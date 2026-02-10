Video | Él es Ilia Malinin, el patinador que hizo “salto mortal” en los Olímpicos de Invierno

Su movimiento es tan sutil que no parece patinar, sino flotar, levitar, por encima del hielo, tan blanco que parecen nubes. Se desplaza con tal elegancia que verlo da la sensación de paz, armonía: si no llegan a ella, las rutinas del estadounidense Ilia Malinin, se acercan mucho a la perfección, pocas veces lograda en el deporte, pero necesaria cuando, por ejemplo, se hace un giro mortal en el patinaje artístico sobre hielo.
Ilia tiene 21 años. Es blanquísimo y rubio. Nació en Fairfax, Virginia, hace 21 años. Representa a Estados Unidos en las olimpiadas, pero —qué contradicción— es de origen soviético. El patinaje sobre hielo es, para él, una herencia. Su abuela materna, Valery Malinin, representó a la Unión Soviética en su juventud. Sus padres, nacidos en la disuelta URSS, compitieron en las olimpiadas representando a Uzbekistán en su juventud. Ahora son los entrenadores del prodigio más prolífico de los Olímpicos de Invierno 2026.