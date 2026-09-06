De la Espriella confirma las primeras medidas para afrontar El Niño y evitar apagones

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el Plan Energía YA, una estrategia con la que el Gobierno busca anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico nacional, que tendrá su incidencia fuerte entre octubre y diciembre. El anuncio se produce en un momento de presión sobre el sistema. De acuerdo con el boletín 358 de XM, existe una brecha entre la energía firme disponible y la demanda proyectada para los próximos años, mientras varios proyectos de generación han registrado retrasos en su entrada en operación. El presidente señaló que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó dos medidas principales: la primera, incentivar el ahorro de electricidad; y la segunda, activar mecanismos para garantizar generación térmica durante el periodo de menores aportes hídricos. “Con el Plan Energía YA nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos”, afirmó De la Espriella. Siga leyendo: Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C en agosto: así podría avanzar el fenómeno de El Niño en septiembre

¿Cómo funcionará el incentivo al ahorro?

Una de las medidas busca modificar el comportamiento del consumo eléctrico. Los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de 10% frente a su meta individual podrán recibir un beneficio en su factura. En contraste, quienes superen su meta de consumo en más de 10% tendrán un cobro adicional. El esquema contempla una excepción: los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto estarán exentos de esta medida. La estrategia comenzó a aplicarse desde el 1 de septiembre, de acuerdo con las disposiciones de la CREG incluidas en el contexto del anuncio presidencial. Para más información: Cambia la factura de luz: desde el 1 de septiembre arranca el ahorro de energía por El Niño

La generación térmica será clave durante los meses de más calor

La segunda medida apunta a reforzar la generación térmica para reducir la presión sobre los embalses y mantener disponible la energía necesaria durante el periodo seco. El Gobierno busca “cuidar desde ahora las reservas de nuestros embalses y reducir el riesgo de desabastecimiento durante el verano 2026-2027”. La generación térmica destaca cuando disminuyen los aportes de agua a los embalses hidroeléctricos. Sin embargo, XM advierte que para llevar las plantas térmicas a los niveles requeridos se necesita garantizar tanto el suministro de combustibles como la logística para llevarlos hasta las centrales. Según el boletín 358 de XM, el sistema necesitaría llevar la generación térmica de respaldo a niveles de entre 95 y 100 gigavatios por hora diarios. Para alcanzar esos niveles se requerirían aproximadamente 484 giga BTU por día (mil millones de BTU diarios) de gas natural y 34.039 barriles diarios de combustibles líquidos, distribuidos entre diferentes plantas térmicas.

Conozca más: ¡Mucho calor! Estos son los municipios de Colombia donde el termómetro llegó los 40 °C, hay uno de Antioquia Asimismo, los aportes hídricos de los ríos del país en agosto de 2026 promediaron 71,53% de la media histórica. En ese orden, los análisis acumulados muestran que el sistema está recibiendo 4.397 gigavatios por hora de agua menos con relación al histórico fenómeno de El Niño de 2015-2016, una diferencia que equivale a 18 días de atención de toda la demanda nacional. Los embalses, que iniciaron septiembre en un nivel del 79,92%, podrían descender hasta un crítico 15,7% para el segundo trimestre de 2027 bajo condiciones de hidrologías deficitarias severas, calculó XM. Para evitar el desabastecimiento, XM estimó que la generación termoeléctrica del país debe dispararse inmediatamente. Es decir, el análisis energético de corto plazo indica que se requiere una generación térmica promedio inmediata de 96 GWh/día (en contraste con los 63 GWh/día promedio que venía entregando el parque térmico nacional). Las conclusiones finales del boletín sugieren que la meta térmica a mediano plazo para la semana de análisis debería ubicarse por encima de los 97 GWh/día. Entérese: Diez preguntas para entender el fenómeno de El Niño

XM advierte sobre una brecha de energía firme

El contexto presentado por XM muestra que el sistema enfrenta una situación de presión creciente frente a la demanda proyectada. La brecha matemática entre la energía firme disponible, conocida como ENFICC, y la demanda estimada por la UPME se ubica en: *2025-2026: -4.863 GWh/año. *2026-2027: -7.207 GWh/año. *2027-2028: -7.180 GWh/año. A esta situación se suma el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación. XM reportó que para 2026 se esperaba el ingreso de 4.475 MW, pero solo habían entrado 1.005 MW, lo que representa un retraso del 77,5 % frente a lo previsto. Es decir, esta menor expansión reduce el margen de maniobra del sistema para enfrentar periodos de alta demanda o bajos aportes hídricos. “Contar con la Energía Firme suficiente para atender la demanda esperada es necesaria para la atención confiable de la energía del país”, recalca XM. Esto ocurre en un escenario de alta demanda, ya que en septiembr se observó un crecimiento del 4,13% en comparación con septiembre de 2025. Según XM, la demanda promedio diaria de agosto de 2026 se ubicó en 248,3 GWh/día, pero durante el año se han tocado picos históricos de 263,27 GWh/día con una potencia máxima horaria de 12.529 MW. Para el verano 2026-2027, el panorama es aún más exigente, se espera que la demanda máxima diaria escale hasta los 264,17 GWh/día, con una demanda horaria límite de 12.832 MW. Además, en el Caribe se ejecutaron 314 instrucciones de desconexión de carga, mientras que la región acumuló 23,42 GWh de Demanda No Atendida (DNA). El escenario también es complejo en Bogotá y Meta debido a la indisponibilidad de dos importantes centrales hidroeléctricas. Chivor, de AES, se encuentra en mantenimiento, con 500 MW involucrados, mientras Guavio, de Enel, tiene obras asociadas a su bocatoma.

Ante esto, el presidente aseguró que las medidas también buscan proteger las regiones que considera más expuestas a las dificultades del sistema. “También buscamos evitar incrementos desbordados en el precio de la energía y proteger especialmente a las regiones más expuestas, como el Caribe y el Chocó”, dijo. De la Espriella reconoció que el nuevo esquema puede generar aumentos para algunos usuarios, pero sostuvo que el promedio nacional será menor frente al escenario que, según el Gobierno, se habría presentado de continuar el esquema anterior. “Puede haber incrementos para algunos usuarios, pero el precio promedio nacional será inferior al que los colombianos habrían tenido que pagar de mantener el esquema anterior”, afirmó.

El mercado eléctrico también enfrenta presión financiera