“Pueden ganar el tricampeonato”: Luis Díaz estuvo en la eliminación de Junior contra Barranquilla por Copa Colombia

Este pasado miércoles 29 de julio, se jugó en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla el compromiso válido por la Copa Colombia entre el local, Barranquilla FC , y el otro equipo de la ciudad, Junior de Barranquilla. Luis Fernando Díaz Marulanda, jugador de la selección Colombia y del Bayern Múnich, estuvo presente en el compromiso entre sus exequipos y realizó el saque de honor.
Durante la previa del juego, “Lucho” conversó con Win Sports y reconoció su cariño por ambas escuadras y lo importante que es para él el estadio Romelio Martínez. "Es un partido especial, estar aquí en este bonito partido; vi el partido de ida, fue muy emocionante. Que más que llegar acá y ver a mis dos equipos, que me vieron crecer. Apoyaré a los dos". afirmación.
“Recuerdos que se te vienen a la mente. Recuerdo grandes partidos y varios goles que hice acá”, dejó claro el guajiro de 29 años de edad al ser consultado por las sensaciones que le generaba el recinto deportivo.
Por último, también habló del bicampeonato de Junior en la Liga Betplay y se mostró optimista en cuanto a conseguir el tricampeonato. "El Junior siempre hace un papel interesante, tiene grandes jugadores, una plantilla increíble. Es un equipo que siempre quiere ganar, con obligación de hacerlo y teniendo buenos campeonatos. Ojalá venga "el tri", así como se consiguió el segundo, puede venir el tercero", puntualizó Díaz.
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