Juanes anuncia nuevo álbum: nombre, fecha de lanzamiento y lo que se sabe hasta ahora

El cantante paisa reveló la portada oficial de su próximo trabajo musical, junto a su preventa digital y la preorden para sus formatos en CD y vinilo.

    El último álbum de Juanes fue Vida cotidiana, lanzado en 2023. FOTO: Cortesía
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Se trata de su décimo segundo álbum como solista y que llevará como título JuanesTeban, el cual será lanzado el próximo 6 de marzo, luego de haber presentado cuatro sencillos: Una noche contigo, Cuando estamos tú y yo, Muérdeme ft. Bomba Estéreo y Hagamos que.

Lea: ¿Qué ocurre con la voz de Miguel Bosé y por qué suena distinta en sus últimas presentaciones?

“He regresado finalmente a un lugar de luz y alegría”, comentó el cantautor antioqueño. “Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor. Este disco también es distinto a los anteriores, porque por fin pude explorar las múltiples facetas de mi personalidad”, reflexionó.

JuanesTeban es un álbum conceptual coproducido por Nico Cotton y Juanes, que gira en torno a la idea de la dualidad. En él explora tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional.

“Es como un caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones me da un propósito en la vida”, afirmó Juanes.

La portada de JuanesTeban fue completamente dibujada por Juanes como parte de una dirección creativa continua desarrollada junto a Sebastián Londoño y Juan Camilo Londoño. Además, cada canción del álbum contará con visuales ilustrados por el propio cantante, marcando la primera vez que su arte original acompaña visualmente a un álbum.

El tráiler recién estrenado, junto con próximos visuales de varias canciones del disco, fue filmado en Costa Rica, resaltando los colores de Latinoamérica que siguen influyendo en su composición. Estos fueron dirigidos por el reconocido cineasta argentino Agustín Puente.

Aunque no ha sido estrenado, los sencillos de este álbum ya se encuentran posicionados en los rankings musicales. Por ejemplo, una versión de Una noche contigo junto a la agrupación mexicana La Arrolladora Banda El Limón alcanzó rápidamente el primer puesto en el Billboard Regional Mexican Airplay, otorgándole a Juanes su primer lugar en ese género y su 17.º tema en llegar al primer lugar en un chart de Billboard. Por su parte, Muérdeme ha ingresado al Billboard Latin Pop Airplay como el debut más alto de la semana.

Antes del lanzamiento, Juanes recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria el 19 de febrero y realizará presentaciones en el Festival Viña del Mar y Vive Latino, en el Carnaval de Barranquilla y el Movistar Arena de Madrid.

Siga leyendo: ¿Por qué el triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026 es histórico?

Utilidad para la vida