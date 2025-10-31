J Balvin anunció nuevo aforo para su concierto en Medellín: así puede conseguir las boletas

Se acerca la fecha del tan esperado concierto de J Balvin en la ciudad llamado Made in Medellín, Ciudad primavera, el próximo 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. Será una experiencia inmersiva que también llegará a Bogotá el 13 de diciembre (allí será Made in Colombia, Ciudad primavera).

“Dos conciertos, una sola celebración del artista que decidió rendir homenaje y echarle flores a su tierra, su gente y sus raíces”, explican desde la producción del show.

Este show había hecho sold out y no tenía más entradas disponibles, pero la organización le confirmó a EL COLOMBIANO que el concierto Made in Medellin - Ciudad Primavera habilitó nuevas boletas por aforo técnico, en varias localidades del estadio. “La alta expectativa del concierto ha hecho que se habilite este nuevo lote de boletas para que nadie se pierda de experiencia que promete ser el regreso más esperado de un artista al Atanasio Girardot”, explicaron desde su equipo.

La disponibilidad de entradas se puede verificar en Tuboleta.com y también quedan las últimas boletas en Bogotá.