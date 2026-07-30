“Pueden ganar el tricampeonato”: Luis Díaz estuvo en la eliminación de Junior contra Barranquilla por Copa Colombia

Este pasado miércoles 29 de julio, se jugó en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla el compromiso válido por la Copa Colombia entre el local, Barranquilla FC , y el otro equipo de la ciudad, Junior de Barranquilla. Luis Fernando Díaz Marulanda, jugador de la selección Colombia y del Bayern Múnich, estuvo presente en el compromiso entre sus exequipos y realizó el saque de honor. Durante la previa del juego, “Lucho” conversó con Win Sports y reconoció su cariño por ambas escuadras y lo importante que es para él el estadio Romelio Martínez. "Es un partido especial, estar aquí en este bonito partido; vi el partido de ida, fue muy emocionante. Que más que llegar acá y ver a mis dos equipos, que me vieron crecer. Apoyaré a los dos". afirmación. “Recuerdos que se te vienen a la mente. Recuerdo grandes partidos y varios goles que hice acá”, dejó claro el guajiro de 29 años de edad al ser consultado por las sensaciones que le generaba el recinto deportivo. Por último, también habló del bicampeonato de Junior en la Liga Betplay y se mostró optimista en cuanto a conseguir el tricampeonato. "El Junior siempre hace un papel interesante, tiene grandes jugadores, una plantilla increíble. Es un equipo que siempre quiere ganar, con obligación de hacerlo y teniendo buenos campeonatos. Ojalá venga "el tri", así como se consiguió el segundo, puede venir el tercero", puntualizó Díaz. Conozca: Andrés Reyes y Elías Cabrera, los refuerzos que se acercan al Nacional de Lucas González

Luis estuvo en ambos camerinos antes de que iniciara el compromiso. En el vestuario juniorista se le vio cercano a Jermein Zidane Peña, Yimmi Chará y Luis Fernando Muriel, jugadores que son más “veteranos” que el resto del equipo en cuanto a longevidad con la camiseta de Junior. Con Chará jugó varios partidos en el “Tiburón”, mientras que con Muriel compartió ataque en la selección nacional. La participación de “Lucho” en la parte preliminar del compromiso de Copa Betplay culminó con el saque de honor realizado. La máxima figura del seleccionado cafetero le pateó simbólicamente al guardameta Sebastián Guerra del Barranquilla.

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Ya entrando en materia futbolística, el partido entre los dos equipos de “quilla” estuvo lleno de goles y también de errores, principalmente arbitrales. Tan solo al minuto 3 de compromiso se abrió el marcador gracias a Sebastián Borja de Barranquilla. El equipo menos laureado de la ciudad le ganó a Junior por 1-0 con polémica, ya que reclamaban fuera de juego, pero al no haber VAR, el árbitro central, Ferney Trujillo, validó el tanto. Mucha incertidumbre pasó en ese momento por el banco de Alfredo Arias. Al minuto 10, el lateral izquierdo, Yeison Suárez, igualó las acciones al marcar el 1-1. Dieciséis minutos después, el colegiado de Casanare pitó pena máxima para los bicampeones del FPC, el cual se convirtió en el paraguayo Guillermo Paiva. Finalizó la primera parte con ventaja para los de Arias, lo cual seguía el guion de la lógica, sin embargo, en una ráfaga de 5 minutos, el Barranquilla le dio vuelta al marcador. Con los goles de Jhon Cortez al 64' y de Jhoynner Lozano al 68', el filial de Junior se puso en ventaja. A falta de cuatro minutos, una mano en el área favoreció al equipo rojiblanco con un penal, el cual cambió por gol Luis Fernando Muriel. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sin duda, el juego es emocionante, pero con muchas falencias. Así, llegaría la hora de la verdad en la definición desde el punto penal, donde solo se falló un lanzamiento de los 10 iniciales por parte de ambos y fue ese el que definió todo. El arquero antioqueño canterano del Atlético Nacional, Sebastián Guerra, le atajó el chute a Edwin Herrera. El mismo Guerra marcó el penal definitivo para dar el gran batacazo y eliminar a Junior.

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