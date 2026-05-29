“¡Vienen a bombardear!”: Los Lobos y disidencias de las Farc libran una guerra por el oro ilegal en Ecuador

“¡Vienen a bombardear!”, se escucha decir a una voz masculina interceptada por una radio militar. Del otro lado, decenas de soldados de Ecuador avanzan con cautela sobre montañas roídas por la extracción ilegal de oro y con presencia de grupos armados.
Horas después hay un estallido en un desfiladero. Luego, en otro lugar, se produce una nueva explosión que hace volar pedazos de metal. La AFP acompañó una operación del Ejército en la inexpugnable zona de La Merced de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.
Los soldados emprenden la caminata desde un campamento instalado hace años en La Visera, un punto alto que es paso obligado hacia varias minas ilegales. En el bosque retumban los ecos de los estallidos por la detonación de cargas preparadas con cartuchos de 337 gramos de pentolita.
Entérese: 24 detenidos en Ecuador por red de tráfico de armas que abastecía a disidencias de las Farc y a ‘Los Lobos’
En una base clandestina para el refinamiento parcial de oro levantado al filo de un río aparecen regados restos de químicos como cianuro, del que emana un líquido viscoso y un fuerte olor avinagrado.
Con apoyo de Estados Unidos, el gobierno derechista de Daniel Noboa enfrenta con mano de hierro a numerosas organizaciones ilegales que convirtieron a su país en el más peligroso de América Latina en 2025 con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime. Pero la violencia y el crimen no ceden.