Arcángel cerró su fiesta de 20 años en Medellín ante más de 100.000 personas

El estadio Atanasio Girardot volvió a cantar ayer a una sola voz durante la segunda presentación de Arcángel en Medellín. El artista puertorriqueño cerró así una celebración de sus 20 años de carrera musical ante un público que respondió durante cuatro horas de espectáculo. Arcángel apareció sobre el escenario a las 9:00 de la noche del sábado 5 de septiemrbe. A partir de ese momento, el repertorio recorrió distintas etapas de su trayectoria, con los clásicos como protagonistas de una noche dedicada a la historia del género urbano. La celebración tuvo un significado especial para el artista, quien durante el concierto manifestó que presentarse en el Atanasio Girardot representaba un sueño cumplido. También habló del vínculo que mantiene con Medellín y aseguró que la ciudad está entre sus lugares favoritos en el mundo. Siga leyendo: SonJey y Jherger, de la Nave a abrirle a Arcángel en el Atanasio, en Medellín

Una noche de clásicos y artistas invitados

La segunda fecha también estuvo marcada por las colaboraciones. Durante el espectáculo, Arcángel compartió escenario con varios artistas que han hecho parte de la historia del reguetón y de su propia trayectoria. Entre los invitados estuvieron Feid, Yaga y Mackie, Alexis y Fido, Ñejo y Bryan Mayers, quienes se sumaron a la celebración frente al público del estadio. El repertorio permitió recordar canciones que marcaron diferentes momentos de la carrera de Arcángel y que siguen siendo reconocidas por los seguidores del género urbano. La primera noche también contó con una amplia nómina de invitados, entre ellos Yaga y Mackie, Fabrian Eli, Jezzi ‘El Cheff’, Ñejo, Dj Luían, Ryan Castro, Bryan Myers, J Quiles y NTG.

Más de 100.000 personas durante las dos fechas

La magnitud de la celebración quedó reflejada en la asistencia. Más de 100.000 personas pasaron por el Atanasio Girardot durante las dos fechas, convirtiendo los conciertos por los 20 años de carrera de Arcángel en uno de los grandes encuentros recientes del género urbano en Medellín. Durante la primera presentación, el artista repasó algunos de los éxitos que construyeron su carrera, entre ellos ‘Pa Que la Pases Bien’, ‘Por Amar a Ciegas’ y ‘Chica Virtual’, en una noche que combinó reguetón clásico, trap y colaboraciones. Uno de los momentos destacados de esa primera fecha ocurrió cuando Arcángel invitó a su hijo, Austin, a subir al escenario. También hubo un gesto especial de Ryan Castro, quien le entregó al artista puertorriqueño un carriel y un poncho, como muestra de la conexión entre la celebración de Arcángel y la cultura paisa. Con la segunda presentación, Arcángel cerró en Medellín una celebración que reunió a distintas generaciones del género urbano y puso nuevamente sus canciones más reconocidas en el centro del escenario del Atanasio Girardot.