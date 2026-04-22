Itagüí al rescate del Tropitour: el municipio propone el Estadio Ditaires para la gira de Karol G

La ausencia de Medellín en la lista inicial de conciertos de la gira mundial de Karol G, titulada “Viajando Por El Mundo Tropitour”, se debe principalmente a las remodelaciones programadas para el Estadio Atanasio Girardot, obras que según la Alcaldía de Medellín, comenzarán a finales de julio de 2026 y se extenderán hasta diciembre de 2027.

Estas obras incluyen mejoras en la fachada, la cubierta y la ampliación de la capacidad de silletería de 45.200 a 60.000 espectadores, con el objetivo de modernizar uno de los escenarios deportivos y de entretenimiento más importantes del país.

Debido a estas adecuaciones, el estadio no estará disponible para eventos de gran magnitud en diciembre de 2026, que es cuando la artista tiene previsto presentarse en Colombia, específicamente en Bogotá el 4 de diciembre en el estadio El Campín.

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El equipo de Karol G explicó que enfrentan limitaciones técnicas y logísticas que impiden anunciar el show en Medellín por el momento, debido a la falta de disponibilidad de escenarios con las condiciones requeridas para una producción de esta magnitud.

Ante este panorama, la alcaldía de Itagüí publicó este miércoles un curioso comunicado a la opinión pública, en donde pone a disposición de Karol G el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí (Ditaires), y explica por qué es “el escenario ideal” para su gira, abriendo la puerta a que el municipio pueda ser sede alternativa dentro del recorrido de la artista paisa.

“Ponemos a disposición de la artista, su equipo de producción y los empresarios, nuestro Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí (Ditaires), un escenario que cuenta con las condiciones técnicas y logísticas para recibir espectáculos de talla internacional”, anunció la administración municipal a través de sus redes sociales con el respaldo del alcalde de Itagüí, Diego Torres.