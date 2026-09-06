Indentificaron al taxista que pasó por encima de recolector de basura de Emvarias

La Secretaría de Movilidad identificó al taxista que le ‘tiró’ el carro a recolector de Emvarias la noche del pasado miércoles en el en el barrio La Francia, en la comuna Santa Cruz. El implicado fue citado a un proceso contravencional por la peligrosa maniobra, mientras tanto, el carro fue inmovilizado.

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La situación se generó el pasado miércoles. El carro recolector de la empresa Emvarias estaba realizando sus labores en el barrio La Francia, exactamente en la carrera 49C con calle 108. Para continuar la ruta de recolección sobre la carrera 49C, el carro debía realizar una maniobra en reversa y para evitar cualquier inconvenientes, uno de los recolectores que acompañaba la ruta, identificado como Jhon Alexander, se ubicó para realizar la señalización y el control del tránsito.

Un taxi circulaba por la calle 108. Jhon Alexander lo observó, le hizo señas al conductor y le pidió que frenara. Sin embargo, el conductor del taxi no atendió las indicaciones del recolector y terminó pasando la llanta delantera derecha del vehículo sobre el pie derecho del recolector. El conductor del vehículo de servicio público no se detuvo, ni prestó atención al hecho.

El hecho generó indignación entre la comunidad, pero no generó consecuencias graves para el recolector, que manifestó un dolor leve en el pie derecho, aunque pudo terminar su jornada laboral sin contra tiempos.

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El hecho quedó registrado en video gracias a cámaras de seguridad en la zona. Las imágenes se difundieron rápidamente, y así también fue identificado el conductor del taxi. Su identidad no ha sido revelada, pero la Fundación Universidad de Antioquia y Emvarias coordinan acciones legales, por este hecho mientras piden mayor respeto y protección por la vida de quienes han asumido el deber de mantener limpias las calles de la capital antioqueña.

Según cifras entregadas por Emvarias, este año se han registrado 63 agresiones contra operarios recolectores y escobitas.

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