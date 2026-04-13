Mariachis, salsa y reguetón: así fue la primera presentación de Karol G en Coachella

La colombiana Karol G entregó ritmo, baile, carisma y sobre todo empoderamiento latino en su histórica presentación estelar en Coachella este domingo. La primera latina en encabezar el festival que se realiza anualmente en Indio, California, dijo sentirse “muy orgullosa” por el hito que, reflexionó, demoró mucho. Le puede interesar: Así puede ver en vivo el Festival Coachella 2026 desde Colombia: horarios y artistas “Hubo 27 años de este festival y es la primera vez que una latina encabeza Coachella”, dijo la bichota, quien agradeció a los artistas que le antecedieron y le pavimentaron el camino. Con un leve atraso que pareció deberse a problemas técnicos, la intérprete de 35 años abrió con una leyenda centrada en una mujer que fue desafiada a encontrar su lugar de pertenencia.

Enseguida le imprimió energía al escenario entonando Latina Foreva, el éxito de su más reciente Tropicoqueta, lanzado el año pasado. En un bikini dorado, la rubia bailó emulando a su compatriota Shakira, y, acompañada por un nutrido grupo de bailarines, capitalizó cada centímetro del escenario que simulaba cavernas de piedra.

Karol G dio repaso a su catálogo, incluyendo éxitos como TQG, Gatúbela, Amargura y Tropicoqueta. Invitó al escenario a Mariah Angeliq para cantar El Makinon, a Becky G para su himno empoderador Mamiii y a Greg González, guitarrista de “Cigarrettes After Sex”, para debutar una balada sobre desamor. También trajo a un ensamble de mariachis femenino y al reguetonero Wisin, quien encendió al público con un popurrí de clásicos del género que incluyó Noche de entierro y Rakata, entre otros.