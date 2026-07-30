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Reykon confirma su esperado concierto en el Movistar Arena, ¿cuándo será y cuánto valen las boletas?

La preventa Movistar abre el 3 de agosto y los fans pueden inscribirse en noseteolvido.com para acceder a una preventa exclusiva el 4 de agosto.

  • Las boletas estarán disponibles a través de TuBoleta desde el 3 de agosto. FOTO cortesía
    Las boletas estarán disponibles a través de TuBoleta desde el 3 de agosto. FOTO cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Reykon confirmó su presentación en el Movistar Arena de Bogotá para el próximo 7 de noviembre de 2026, en lo que será el concierto más grande de su carrera. El anuncio responde a una demanda sostenida de sus seguidores y cierra una pregunta que venía circulando entre fanáticos y medios de comunicación: cuándo llegaría la gran noche del artista colombiano en uno de los escenarios más importantes del país.

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“Este concierto nace de la gente. Durante mucho tiempo me preguntaron cuándo llegaría este momento y hoy puedo decir que ya es una realidad. El 7 de noviembre vamos a encontrarnos en el Movistar Arena para vivir una noche que hemos esperado juntos”, dijo Reykon en el anuncio oficial.

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El espectáculo está pensado para recorrer la evolución artística del cantante, revivir los temas que lo han consolidado como una figura del género urbano colombiano y abrir una nueva etapa frente a miles de asistentes. La producción estará a cargo de Breakfast Live, promotora colombiana fundada en 2024 que ha producido shows de System of a Down, Morat, Camilo, Carin León y Los Tigres del Norte, entre otros eventos de gran formato en el país.

Cómo comprar las boletas

La venta de entradas se realizará a través de TuBoleta y seguirá un cronograma escalonado. La preventa Movistar arranca el domingo 3 de agosto a las 12:00 del mediodía y estará disponible hasta el 5 de agosto a las 11:59 de la mañana, o hasta agotar existencias.

Para quienes quieran acceder a la preventa para inscritos, Reykon habilitó el portal noseteolvido.com, donde los fans pueden registrarse. Esa preventa abre el lunes 4 de agosto a las 12:00 del mediodía y cierra el 5 de agosto a las 11:59 de la mañana, o antes si se agotan los cupos. La venta al público general comienza el martes 5 de agosto a las 12:00 del mediodía en www.tuboleta.com.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es el concierto de Reykon en Bogotá?
Reykon se presentará el viernes 7 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá en el concierto más grande de su carrera.
¿Cuándo salen a la venta las boletas para el concierto de Reykon?
La preventa Movistar abre el 3 de agosto a las 12:00 del mediodía. Los fans inscritos en noseteolvido.com pueden acceder a una preventa exclusiva el 4 de agosto desde la misma hora. La venta al público general comienza el 5 de agosto a las 12:00 del mediodía en TuBoleta.
¿Dónde comprar las boletas para ver a Reykon en el Movistar Arena?
Las entradas para el concierto de Reykon el 7 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá están disponibles en www.tuboleta.com.

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