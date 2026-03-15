En Puerto Berrío capturaron a mototaxista buscado por ocho violaciones sexuales

Anuar Julio Meza Salgado, de 32 años, fue capturado en zona rural de Puerto Berrío por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, señalado de cometer múltiples agresiones sexuales contra mujeres en Sincelejo.

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Según las autoridades, el hombre, que se dedicaba al mototaxismo, habría utilizado este oficio para identificar y abordar a sus víctimas en las afueras de discotecas y estaderos de la ciudad. De acuerdo con la investigación, ofrecía transportar a las mujeres a sus viviendas y, en el trayecto, presuntamente las llevaba a lugares apartados donde las intimidaba con un arma para someterlas a abusos sexuales.

Funcionarios del CTI señalaron que, bajo esta modalidad, el sospechoso habría atacado a más de ocho mujeres. La mayoría de los casos, según la investigación, quedaron documentados mediante denuncias de las víctimas y pruebas recopiladas durante el proceso judicial, las cuales fueron presentadas ante un juez para obtener la orden de captura.