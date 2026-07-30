Karol G anunció nuevo álbum: ¿cuándo se estrena No me arrepiento de sentir tanto?

Karol G no esperó al final de su nueva mundial gira para anunciar su próximo trabajo musical.

Este miércoles, en medio de un concierto en Toronto, Canadá, la cantante paisa sorprendió a miles de asistentes al anunciar que lanzará un nuevo álbum, No me arrepiento de sentir tanto, el próximo 7 de agosto.

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El anuncio se produjo durante una de las paradas de Viajando por el Mundo Tropitour, la gira con la que la artista está recorriendo estadios de Norteamérica antes de llegar a Latinoamérica y Europa.

El tour, que comenzó el pasado 24 de julio en Chicago, marca el regreso de Karol G a los escenarios tras el éxito de Tropicoqueta, disco lanzado en 2025 y con el que rindió homenaje a los ritmos y la identidad latinoamericana.

En Toronto, la artista pausó el espectáculo para compartir la noticia con sus seguidores. Además de confirmar el nombre del álbum y su fecha de lanzamiento, proyectó por primera vez la portada oficial: una fotografía en blanco y negro, con tonos azules, que contrasta con la estética colorida y tropical de su trabajo anterior.