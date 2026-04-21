Este es el motivo por el que Karol G no anunció concierto en Medellín en su nueva gira mundial

La cantante paisa anunció este martes las fechas y los países que harán parte de “Viajando Por El Mundo Tropitour”, su próxima gira mundial.
En el listado de conciertos que ofrecerá Karol G aparece que el 4 de diciembre de 2026 se presentará en el estadio El Campín, en Bogotá. De resto, no hay mención a algún otro show en Colombia.
Contexto: Karol G anunció su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, ¿qué países visitará?
El hecho de que Medellín no hiciera parte del tour promocional de Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio lanzado en junio de 2025, hizo que los comentarios de sus fanáticos paisas llenaran las redes sociales.
“¿Y Medellín?”, “Aún guardo la fe que Medellín estará en el TropiTour”, “Esperando que Karol anuncie su concierto en Medellín”, son algunos de los mensajes que han dejado seguidores en las redes sociales de la cantante.