Juanes anuncia nuevo álbum: nombre, fecha de lanzamiento y lo que se sabe hasta ahora

Se trata de su décimo segundo álbum como solista y que llevará como título JuanesTeban, el cual será lanzado el próximo 6 de marzo, luego de haber presentado cuatro sencillos: Una noche contigo, Cuando estamos tú y yo, Muérdeme ft. Bomba Estéreo y Hagamos que.

“He regresado finalmente a un lugar de luz y alegría”, comentó el cantautor antioqueño. “Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor. Este disco también es distinto a los anteriores, porque por fin pude explorar las múltiples facetas de mi personalidad”, reflexionó.

JuanesTeban es un álbum conceptual coproducido por Nico Cotton y Juanes, que gira en torno a la idea de la dualidad. En él explora tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional.