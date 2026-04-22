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Itagüí al rescate del Tropitour: el municipio propone el Estadio Ditaires para la gira de Karol G

Tras las dificultades de la gira de Karol G en Medellín por las obras del Atanasio Girardot, la Alcaldía de Itagüí propuso el Estadio Metropolitano Ditaires como alternativa para su presentación en el Valle de Aburrá.

  • Karol G anunció su gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Foto: Getty / Diseño: Julián Jaramillo / Alcaldía de Itagüí
    Karol G anunció su gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Foto: Getty / Diseño: Julián Jaramillo / Alcaldía de Itagüí
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La ausencia de Medellín en la lista inicial de conciertos de la gira mundial de Karol G, titulada “Viajando Por El Mundo Tropitour”, se debe principalmente a las remodelaciones programadas para el Estadio Atanasio Girardot, obras que según la Alcaldía de Medellín, comenzarán a finales de julio de 2026 y se extenderán hasta diciembre de 2027.

Estas obras incluyen mejoras en la fachada, la cubierta y la ampliación de la capacidad de silletería de 45.200 a 60.000 espectadores, con el objetivo de modernizar uno de los escenarios deportivos y de entretenimiento más importantes del país.

Debido a estas adecuaciones, el estadio no estará disponible para eventos de gran magnitud en diciembre de 2026, que es cuando la artista tiene previsto presentarse en Colombia, específicamente en Bogotá el 4 de diciembre en el estadio El Campín.

Entérese: Karol G anunció su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, ¿qué países visitará?

El equipo de Karol G explicó que enfrentan limitaciones técnicas y logísticas que impiden anunciar el show en Medellín por el momento, debido a la falta de disponibilidad de escenarios con las condiciones requeridas para una producción de esta magnitud.

Ante este panorama, la alcaldía de Itagüí publicó este miércoles un curioso comunicado a la opinión pública, en donde pone a disposición de Karol G el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí (Ditaires), y explica por qué es “el escenario ideal” para su gira, abriendo la puerta a que el municipio pueda ser sede alternativa dentro del recorrido de la artista paisa.

“Ponemos a disposición de la artista, su equipo de producción y los empresarios, nuestro Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí (Ditaires), un escenario que cuenta con las condiciones técnicas y logísticas para recibir espectáculos de talla internacional”, anunció la administración municipal a través de sus redes sociales con el respaldo del alcalde de Itagüí, Diego Torres.

Y es que hasta hashtag sacaron con el numeral #ItagüíEnElTropitour, en donde se hace un llamado a la comunidad antioqueña para no dejar pasar la gira, destacando que el municipio cuenta con la infraestructura, tecnología y logística necesaria para recibir a una artista de talla internacional y no dejar el Valle de Aburrá por fuera del “Tropitour”.

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“Nuestra ciudad ya ha sido sede de eventos de gran magnitud, demostrando una capacidad operativa impecable en la gestión de flujos de personas y logística de eventos masivos (...) Somos hoy un modelo nacional en seguridad ciudadana. Contamos con una infraestructura tecnológica y un pie de fuerza coordinado que garantiza la tranquilidad de los asistentes de principio a fin”, señala el comunicado oficial.

Además, la administración municipal resaltó que un evento de esta categoría también tendría un impacto directo en la economía local, impulsando sectores como el hotelero, gastronómico y de transporte, que en los últimos años han mostrado un crecimiento sostenido en el municipio.

“Eventos de esta categoría impulsan nuestra economía local, dinamizando el sector hotelero, gastronómico y de transporte, sectores en los que Itagüí ha mostrado un crecimiento sostenido (...) Nuestra ubicación estratégica en el Valle de Aburrá facilita el acceso para todos los fanáticos que esperan con ansias el regreso de Karol G a su tierra”, concluye el mensaje.

Aunque en los comentarios de los comunicados publicados en las redes sociales de la Alcaldía de Itagüí no son muy alentadores frente a la iniciativa de la administración municipal, se mantiene la expectativa sobre la decisión que tomará el equipo de la cantante paisa para su regreso a su ciudad natal.

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