Procuraduría halló 290 procesos contra Petro congelados en la Comisión de Acusación, ¿qué hará?

En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara duermen el sueño de los justos 290 procesos contra el presidente Gustavo Petro, los cuales han llegado desde que se posesionó en 2022. De estas denuncias, 15 son por la supuesta indebida participación en política, las últimas que han llegado a esa dependencia y, al igual que las demás, no tienen avances, por lo que ahora los miembros de la entidad serán investigados disciplinariamente.
La situación se conoció esta semana, cuando delegados de la Procuraduría General de la Nación realizaron una inspección a dicha comisión, con la finalidad de revisar el estado de las investigaciones contra el jefe del gobierno.
Vale recordar que recientemente el procurador Gregorio Eljach había solicitado el avance de esos casos, sin ninguna respuesta.
Según reveló Noticias RCN, al Ministerio Público le tocó ir hasta el Congreso con tres procuradores delegados, quienes estuvieron toda la mañana en ese lugar buscando información.
Sin embargo, lo único que encontraron fue un cuadro de Excel. En ese documento estaba reseñada la lista de radicados contra el primer mandatario, en la que estaba relacionado quiénes son los representantes que investigan los casos y cuál es el motivo de la denuncia.
La presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, del Pacto Histórico, explicó que los números de los procesos son 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472. Sin embargo, no reveló su contenido.
Ante semejante simpleza, en la Comisión de Acusación quedaron de enviarles a los delegados por correo el resto de la información sobre esos procesos.