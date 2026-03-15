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En Puerto Berrío capturaron a mototaxista buscado por ocho violaciones sexuales

Las autoridades señalaron que el acusado se aprovechaba de mujeres que contrataban sus servicios de transporte.

  • Según las autoridades, las investigaciones sobre las actuaciones del sujeto duraron cuatro años. Foto: Colprensa.
    Según las autoridades, las investigaciones sobre las actuaciones del sujeto duraron cuatro años. Foto: Colprensa.
hace 52 minutos
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Anuar Julio Meza Salgado, de 32 años, fue capturado en zona rural de Puerto Berrío por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, señalado de cometer múltiples agresiones sexuales contra mujeres en Sincelejo.

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Según las autoridades, el hombre, que se dedicaba al mototaxismo, habría utilizado este oficio para identificar y abordar a sus víctimas en las afueras de discotecas y estaderos de la ciudad. De acuerdo con la investigación, ofrecía transportar a las mujeres a sus viviendas y, en el trayecto, presuntamente las llevaba a lugares apartados donde las intimidaba con un arma para someterlas a abusos sexuales.

Funcionarios del CTI señalaron que, bajo esta modalidad, el sospechoso habría atacado a más de ocho mujeres. La mayoría de los casos, según la investigación, quedaron documentados mediante denuncias de las víctimas y pruebas recopiladas durante el proceso judicial, las cuales fueron presentadas ante un juez para obtener la orden de captura.

Las autoridades indicaron que el presunto agresor solía elegir a mujeres que salían solas de los establecimientos nocturnos. Posteriormente las conducía en motocicleta hacia sectores solitarios, entre ellos la variante hacia Tolú, en la salida hacia el municipio de Sampués. También se identificaron casos en la vía al corregimiento de Las Palmas, en zona rural de Sincelejo.

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En esos lugares, según las denuncias, amenazaba a las víctimas, las obligaba a mantener relaciones sexuales y les robaba pertenencias.

La investigación se extendió durante cuatro años. Durante ese tiempo, los investigadores recopilaron videos de cámaras de seguridad en los que, según la Fiscalía, se observa al sospechoso recogiendo y transportando a algunas de las mujeres que posteriormente denunciaron los hechos.

El informe de la Fiscalía General de la Nación indica que Meza Salgado presenta tres anotaciones judiciales por acceso carnal violento y por actividad ilícita de ejercicio monopolístico rentístico. Actualmente, enfrenta cargos por acceso carnal abusivo y dos casos de acceso carnal violento.

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