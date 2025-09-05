Karol G paraliza a São Paulo: será la primera latina en el show de medio tiempo de la NFL

La biodiversidad musical latina encontró en Karol G una embajadora cultural que no deja de sumar hitos globales. Esta vez, la artista paisa llegó a Brasil para convertirse en la primera cantante latina en protagonizar un show de medio tiempo de la NFL en Sudamérica, un escenario que confirma su estatus de estrella mundial y que despertó un entusiasmo sin precedentes en São Paulo.
Desde su arribo, Carolina Giraldo Navarro —conocida como Karol G— desató un revuelo en la capital paulista: cientos de fanáticos bloquearon calles, corearon sus canciones y la acompañaron en apariciones espontáneas, en las que la antioqueña se dejó ver sonriente, firmando autógrafos y posando para fotografías. Incluso sorprendió con frases en portugués, un detalle que sus seguidores brasileños celebraron en redes sociales.