La polémica detrás del reality que busca la nueva voz de la banda de Yeison Jiménez: ya tiene fecha de estreno

La Banda del Aventurero es el nombre del nuevo reality que tiene como propósito encontrar al próximo vocalista de la agrupación de Yeison Jiménez.
El programa se estrenará este miércoles, solo dos días antes de que el cantante de música popular cumpla seis meses de haber fallecido en un accidente aéreo que ocurrió cuando viajaba desde Paipa (Boyacá) hasta Medellín.
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El origen del show se remonta al anuncio que hizo hace varias semanas Sonia Restrepo, esposa del artista, quien aseguró que este es uno de los proyectos que está llevando a cabo su familia para mantener vivo el legado de Jiménez.
A pesar de la controversia que ocasionó, el reality siguió en pie. A finales de mayo, Rafael Muñoz, mánager de Jiménez, reveló las primeras imágenes de la competencia y, desde entonces, ha compartido detalles sobre esta: 1.750 personas se inscribieron, después fueron seleccionados 140 cantantes y en tres días de audiciones eligieron tres finalistas.
Son cuatro personas las que conforman el panel de jurados: la presentadora, Diva Jessurum; la esposa de Jiménez; el mismo Muñoz, y Yohan Usuga, productor musical de género popular.
El último anuncio lo hizo Diva, quien compartió que el 8 de julio será el estreno de La Banda del Aventurero, el que, según la producción, no será un concurso de talentos tradicional, sino que se concentrará en hacer una evaluación de la potencia vocal, la capacidad interpretativa y la conexión con el repertorio de Jiménez. El programa será transmitido por las redes sociales de la agrupación.