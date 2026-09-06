Luifer Cuello regraba en Medellín sus grandes éxitos de la nueva ola con Nelson Velásquez y Jorge Celedón

A comienzos de los 2000 nació la nueva ola del vallenato, un movimiento musical que quiso renovar el vallenato tradicional con un estilo más juvenil, letras frescas y un ritmo moderno. Aparecieron Kaleth Morales y Luifer Cuello.

“Fue un movimiento que llegó para quedarse , un movimiento que le dio la vuelta al mundo, que fue muy exitoso y que sigue quedando en los corazones de las personas. Nosotros somos como un árbol donde el tallo del árbol es el vallenato y de ahí salen diferentes ramas, uno fue el vallenato romántico y otro fue la nueva ola”, nos contó Luifer Cuello en su visita a EL COLOMBIANO. El artista está en Medellín regrabando sus éxitos.

Rememorando los inicios de esta nueva ola, Luifer dice que se siente un poco “solo” tras las muertes de Kaleth y de Leo Gómez, “fue muy duro eso, pero de ahí para adelante vinieron muchos que siguieron el camino que abrimos nosotros, pero quizá no fueron tan atrevidos. Nosotros cantábamos al revés, mezclamos con mucho ritmo, pero de todas maneras se hicieron cosas y yo creo que hoy esa nueva ola está más madura y demostró que no era como decían los tradicionalistas, que llegamos a destruir el vallenato, nos criticaron demasiado, pero hoy esas canciones se han convertido en clásicos”.

Luifer habla de temas como Vivo en el limbo, La traga loca, Todo de cabeza o A chillar a otra parte.