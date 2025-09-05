Karol G paraliza a São Paulo: será la primera latina en el show de medio tiempo de la NFL

Un hito para la NFL y la música latina

La cita es en el Neo Química Arena de São Paulo, donde Karol G será la atracción del medio tiempo en el encuentro entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, partido que inaugura la temporada de la NFL en territorio brasileño. El espectáculo, transmitido en directo y de manera gratuita a través de YouTube, simboliza un paso estratégico de la liga para acercarse a nuevas audiencias, y el alcance de la música latina en eventos de escala global. Entérese de más: Karol G cantará en el Vaticano junto a Pharrell Williams y Andrea Bocelli El show coincide con la promoción de Tropicoqueta, el quinto álbum de estudio de la cantante, donde fusiona salsa, mambo, merengue y cumbia en una propuesta que retoma raíces tropicales. Este trabajo ha marcado una nueva etapa en su carrera y conecta con la estética caribeña que se espera impregne su presentación en São Paulo.

Una embajadora cultural colombiana

La NFL, por su parte, apuesta por el poder de convocatoria de Karol G para expandirse en mercados emergentes y conectar con públicos jóvenes que consumen deporte y música en plataformas digitales, tal y como lo han reseñado distintos medios de comunicación. La estrategia refuerza el carácter multicultural de una liga que busca posicionarse más allá de Estados Unidos y que reconoce en la cantante un puente con América Latina.