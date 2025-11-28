Video | Se filtró la canción local que cantaría Dua Lipa en Bogotá: escuche el ensayo del concierto

La intérprete de New Rules , Be the One , No Lie , Houdini y Dance the Night promete “sacarla del estadio esta noche” y sorprender con una canción de Shakira , que al parecer sería Antología , lanzada oficialmente como sencillo en 1997 y convirtiéndose en uno de sus primeros grandes éxitos en Latinoamérica.

Dua Lipa está calentando motores para su esperado concierto del Radical Optimism Tour , que se realizará este 28 de noviembre en el Nemesio Camacho El Campín , en Bogotá. En redes sociales circula un video en el que se escucha la voz de la cantante británico-albanesa interpretando un éxito de una artista colombiana.

Esto surge como parte de una dinámica en la que la artista interpreta covers de músicos locales durante sus conciertos en Oceanía, Europa y Estados Unidos, y ahora en Colombia, en homenaje a la barranquillera cuya gira Las mujeres ya no lloran fue una de las más exitosas en Latinoamérica.

“Esta fue mi idea. Surgió simplemente porque había hecho una canción para los American Country Music Awards con Chris Stapleton, y fue tan divertido que se la propuse a la banda y al equipo: ‘¿Qué tan divertido sería si cada noche tocáramos una canción diferente?’”, explicó la artista al medio citado, agregando que los músicos de su banda comentaron que era “bastante ambicioso”.

Dua Lipa se presentó por primera vez en Colombia en septiembre de 2022, en el parque Salitre Mágico de Bogotá. Esto hizo parte de su Future Nostalgia Tour, que también contó con presentaciones en América del Norte, Europa, Oceanía y América Latina.

Para octubre, cuando la artista estaba en Estados Unidos, ya había interpretado 57 covers; de modo que, con su paso por Brasil, Argentina, Chile y Perú, superó las 60 canciones de otros artistas que ella y su banda han tenido que aprender para sorprender a su público.

