“¡Vienen a bombardear!”: Los Lobos y disidencias de las Farc libran una guerra por el oro ilegal en Ecuador

“¡Vienen a bombardear!”, se escucha decir a una voz masculina interceptada por una radio militar. Del otro lado, decenas de soldados de Ecuador avanzan con cautela sobre montañas roídas por la extracción ilegal de oro y con presencia de grupos armados. Horas después hay un estallido en un desfiladero. Luego, en otro lugar, se produce una nueva explosión que hace volar pedazos de metal. La AFP acompañó una operación del Ejército en la inexpugnable zona de La Merced de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Los soldados emprenden la caminata desde un campamento instalado hace años en La Visera, un punto alto que es paso obligado hacia varias minas ilegales. En el bosque retumban los ecos de los estallidos por la detonación de cargas preparadas con cartuchos de 337 gramos de pentolita. Entérese: 24 detenidos en Ecuador por red de tráfico de armas que abastecía a disidencias de las Farc y a ‘Los Lobos’ En una base clandestina para el refinamiento parcial de oro levantado al filo de un río aparecen regados restos de químicos como cianuro, del que emana un líquido viscoso y un fuerte olor avinagrado. Con apoyo de Estados Unidos, el gobierno derechista de Daniel Noboa enfrenta con mano de hierro a numerosas organizaciones ilegales que convirtieron a su país en el más peligroso de América Latina en 2025 con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime. Pero la violencia y el crimen no ceden.

La minería ilegal ya genera más ingresos que el narcotráfico

A pesar de la constante presencia militar en esta área del norte andino, los mineros todavía se infiltran para extraer oro, cuyo precio en enero alcanzó un nuevo récord de casi 5.600 dólares por onza. Con rostros cubiertos “por seguridad”, fusiles, cascos y chalecos antibalas, pelotones de combate patrullan en la accidentada región, donde también opera el Frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de la extinta guerrilla colombiana FARC. En uno de los mayores operativos contra la minería ilegal en Ecuador, las fuerzas de seguridad desalojaron en 2019 unos 3.000 mineros de estos escarpados montes. Allí llegaron a asentarse hasta 15.000 personas, con actividades que provocaron problemas ambientales y sociales. Le puede interesar: Minería ilegal y grupos armados generan crisis de inseguridad a comunidades indígena en Venezuela En comparación a esa época, ahora hay una minería ilegal “incipiente”, dice el coronel Christian Ruales, líder del operativo para destruir con explosivos dos sitios adecuados para el procesamiento de material aurífero. La presencia de militares allí es “porque de otra manera esto nuevamente se reactivaría”, agrega Ruales, quien apenas deja ver sus ojos bajo un pasamontañas con la imagen de una calavera. “Esto tiene una gran riqueza que no ha sido explotada”, señala el comandante del Fuerte Militar Yaguachi. Los ingresos por la minería ilegal superan a los del narcotráfico en algunos países latinoamericanos, según la Cámara de Minería de Ecuador. En el país sudamericano entre 60% y 70% del oro es ilegal y genera más de 1.600 millones de dólares al año.

Grupos armados y bandas criminales se disputan el control del oro