en EAFIT que está muy dedicada a su craft y a su música, y a mis cantantes también, así que sé que cuando nos unamos vamos a ver una hermosa música”.

El góspel como raíz y mensaje

