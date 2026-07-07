Murió Laura Bennett, la cantante famosa por su participación en “Party Rock Anthem”, ¿qué le pasó?

La cantante británica, Laura Bennett, falleció a los 36 años. La noticia de su muerte fue confirmada por GRL, su antigua agrupación musical, la cual compartió en Instagram una publicación lamentando su partida.

Lea: La polémica detrás del reality que busca la nueva voz de la banda de Yeison Jiménez: ya tiene fecha de estreno

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Lauren. Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotros”, escribieron.

El grupo femenino estadounidense no reveló las causas de la muerte de Bennett.

Por ahora, según difundió el medio de comunicación BBC, solo se sabe que la artista falleció en Meopham, Kent, el 29 de mayo de 2026, y que la investigación oficial sobre las circunstancias del deceso se realizará en octubre.