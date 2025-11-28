Video | Se filtró la canción local que cantaría Dua Lipa en Bogotá: escuche el ensayo del concierto

Dua Lipa está calentando motores para su esperado concierto del Radical Optimism Tour, que se realizará este 28 de noviembre en el Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. En redes sociales circula un video en el que se escucha la voz de la cantante británico-albanesa interpretando un éxito de una artista colombiana.
La intérprete de New Rules, Be the One, No Lie, Houdini y Dance the Night promete “sacarla del estadio esta noche” y sorprender con una canción de Shakira, que al parecer sería Antología, lanzada oficialmente como sencillo en 1997 y convirtiéndose en uno de sus primeros grandes éxitos en Latinoamérica.