Reacciones tras la muerte de Piero: así lo despiden en América Latina

Este miércoles 7 de octubre falleció el cantautor Piero, así lo confirmó su cuenta oficial que aunque no detalló la causa de su muerte se sabía, según medios argentinos, que llevaba varios días internado en el hospital italiano, en Buenos Aires.

Piero fue un artista muy querido en Colombia y se presentó muchas veces en nuestro país. Estuvo hasta en el Festival Cordillera que le dedicó unas palabras de agradecimiento: “Gracias, Piero, por ser de los primeros en venir a alumbrar las montañas del Festival Cordillera con tu voz, tus canciones y una historia que ha acompañado a tantas generaciones. Gracias por recordarnos que la música no tiene edad, que vive en los recuerdos, en las familias y en esas canciones que pasan de padres a hijos y se quedan para siempre en el corazón”, escribieron.

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Discos Fuentes también lamentó su fallecimiento: “Desde la familia de Discos Fuentes lamentamos profundamente su fallecimiento. Le enviamos un abrazo fraterno y nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a cada seguidor que hoy lo recuerda con el alma y con su música”.