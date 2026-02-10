Falleció el padre del cantante David Bisbal tras años de lucha contra el Alzheimer

José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal, falleció este martes a los 84 años tras una larga y complicada lucha contra la enfermedad de Alzheimer.
La muerte de este histórico boxeador ha golpeado los corazones de los habitantes de Almería (España), lugar donde nació y ocurrió su deceso, pero especialmente el de su hijo, quien publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram para honrarlo y considerarlo como una persona combatiente.
“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, expresó con dolor David, al mismo tiempo que publicaba fotografías en fondo sepia de don José en sus tiempos de juventud.