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El letrero con frase de Karol G que llevó a una paisa al escenario de Ricardo Arjona en Medellín

Sandra Milena Mejía fue la “Señora de las cuatro décadas” que Ricardo Arjona subió al escenario en su concierto en Medellín. EL COLOMBIANO habló con ella y nos contó cómo fue esta experiencia.

  • Ricardo Arjona se presentó en Medellín el pasado 24 de julio. Al lado Milena con él en escenario y desde la tribuna Sur donde Arjona vio su letrero con luces. FOTOS Cortesía Páramo Presenta y capturas de pantalla.
    Ricardo Arjona se presentó en Medellín el pasado 24 de julio. Al lado Milena con él en escenario y desde la tribuna Sur donde Arjona vio su letrero con luces. FOTOS Cortesía Páramo Presenta y capturas de pantalla.
Publicado hace 4 horas

Desde hace muchos años, en sus conciertos, el artista guatemalteco Ricardo Arjona sube al escenario a una Señora de las cuatro décadas para dedicarle su famosa canción. Esto lo sabía Sandra Milena Mejía Molina, la paisa –de 45 años– que fue la elegida para abrazar al cantante y escuchar la canción a su lado en el show del artista el pasado viernes 24 de julio en el Polideportivo Sur de Envigado.

EL COLOMBIANO se contactó con Milena, quien nos contó pormenores de esa experiencia que nunca va a olvidar.

Todo comenzó con el letrero. “¿Qué más pues, Mor? Acá esta paisa de las cuatro décadas te busca”. Milena estaba en la tribuna Sur, y hasta luces le puso a su pancarta para “intentar” que fuera visible.

“Yo tenía una corazonada desde que comencé a hacer el letrero la noche anterior al concierto. Yo decía: ‘Será que sí’. Mis hermanas fueron cómplices, empujándome, apoyándome y me dijeron que no tenía nada que perder, que si no lo llegaba a ver, pues no pasaba nada”. Milena se quedó hasta las tres de la mañana haciendo el cartel.

La frase fue estratégicamente elegida, inspirada en Karol G: “Fuimos mis hermanas y yo las que la elegimos, porque todas tres estábamos en pro de ese cartel. Pensamos que, como el concierto era en Medellín y somos paisas, pues debíamos tomar como referencia a Karol G –a quien admiramos profundamente– y esa frase tan conocida de ella, ‘¿qué más pues mor?’” y fue justo ese “mor”, el que le llamó la atención a Arjona cuando encontró el letrero.

La cámara enfoca a Milena y ahí comienza la conversación con Ricardo Arjona quien la invita a bajar al escenario y ahí comenzó la carrera.

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“No, es que el corazón se me quería salir; cuando ya veo que sí soy yo, veo a una persona que me estira el brazo y me agarra de la mano; casi que me bajó a rastras. Ellos llevaban una linternita para alumbrarme todo el camino, para irme guiando”.

Desde Sur hasta la tarima pasaron varios minutos: “Me iban pasando de una localidad a otra. Cada uno de la logística, supereducados, muy formales, me iban diciendo: ‘Cálmate, tranquila, respira’. Cuando llegué a la mitad del estadio, uno de ellos de la logística me agarró fuerte y me dijo: ‘De aquí para allá tenemos que correr a lo que dé”, cuenta Milena entre risas.

Ya al llegar, abajo del escenario, le ofrecieron agua, le ayudaron a respirar con tranquilidad. “Un señor, antes de pasarme ya al escenario me dijo que respirara y contara hasta diez. Me preguntó si estaba lista y le dije que no (risas), pero me dijo: ‘Tienes que salir ya’ y era que ya Arjona me estaba llamando con los brazos abiertos”.

Otra advertencia que le hicieron a Milena fue que fuera muy respetuosa y que no se le colgara de la espalda. Recordemos que Ricardo Arjona tuvo que someterse a dos cirugías de columna en Barcelona en 2023. “Yo simplemente lo abracé, le decía que no lo podía creer y él me dijo: ‘Sí es verdad’. Me da un besito, y aclaro que yo primero le pregunté si le podía dar un beso y luego me lleva a la silla para cantarme”.

Ya sentados, Arjona le pregunta su nombre y entendió Malena, en vez de Milena. “Yo le repetí, Milena, y ahí es cuando yo caigo en cuenta de que hay una canción suya que se llama Malena”, y justamente él canta un pedacito de Malena en ese momento.

Algo que causó risa en ese instante fue cuando Ricardo Arjona dice: “Para Milena, que me está haciendo un masajito en la espalda tremendo...” Y enfocan la mano de Milena rodeando su espalda. “Yo soy masajista de profesión, hago masajes aquí en Medellín a domicilio, pues no sé, me imagino que fue algo natural que me nació, de hacerle como una especie de masajito en la espalda, también pensando por lo de la cirugía de él, como que quise hacerle un cariñito”.

En ese momento también ella le toca el pecho, como buena masajista y el se ríe, “es que es evidente que es un hombre atlético y yo quería tocar los pectorales para saber si estaban trabajados y sí”, relata Milena entre risas, un momento que también causó carcajadas en el cantante.

Ya luego Arjona le canta la parte final de la canción y Milena lo abraza, cierra los ojos y respira profundamente. Eso se pudo ver claramente en las pantallas. “Me acabas de erizar la piel recordándome eso porque sí, cerré los ojos y pensé que ahí estaba, al lado de Ricardo Arjona; era un sueño cumplido, gracias a Dios. En ese momento le di gracias a Dios, al universo por haberme dado esa oportunidad porque de verdad yo estaba muy lejos y no creía que mi letrero lo fueran a ver y porque había muchos otros”.

Al cierre de la experiencia, Milena y Arjona se abrazan y ella le agradece al oído todo lo que su música la ha acompañado en sus días de alegría y también de tristeza. “Él me abrazó fuerte y se sonrió”, contó Milena.

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El regreso a su puesto en Sur fue en un estado de conmoción total: “Te puedo decir que yo levitaba. Yo no sentía las piernas, me temblaban. Les dije a los muchachos de logística que me hicieran el favor de llevarme porque en ese momento mi GPS estaba totalmente perdido. Yo necesitaba que me volvieran a llevar allá donde yo estaba porque no sabía llegar”.

Cuando llegó a su puesto, su pareja, la gente alrededor, todos comenzaron a felicitarla, a abrazarla, le decían que había cumplido un sueño colectivo, pero sí hubo una pregunta muy recurrente: “¿A qué huele Ricardo Arjona?” y la respuesta de Milena fue: “Huele a hombre costoso” y, entre risas, complementa que en realidad huele muy bien, a perfume fino, porque a pesar del sudor y de que llevaba varias horas en el espectáculo, aún conservaba un buen aroma.

Ricardo Arjona fue muy caballeroso, que también es muy importante decirlo, y todas las personas del staff, de la logística, todas muy, muy queridas y respetuosas. Esta es una experiencia que va a quedar para el resto de la vida”, concluyó.

Ricardo Arjona continúa su gira en Bogotá con seis conciertos en el Movistar Arena programados desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto y allí entonces subirá a seis señoras de las cuatro décadas para vivir la experiencia inolvidable que también vivió Milena.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo logró Milena subir al escenario de Ricardo Arjona en Medellín?
Milena preparó un letrero la noche anterior al concierto con la frase “¿Qué más pues, Mor? Acá esta paisa de las cuatro décadas te busca”, inspirada en el lenguaje coloquial de Karol G. Le puso luces para hacerlo visible desde la tribuna Sur, donde estaba ubicada. Ricardo Arjona lo vio, la enfocaron con una cámara y la eligió para subir al escenario a escuchar su famosa canción para las señoras de las cuatro décadas.
¿Qué advertencias le hicieron a Milena antes de subir al escenario?
El equipo de logística de Arjona le pidió que fuera respetuosa y que no se le colgara de la espalda, dado que el cantante se sometió a dos cirugías de columna en 2023. También la ayudaron a calmarse con agua, le pidieron que respirara y contara hasta diez antes de salir al escenario.
¿Cuándo y dónde continúa la gira de Ricardo Arjona después de Medellín?
Tras su concierto en Medellín el 24 de julio, Arjona continúa su gira Lo que el seco no dijo con seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, programados del 26 de julio al 2 de agosto de 2026. En cada uno de esos shows también subirá a una señora de las cuatro décadas al escenario.

Si quiere más información:

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Conciertos
Medellín
Ricardo Arjona
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

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Así luce la tumba memorial de Yeison Jiménez, “El Aventurero”

El hermano del cantante compartió algunas fotografías en las que se observa la que sería la tumba de Yeison Jiménez, quien junto a su equipo de trabajo sufrió un accidente en un avión ligero el pasado 10 de enero de 2026.

  • Esta sería la tumba memorial del cantante Yeison Jiménez. FOTOS: Tomada de Instagram @alejojimenez1718 - Cortesía
    Esta sería la tumba memorial del cantante Yeison Jiménez. FOTOS: Tomada de Instagram @alejojimenez1718 - Cortesía
25 de julio de 2026
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La familia de Yeison Jiménez continúa de luto y honrando la memoria de este cantante de música popular, quien falleció hace seis meses en un accidente de avión ligero ocurrido en el sector de Romita, entre Paipa y Duitama (Boyacá).

En la aeronave lo acompañaba su equipo de trabajo, integrado por Fernando Torres (piloto), Óscar Marín (asistente), Jefferson Osorio (representante), Weisman Mora (fotógrafo) y Juan Manuel Rodríguez (productor visual). Todos murieron.

Desde su muerte, se han realizado varios homenajes al intérprete de Aventurero, quien a sus 34 años alcanzó la cima musical y traspasó fronteras con su talento, llegando al corazón de los amantes de la música popular. En Manzanares, Caldas, su tierra natal, le rindieron tributo por su contribución a la comunidad y por dejar en alto el nombre del municipio.

Ahora, su hermano Alejandro Jiménez hizo una publicación a través de sus redes sociales en la que compartió algunas fotografías de lo que sería la tumba memorial de Yeison, quien fue cremado.

En las imágenes se observa una figura dorada de su rostro, acompañada de un sombrero, gafas, cadena y una lápida que dice: “Yeison Jiménez -con el corazón- 26 de julio de 1991 - 10 de enero de 2026”.

Esta sería la tumba memorial del cantante Yeison Jiménez. FOTO: Tomada de Instagram @alejojimenez1718
Esta sería la tumba memorial del cantante Yeison Jiménez. FOTO: Tomada de Instagram @alejojimenez1718

Alejandro también escribió en un post de Instagram: “Mi amor por ti no se define en este lugar, ni mucho menos aquí va a quedar. Eras y seguirás siendo el mejor de la gente y para la gente. Te amo, hermanito, y es tan grande mi amor por ti que no existe una palabra para poder describirlo, o al menos para poder decir un poco de lo mucho que siento por ti en mi corazón. Yeison Jiménez, por siempre y para siempre. El más grande de todos está vuelta”.

Sin embargo, la ubicación exacta de la tumba todavía es desconocida.

El avión en el que viajaba el cantante junto a su equipo de trabajo alcanzó a volar entre tres y cinco minutos, pero a muy baja altura. Luego realizó un viraje antes de impactar a una milla de la cabecera de la pista.

También se conoció que en la pantalla de la aeronave apareció una alerta con el mensaje “BAD PRB”, abreviatura de Bad Probe (sonda defectuosa), que podría hacer referencia a una posible falla en una sonda o sensor.

Un experto explicó a EL COLOMBIANO que esta señal “lo que hace es limitar la aeronave y el piloto volaría con información menos precisa. No es un estado totalmente crítico, pero, como te digo, se limitaría al piloto, pues tendría menos información —o información errónea— disponible”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo es la tumba de Yeison Jiménez y qué dice la lápida?
La tumba de Yeison Jiménez tiene una figura con su rostro acompañada de elementos que lo caracterizaban, como sombrero, gafas y cadena. En la lápida aparece el mensaje: “Yeison Jiménez -con el corazón- 26 de julio de 1991 - 10 de enero de 2026”.
¿Quiénes murieron en el accidente de avión en el que viajaba Yeison Jiménez?
En el accidente murieron Yeison Jiménez y los integrantes de su equipo de trabajo que lo acompañaban en la aeronave: Fernando Torres (piloto), Óscar Marín (asistente), Jefferson Osorio (representante), Weisman Mora (fotógrafo) y Juan Manuel Rodríguez (productor visual).
¿Cuándo murió Yeison Jiménez y qué edad tenía?
Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026 en un accidente de avión ligero ocurrido en Boyacá. El cantante tenía 34 años al momento de su fallecimiento.
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Sandra Segovia Marín

Comunicadora Social- Periodista de UNIMINUTO. Fui bibliotecaria y trabajé en Hora 13 Noticias, la Gobernación de Antioquia y hago parte de EL COLOMBIANO. Amante de la música, el cine y la literatura de Dostoyevski, Camus, Orwell, Maquiavelo y el desdichado Poe.

Crónica del concierto de Arjona en Medellín: lágrimas, canciones a pedido y la sorpresa de Suzy

El guatemalteco, de 62 años, presentó en Medellín su gira Lo Que el Seco No Dijo que ahora seguirá en Bogotá con seis fechas en el Movistar Arena.

  • Dos horas y cuarto duró el concierto de Ricardo Arjona en Medellín. FOTO Cortesía Páramo Presenta
    Dos horas y cuarto duró el concierto de Ricardo Arjona en Medellín. FOTO Cortesía Páramo Presenta
  • Este fue el escenario cerca a las graderías que uso Ricardo Arjona. FOTO Cortesía @ParamoPresenta
    Este fue el escenario cerca a las graderías que uso Ricardo Arjona. FOTO Cortesía @ParamoPresenta
25 de julio de 2026
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Ricardo Arjona es un hechicero; su embrujo es constante, crónico. Su música mueve masas, sus canciones han conquistado a varias generaciones en América Latina y sin necesidad de la parafernalia de la industria se ha hecho a pulso a base de talento, persistencia e identidad.

Hay algo que hasta el crítico más acérrimo de Ricardo Arjona debe reconocer: el artista guatemalteco ha construido en más de 40 años de carrera una legión de seguidores que cualquier artista de las nuevas generaciones envidiaría y que quién sabe si lograría conseguir.

Cerca de 15.000 personas llenaron el Polideportivo Sur de Envigado en la llegada a Medellín de la gira Lo que el seco no dijo, en la que Arjona hace un repaso de sus éxitos de antaño, los posteriores y algo de lo nuevo.

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Horas antes se anunció en redes sociales que las puertas del escenario se abrirían a las 5:00 de la tarde y que el artista saldría a las 9:00 de la noche, sin teloneros ni nadie más. Fuera del espectáculo, debo decir que la logística fue fatal. Una muy mala señalización generó una fila vacía y otra llena, gente sin saber en cuál de las dos hacerse e ingresar para –adentro del estadio– hacer dos filas más. Un lunar que al parecer no hemos podido aprender a a ajustar en la ciudad.

Así fue el concierto de Ricardo Arjona en Medellín

Pasando a lo musical el concierto comenzó a las 9:14 con un escenario gigante y cinco pantallas que funcionaban también como mapping y nos mostraban la fachada de un barrio muy francés en cuyas ventanas salían personas a mirar al público, se abrían balcones, se veían negocios como cafés, cabarets y hoteles.

Iluso sonaba de fondo mientras se nos mostraban tantas imágenes al tiempo. Una bailarina cubana salió al escenario y segundos después, con los acordes de una canción nueva, Gritas, salió Ricardo Arjona con un traje monocromático de tono verde oliva, de gabardina, camiseta y pantalón tipo jogger, muy urbano y ancho hasta los tobillos.

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La secuencia musical continuó con Ella y en medio de la misma soltó la frase: “Te quiero Medellín”. Es un artista al que le gusta hablar con el público, contó la historia de sus padres, cómo nacieron algunas canciones y en general, interactúa mucho con la gente.

Con tantos éxitos, Ricardo Arjona presenta muchas de sus canciones con nuevos arreglos y hasta sutiles cambios de género. Pasó con El Problema o con Historia de Taxi a la que le añadió ritmos tropicales para romper la rutina de lo que ya conocemos y con un grupo de músicos –sobresaliendo en cuota femenina– de Argentina, España, Chile, México, Cuba y Estados Unidos curtidos en sus instrumentos y con un talento descomunal.

Siguieron El mundo se volvió un cabaret, El que olvida, Acompañame a estar solo –en la que le hizo muy amablemente una solicitud a una joven en primera fila de que dejara el celular al lado y disfrutara de este momento, cuando le cantó la canción a ella–, luego continuó con Apnea, Si el norte fuera el sur, Lo poco que tengo y Despacio que hay prisa.

De ahí un viaje al pasado y una medley con Dime qué no, Cuando y Como duele. Ya a ese punto y tras más de media hora de concierto, fueron muchas lágrimas las que vi en el público entre hombres y mujeres –en su mayoría– sintiendo las canciones con el corazón.

El set list siguió con El Amor, Te conozco, Historia de Taxi, Tarde –a la que le dio un ritmo flamenco con su guitarra–, Mujer de lujo y Todo termina, una canción que le dedicó a sus hijos y que en las pantallas mostraba a un Ricardo evolucionar hasta convertirse en anciano, porque la vida acabará para todos en algún momento.

Acto seguido, las mujeres de su banda se fueron adelante de las graderías a una tarima alterna con la que estuvo más cerca de dichas localidades. Allí hizo algo que, a mi parecer, fue muy inteligente y una gran estrategia de marketing: antes de iniciar el show, había en las pantallas un QR que llevaba a una página en la que cada asistente podía pedir una canción, debía escribir su nombre, su ubicación y la canción que quería.

Este fue el escenario cerca a las graderías que uso Ricardo Arjona. FOTO Cortesía @ParamoPresenta
Este fue el escenario cerca a las graderías que uso Ricardo Arjona. FOTO Cortesía @ParamoPresenta

Las estadísticas no se conocen, pero por lo visto en las pantallas, fueron muchos los que aceptaron el reto. Lo vistoso no está ahí, sino en cómo, escogió cuatro canciones al azar, llamó por su nombre a la persona y una cámara las ubicó. Mostraron su rostro en las pantallas gigantes y ahí Ricardo interactuó con Vanesa, Johan, Tatiana y Dahiana, quienes pidieron Quiero, Desnuda, Cavernícolas y Pingüinos en la cama, respectivamente. Emoción y lágrimas en algunos rostros y la complacencia del guatemalteco con las canciones pedidas. Gran movida.

Tras un segmento musical, en ese punto era hora de regresar al escenario principal y presentar a Suzy Correa, la guitarrista y corista paisa que Ricardo Arjona tuvo en sus giras por cerca de 8 años, que para esta gira dio un paso al costado para seguir su carrera como solista y que Ricardo invitó –un gran espaldarazo para su próximo disco– para cantar con él el gran éxito Fuiste tú.

Conozca: La Suzy, la rockera de San Cristóbal que toca con Arjona y ahora prepara su propia música

El concierto terminó con Minutos y Mujeres. Ricardo demostró que los 60 son los nuevos 50 y lo reflejó con su vitalidad corriendo a lado y lado del escenario. A la 11:30 se terminó la música y los asistentes salieron tan felices como sorprendidos porque cada concierto de Arjona es una gran experiencia en todo el sentido de la palabra y por más que lo hayan visto cada vez trae algo único no solo en montaje sino musicalmente hablando.

Tras este show en Medellín, Bogotá se prepara para seis conciertos en línea en el Movistar Arena desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Suzy Correa y por qué su aparición en el concierto de Medellín fue especial?
La Suzy es una guitarrista y corista paisa que acompañó a Ricardo Arjona en sus giras durante cerca de ocho años. Para esta gira decidió dar un paso al costado para dedicarse a su carrera como solista. Arjona la invitó a aparecer en el concierto de Medellín y juntos interpretaron el éxito Fuiste tú.
¿Qué es la estrategia del QR que usó Arjona en el concierto de Medellín?
Antes de iniciar el show, en las pantallas del escenario aparecía un código QR que llevaba a una página donde cada asistente podía pedir una canción escribiendo su nombre, ubicación y el tema que deseaba escuchar. Durante el concierto, Arjona escogió cuatro peticiones al azar, llamó a cada persona por su nombre, una cámara las ubicó en la multitud y su rostro apareció en las pantallas gigantes mientras el artista interpretaba la canción solicitada.
¿Cuándo y dónde son los conciertos de Ricardo Arjona en Bogotá?
Tras su presentación en Medellín, Arjona tiene seis conciertos programados en el Movistar Arena de Bogotá los días 26, 28, 30 y 31de julio y 1 y 2 de agosto de 2026.
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Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Karol G alista ‘Matadora’: la carta secreta de su nuevo disco y abrebocas del ‘Tropitour’

Karol G no solo alista el montaje técnico de más de 100 camiones para tomarse el Soldier Field de Chicago; también puso a prueba el fervor de sus más de 70 millones de seguidores para el “Viajando por el mundo, Tropitour”.

  • A pocas horas de iniciar la gira “Viajando por el mundo, Tropitour”, La Bichota soltó un adelanto inédito de 16 segundos de su tema ‘Matadora’ con una condición estricta a sus seguidores. FOTO: Tomada de redes sociales @karolg
    A pocas horas de iniciar la gira “Viajando por el mundo, Tropitour”, La Bichota soltó un adelanto inédito de 16 segundos de su tema ‘Matadora’ con una condición estricta a sus seguidores. FOTO: Tomada de redes sociales @karolg
  • Las fotos promocionales de Karol G en su “Viajando por el mundo, Tropitour”. FOTO: Tomada de redes sociales @karolg
    Las fotos promocionales de Karol G en su “Viajando por el mundo, Tropitour”. FOTO: Tomada de redes sociales @karolg
24 de julio de 2026
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Un hoodie blanco, luces de neón en un clip de 16 segundos y una frase directa bastaron para sacudir a más de 70 millones de personas en Instagram: “Esos ojitos, qué bebé, no me mire así”. La principal cantante paisa de reguetón del país, Karol G, vuelve con todo.

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Las fotos promocionales de Karol G en su “Viajando por el mundo, Tropitour”. FOTO: Tomada de redes sociales @karolg
Las fotos promocionales de Karol G en su “Viajando por el mundo, Tropitour”. FOTO: Tomada de redes sociales @karolg

De una forma novedosa y con bastante intriga y emoción, arrancó el adelanto de ‘Matadora’, la nueva canción inédita con la que Karol G sorprendió a sus seguidores en la antesala de su primer concierto en Chicago, debido a su nueva gira.

Una promesa con el público expectante: la respuesta de los fanáticos

Lejos de los lanzamientos convencionales, La Bichota condicionó la salida del tema a la interacción directa con su comunidad. “MATADORA 1 millón de comentarios y la suelto mañana en show “, escribió la artista en la publicación realizada en la noche del 23 de julio.

El fragmento deja escuchar un ritmo urbano marcado, acompañado por una coreografía junto a las bailarinas de su tour. Parte de la letra expuesta en la muestra incluye versos como el siguiente: “Me que me pongo matadora y se puso asqueroso (Nasty), que tengo el culo gordo (Fatty), Me dice que me pongo fácil, Yo no soy una pu pu pu”.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Tras la publicación, miles de seguidores señalaron que este sonido marca un retorno a las raíces musicales de la intérprete. Entre las interacciones más destacadas del video viral figuran diferentes comentarios.

“Así es que me gusta!!!! Perreo sucio”, ”Eso suena uffff”, “Se puso matadora mi Karol”, ”Y esos ojitos que bebé!”, “Pero carolina suelte eso pero ya !!!!”, “Pura candela” y ”SUELTALAAAAA”.

‘Matadora’ se suma a la lista de temas que la cantante ha dejado ver de forma sutil en plataformas digitales como parte de su próximo álbum. Una de las pocas excepciones previas fue ‘Después de ti’, presentada oficialmente en Coachella junto a Greg González.

El montaje en Chicago para el debut del tour

El estreno en vivo de este tema coincide con la fecha inaugural de la gira mundial “Viajando por el mundo, Tropitour”, programada para el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago, recinto con capacidad para más de 60 mil espectadores.

Este concierto servirá además como la gran puesta en escena de su álbum ‘Tropicoqueta’, editado en 2025, dentro de una gira que abarca más de 60 fechas confirmadas por Norteamérica, México, Sudamérica y Europa.

El despliegue logístico para esta primera parada involucró más de 100 camiones y cientos de técnicos. El escenario principal cuenta con una estructura rectangular equipada con torres de iluminación y pantallas gigantes.

Este diseño incluye una plataforma en forma de “U” con extensiones laterales y una segunda tarima circular en el centro del campo conectada mediante una pasarela, incorporando elementos visuales y acuáticos.

La producción contempla nuevas coreografías e invitadas especiales en distintas fechas, como Becky G, Elena Rose y Greeicy.

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Bloque de preguntas

¿Cuándo se estrena oficialmente la nueva canción ‘Matadora’ de Karol G?
La artista no ha confirmado una fecha formal de lanzamiento en plataformas digitales; sin embargo, condicionó su estreno en vivo en Chicago a que la publicación del adelanto alcanzara 1 millón de comentarios en Instagram.
¿Dónde y cuándo empieza la gira mundial “Viajando por el mundo, Tropitour”?
El tour inicia el 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
¿Cuáles son los artistas invitados que acompañarán a Karol G en su tour?
La producción del tour confirmó la presencia de Becky G, Elena Rose y Greeicy como invitadas especiales en distintas fechas programadas por Estados Unidos.
¿Qué canciones formarán parte del nuevo álbum de Karol G tras ‘Tropicoqueta’?
Aunque el próximo proyecto discográfico no tiene título ni fecha de estreno confirmados, se sabe que incluirá el tema ‘Después de ti’ (presentado en Coachella junto a Greg González) y el reciente adelanto ‘Matadora’.
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El Colombiano

Chayanne anunció concierto en Medellín: conozca todos los detalles

El intérprete de Dejaría Todo y Torero volverá a Colombia a finales de 2026. La última vez que se presentó en la capital antioqueña fue en 2019.

  • La última vez que Chayanne realizó un concierto en Medellín fue en 2019. FOTO: EL COLOMBIANO.
    La última vez que Chayanne realizó un concierto en Medellín fue en 2019. FOTO: EL COLOMBIANO.
24 de julio de 2026
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El cantante puertorriqueño regresará a Colombia con su tour Bailemos otra vez. Chayanne se presentará el jueves 19 de noviembre de 2026 en el DaviArena, el nuevo escenario musical del Valle de Aburrá que estará ubicado en Sabaneta.

El concierto fue anunciado por la empresa promotora de eventos musicales, Breakfast Live, en sus redes sociales. El artista ofrecerá un show que reúne décadas de éxitos, una producción espectacular y toda la energía que lo caracteriza, según la publicación que realizó la compañía en su cuenta de Instagram.

Lea más: Marco Antonio Solís anunció concierto en Envigado: fechas, boletería y más detalles

Bailemos otra vez, la gira con la que Chayanne visitará Medellín, es el primer tour que realiza el cantante puertorriqueño desde la pandemia de covid-19. Comenzó el 21 de agosto de 2024 en San José, California, y tendrá 143 conciertos en Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

En enero de 2025, el cantante de Un siglo sin ti inició su recorrido por Latinoamérica. Hasta ahora se ha presentado en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

En mayo de ese año, Chayanne fue uno de los artistas internacionales invitados al Parque de la Leyenda Vallenata, en Valledupar, y también ofreció un concierto en el Coliseo MedPlus en Bogotá.

En lo que va de 2026 ha visitado varios países de Europa y también de Latinoamérica. Regresará a la región en noviembre para presentarse en Guatemala, El Salvador y, posteriormente, el sábado 19, en Medellín, como parte de la gira de promoción de su decimoquinto álbum, Bailemos otra vez, lanzado en 2023.

¿Cuándo fue el último concierto de Chayanne en Medellín?

Este show musical marca el regreso del puertorriqueño a la capital antioqueña desde 2019, cuando ofreció su último concierto en la ciudad. Esa presentación fue un hito para sus seguidores, ya que hacía 20 años Chayanne no interpretaba sus grandes éxitos en tierras paisas.

Ese concierto hizo parte de su gira Desde el alma Tour y se realizó el 7 de septiembre en el Centro de Espectáculos La Macarena.

En esta ocasión, el cantante estrenará escenario. El DaviArena tendrá su inauguración oficial el 14 de noviembre, cinco días antes de la presentación de Chayanne, con un concierto de Juanes en este nuevo espacio para espectáculos y entretenimiento, que tendrá capacidad para 17.200 personas.

Así puede comprar las boletas para el concierto de Chayanne en Medellín

Por ahora, Breakfast Live no ha anunciado cuándo comenzará la venta de entradas para el concierto de Chayanne. Tampoco se ha informado cuáles serán los precios de las boletas.

Lo que sí se sabe es que las entradas estarán disponibles a través del sitio web oficial de Tu Boleta, donde ya está habilitado un formulario de prerregistro para quienes deseen asistir al espectáculo.

Para más información sobre el show y el acceso, la recomendación es estar atento a los canales oficiales de Tu Boleta y Breakfast Live. Puede seguirlos en Instagram como @breakfast_live y @tuboleta.

Siga leyendo: ¡Rubén Blades viene a Medellín! Conozca la fecha y detalles del concierto de despedida del “poeta de la salsa”

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo comienza la venta de boletas para el concierto de Chayanne en Medellín?
Por ahora no hay una fecha confirmada para el inicio de la venta de entradas. Breakfast Live aún no ha anunciado el cronograma de boletería, aunque Tu Boleta ya habilitó un formulario de prerregistro para quienes quieran recibir información sobre el evento.
¿Dónde será el concierto de Chayanne en Medellín?
El concierto se realizará en el DaviArena, un nuevo escenario para espectáculos ubicado en Sabaneta, en el Valle de Aburrá. El recinto será inaugurado oficialmente el 14 de noviembre de 2026 con un concierto de Juanes y tendrá capacidad para 17.200 asistentes.
¿Cuándo fue el último concierto de Chayanne en Medellín?
Chayanne regresará a Medellín después de siete años. Su último concierto en la ciudad fue el 7 de septiembre de 2019 en el Centro de Espectáculos La Macarena, como parte de su gira Desde el alma Tour, que marcó su regreso a la capital antioqueña tras dos décadas de ausencia.
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Desde hace 20 años el Teatro Metropolitano “afina” los oídos de los niños para la música clásica

En palabras de María Patricia Marín Arango, el proyecto es uno de los pocos de su estilo en Colombia.

  • El concierto La pluma mágica fue el anterior de la programación didáctica del Teatro Metropolitano de Medellín. Foto Cortesía.
    El concierto La pluma mágica fue el anterior de la programación didáctica del Teatro Metropolitano de Medellín. Foto Cortesía.
24 de julio de 2026
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Desde hace varios años Medellín vive un florecimiento de la música sinfónica. Hay varias razones que explican el fenómeno: el trabajo formativo en comunas de la Red de Escuelas de Música, la apertura al mundo para los nuevos intérpretes que propicia IberAcademy y las opciones laborales encarnadas en las tres orquestas profesionales de la ciudad (Eafit, la Oda y Filarmed). En sintonía con esa efervescencia, desde hace veinte años el Teatro Metropolitano ha realizado más de 120 conciertos didácticos, en razón de seis al año.

Siga leyendo: “La voz es el reflejo de lo que somos”: Julieth Lozano

El más reciente concierto será el domingo 26 de julio a las 11:00 a.m. Tendrá un repertorio compuesto por fragmentos de Guillermo Tell, de Rossini; El cascanueces, de Tchaikovsky; Carmen, de Bizet; Peer Gynt, de Grieg; la Danza bacanal, de Saint-Saëns; La máquina de escribir, de Leroy Anderson, y la célebre Marcha Radetzky, de Johann Strauss (padre).

El programa nació un año después de la creación de la Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural con el propósito de acercar a niños, jóvenes y familias a la música sinfónica mediante experiencias diseñadas especialmente para ellos. Durante esta tiempo, el teatro ha realizado conciertos con orquestas de la ciudad, narradores, actores, directores y músicos invitados, además de producciones de ópera infantil y actividades pedagógicas.

María Patricia Marín Arango, directora de la Asociación Medellín Cultural y del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, explicó que el principal objetivo ha sido formar nuevos públicos para la música clásica. “En Medellín existen academias, universidades, orquestas y agrupaciones musicales, pero también era necesario formar audiencias dispuestas a escuchar y disfrutar este repertorio”, afirmó.

Según Marín Arango, los conciertos fueron concebidos para que los niños tuvieran las herramientas de apreciación musical desde edades tempranas y fortalecieran la escucha, la concentración y la convivencia. A diferencia de otros programas similares, dice la directora, la iniciativa ha sido liderada por un teatro y no por una orquesta. Además, señaló que ese ha sido uno de los principales retos del proyecto, pues ha implicado convocar de manera permanente a diferentes agrupaciones y artistas para construir una programación estable.

“Creo que, salvo la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la antigua Sinfónica de Antioquia, somos la única institución que durante dos décadas ha sostenido este tipo de programación”, dijo.

El ciclo incluye seis conciertos cada año, generalmente los domingos a las 11:00 de la mañana. Cuando comenzó, ese horario representó un cambio en los hábitos culturales de la ciudad, pues las actividades familiares de ese tipo eran poco frecuentes. Hoy, la mayoría de las funciones registra una alta asistencia e incluso varias alcanzan el aforo completo.

Antes de cada presentación, los asistentes participan en actividades pedagógicas relacionadas con el contenido del concierto. Durante aproximadamente media hora, los niños realizan ejercicios manuales y dinámicas que les permiten familiarizarse con la temática y los instrumentos que escucharán durante la función.

La programación también ha incluido adaptaciones de óperas para público infantil, repertorios escritos especialmente para niños, narraciones y producciones interdisciplinarias que reúnen música, teatro, ilustración y danza. Para construir estos contenidos, el teatro ha contado con asesores de la talla de los maestros Alejandro Posada, Juan Felipe Molano y Juan Pablo Valencia, además de especialistas en ópera, actores, narradores, caricaturistas y compositores nacionales e internacionales.

“Hemos buscado repertorios creados específicamente para los niños. Preferimos obras concebidas desde el inicio para ese público antes que adaptar repertorios pensados para adultos”, explicó Marín Arango.

Durante estos 20 años, el proyecto también ha permitido observar cómo las nuevas generaciones regresan al teatro en diferentes etapas de su vida.

La directora recordó el caso de un padre que asistía con su hijo desde que este tenía un año. Ocho años después, volvió a encontrarlo cuando el niño hacía parte del coro que participaba en una de las óperas infantiles del teatro, luego de decidir estudiar música.

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“Ese tipo de historias nos muestran que un niño puede descubrir que quiere ser músico, pero también que puede convertirse en un espectador permanente y transmitir ese hábito a sus propias familias”, señaló.

El programa cuenta actualmente con el respaldo de la Fundación MOV. Asimismo, hace parte del programa de Formación de Públicos de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, lo que permite ofrecer boletería subsidiada a personas de estratos 1, 2 y 3 y beneficiarios de los grupos A, B y C del Sisbén.

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes pueden asistir a los conciertos didácticos en familia del Teatro Metropolitano?
Los conciertos están dirigidos principalmente a niños, jóvenes y familias. La programación está diseñada para que los asistentes, incluso sin conocimientos previos de música clásica, puedan acercarse a este repertorio mediante actividades pedagógicas y conciertos adaptados a diferentes edades.
¿Qué actividades hacen los niños antes de cada concierto didáctico?
Antes de cada función se realizan actividades pedagógicas de aproximadamente 30 minutos. Los niños participan en ejercicios manuales y dinámicas que les ayudan a conocer la temática del concierto y los instrumentos que escucharán durante la presentación.
¿Cómo contribuyen estos conciertos a la formación de nuevos músicos y públicos?
Los conciertos buscan que los niños desarrollen herramientas para apreciar la música clásica desde temprana edad. De acuerdo con el teatro, algunos asistentes han decidido estudiar música después de participar en el programa, mientras que otros se convierten en espectadores habituales que continúan asistiendo junto con sus familias.
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El Colombiano

“La voz es el reflejo de lo que somos”: Julieth Lozano

La soprano bogotana vuelve a Medellín como solista invitada para el séptimo concierto de temporada de Filarmed este sábado a las 6:00 p.m. en el Teatro Metropolitano.

  • El programa del concierto incluye: Una mañana de primavera de L. Boulanger, Sinfonía n.º 41 “Júpiter” de Mozart y Cuatro últimas canciones de Strauss. FOTO Manuel Saldarriaga.
    El programa del concierto incluye: Una mañana de primavera de L. Boulanger, Sinfonía n.º 41 “Júpiter” de Mozart y Cuatro últimas canciones de Strauss. FOTO Manuel Saldarriaga.
23 de julio de 2026
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A Julieth Lozano muchos la conocen por su voz. La soprano bogotana ha participado en prestigiosos escenarios del mundo como el Royal Albert Hall, la Opera de la Bastille, el Palau de la Música Catalana, el Auditorio Nacional de Música en Madrid, la Opera de Cairo, entre otros. El recorrido ha sido largo, y en el camino ha obtenido grandes reconocimientos, como el premio Dame Kiri Te Kanawa en Cardiff Singer of the World 2023 y el Premio del Presidente 2018 entregado por el Rey Carlos III.

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Pero el camino que ha ido abriendo con su voz la ha llevado sobre todo hacia adentro, hacia sí misma, porque cantar es un asunto personal. A su paso por Medellín, EL COLOMBIANO habló con ella.

¿Qué música creció escuchando?

“Vallenato, cumbias, bullerengue, mapale. En mi casa son musicales y siempre había música, pero nunca música clásica. Yo esta música nunca la escuché de pequeña, aunque mi mamá dice que cuando estaba embarazada me ponía Mozart, porque decían que eso ayuda a los bebés, pero hasta ahí”.

La música sinfónica no le llamaba la atención...

“Es que, la verdad, ni la conocía. Y me pregunto qué hubiera pasado si la hubiera conocido antes, porque la primera vez que yo escuché ópera quedé enamorada instantáneamente”.

¿Por qué?

“Porque vi y escuché a una persona que se veía como yo, y la vi sacar una fuerza y un poder enorme y pensé: eso se puede aprender. Y darme cuenta que podía aprender a sacar una cantidad de voz gigante me enamoró. Fue como encontrar un fuego interno que todos tenemos”.

¿Cuál fue esa primera ópera que vio?

“Vi El elixir de amor con Ana Netrebko y Rolando Villazón. Es una historia de amor, como una telenovela, pero con ópera. Yo quedé inmediatamente conectada, pero nunca pensé que fuera a terminar cantando ópera. Yo estudiaba ingeniería industrial”.

Pero entró a estudiar canto sin dejar la ingeniería...

“Sí, de puro parche, era un hobby; cantar era algo que hacía por amor, pero no pensaba que se fuera a volver mi vida. Fue después, como a los tres o cuatro semestres de estar estudiando que yo dije, ya, no lo puedo negar. Es que yo vivía la música, aunque no era buena cantante. Tenía una vocecita chiquita.

Pero la voz es un músculo y uno no puede juzgar, si tú no estás cantando bien o suena mal para los demás, no quiere decir necesariamente que seas mal cantante, sino que la voz está desarrollándose y eso toma tiempo”.

Hay que encontrarla...

“Claro, y hay que aprender a balancearla. Hay un montón de traumas emocionales que uno tiene y que se reflejan en la voz, y hasta que uno no soluciona sus traumas y su salud mental, la voz sigue afectada, porque la voz es el reflejo de lo que somos. Está muy conectada con el espíritu”.

Cantar es un asunto muy personal...

“Si, y uno entrega realmente una parte de uno. La voz son vibraciones; cuando yo canto, siento que estoy compartiendo vibraciones. Suena un poco raro, pero siento que las vibraciones de mi ser entran a las personas. Es compartir siempre un pedacito de mí con otros”.

¿Cómo fue encontrando su propia voz?

“Fue paso a paso. Hay una técnica, un descubrimiento que está completamente fuera de lo espiritual; es como levantar pesas. Tú empiezas despacito, vas entendiendo y, en ese proceso, como el instrumento de nosotros está por dentro, no hay alguien que te pueda decir, como en un piano, pon el dedo aquí o así. No, hay muchas cosas que tienes que descubrir tú. Y en ese proceso de mirar hacia adentro, de sentir dónde está mi voz, cómo es mi voz, empecé a darme cuenta que hay muchas cosas emocionales atadas a eso. Tú tienes que descubrir quién eres. Esas dos cosas juntas generan una voz libre”.

La música es una guía para la vida...

Sí, y a veces te sorprende. Con estas canciones que vamos a hacer el sábado estoy descubriendo una cantidad de cosas mías a través de los textos, de las armonías, de la respiración, de ver la palabra y la creación de otra persona”.

Es la primera vez que canta las Cuatro últimas canciones de Strauss...

Sí, y estoy emocionadísima. Strauss es un compositor que escribía muy bien para la voz. Es difícil, es una exploración total del instrumento, de todo lo que una voz puede hacer, pero al mismo tiempo se siente muy bien cantarlo. Son como joyitas y le agradezco mucho a Filarmed que me den la posibilidad de explorar esto en este momento de mi vida que me siento lista para hacerlo”.

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Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Lianna y un concierto para volver a lo íntimo y cercano de la música

Entre los invitados se cuentan La Muchacha, Briela Ojeda, El Arkéologo y Mary Hellen.

  • Lianna presentará en Medellín su álbum Estahabilidad, el concierto será en el Teatro Matacandelas este sábado 25 de julio a las 9:00 p.m. FOTO Ana María Fandiño.
    Lianna presentará en Medellín su álbum Estahabilidad, el concierto será en el Teatro Matacandelas este sábado 25 de julio a las 9:00 p.m. FOTO Ana María Fandiño.
23 de julio de 2026
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Estahabilidad es más que el tercer disco de Lianna, es su vida. El trabajo, lanzado en octubre del año pasado y que se presentará oficialmente este sábado en el Teatro Matacandelas, recorre su relación con la música desde su infancia, viendo cantar a sus papas, hasta hoy, que se ha consolidado como una de las artistas independientes más destacadas del país.

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Es un trabajo íntimo, en el que la acompañan algunas de sus amigas más cercanas de la música: La Muchacha, Lalo Cortés, Mary Hellen, Briela Ojeda y Delfina Deb, y todas ellas van a estar en el concierto, menos Delfina, que ese día se presenta en Bogotá. También estarán Dj Lolita y El Arkéologo, que no sólo aparece como productor en el disco, sino que ha colaborado con Lianna varias veces a lo largo de su carrera.

Es un show pensado en tres tiempos, la primera parte será para recorrer el álbum, la segunda es para las canciones infaltables que Lianna ha lanzado a lo largo de su carrera y que se han convertido en himnos para la gente, y la tercera es la más íntima, Lianna y sus amigas estarán cantando acompañadas por un guitarrista. Será un momento cercano, de encuentro, como un abrazo colectivo.

–Quiero que sea un concierto muy íntimo, un poco que la gente sienta que la traje a mi casa, que estamos cantando en la sala, como amigos, y celebrar la música y la buena compañía –dice Lianna.

Para ella la música es un regalo que le dieron sus padres, es algo personal y muy amoroso, y aunque hoy, también su trabajo, se resiste a hacerlo por cumplir. De eso se trata el disco. Estahabilidad: habilidad como sinónimo de estabilidad. Es la música como principio y fin.

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–Quiero celebrar la vida real, la conexión, la cercanía, quiero que cantemos y bailemos para sostener la esperanza, para no dejar de creer que otras cosas mejores son posibles. Este es un trabajo que supone mucho esfuerzo y a veces también, mucho sufrimiento, pero uno está aquí para hacer feliz a la gente, para liberarse y no se puede olvidar nunca de eso –cuenta.

El concierto será a las 9:00 p.m. en el Teatro Matacandelas (Calle 47 # 43-47). Las boletas se consiguen en www.rockallive.co.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Lianna por su álbum Estahabilidad?
El concierto se realizará este sábado a las 9:00 p.m. en el Teatro Matacandelas, ubicado en la Calle 47 #43-47. Será la presentación oficial en vivo del álbum Estahabilidad, publicado en octubre del año pasado.
¿Qué artistas invitados acompañarán a Lianna en el escenario?
Lianna estará acompañada por La Muchacha, Lalo Cortés, Mary Hellen, Briela Ojeda, Dj Lolita y El Arkéologo.
¿Cómo será el concierto?
El espectáculo tendrá tres momentos. El primero estará dedicado al nuevo álbum, el segundo reunirá las canciones más representativas de la carrera de Lianna y el tercero ofrecerá un formato más íntimo, con Lianna y sus invitadas interpretando canciones junto a un guitarrista.
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Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Feria de las Flores 2026: conozca la programación musical gratuita y de pago en Medellín

Carin León, Silvestre Dangond y el Grupo Niche llegan al Super Concierto de la Feria de las Flores, pero también habrá gratis 20 tablados gratuitos, cinco noches de parque cultural y el concierto inaugural el 31 de julio.

  • Elder Dayán, Aria Vega, Carin León y Óscar D’León, son algunos de los artistas invitados a diversos conciertos en la Feria de las Flores de este año. FOTOS Colprensa y Cortesías
    Elder Dayán, Aria Vega, Carin León y Óscar D’León, son algunos de los artistas invitados a diversos conciertos en la Feria de las Flores de este año. FOTOS Colprensa y Cortesías
22 de julio de 2026
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La Feria de las Flores sin música, conciertos y tablados no sería la misma. Es un componente vital en esta celebración que año a año se realiza en Medellín y que para este 2026 será del 31 de julio al 9 de agosto.

En cuanto a la programación musical vale la pena detallar que, desde la organización de la Feria se hará el concierto inaugural, el viernes 31 en el sector de Obelisco, con artistas confirmados, por ahora, como el vallenato Elder Dayán –por estos días muy popular en Yo me llamo–, el merengue de Rikarena, sabor con el Tropicombo, los talentos de la Red de Escuelas de Músicas de Medellín y el pop urbano de Piso 21.

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De igual manera, oficialmente habrá música en el desfile Avenida Primavera programado para el domingo 2 de agosto, con artistas confirmados como John Alex Castro, Jorge Celedón y el Combo de las Estrellas.

Así serán los tablados en la Feria de las Flores 2026

En cuanto a los tablados serán 20 en total, en todas las comunas y corregimientos de Medellín, comenzando desde ese 31 con el concierto inaugural y siguiendo el sábado 1 de agosto en el corregimiento Santa Elena, la comuna 15 Guayabal en la cancha San Rafael y la comuna 13 San Javier en la cancha El Salado.

Domingo, 2 de agosto:
Comuna 4 Aranjuez: cancha La Brasilia
Corregimiento Altavista
Corregimiento San Sebastián de Palmitas

Lunes, 3 de agosto:
Comuna 12 La América: Parque La Floresta
Comuna 1 Popular: cancha Granizal

Martes, 4 de agosto:
Comuna 3 Manrique: cancha El Jardín
Comuna 6 Doce de Octubre: cancha La Tinajita

Miércoles, 5 de agosto:
Comuna 9 Buenos Aires: Parque de La Milagrosa
Comuna 14 El Poblado: Parque de El Poblado

Jueves, 6 de agosto:
Comuna 16 Belén: carrera 70, sector Aeroparque Juan Pablo II
Comuna 10 La Candelaria: Parque de Boston

Viernes, 7 de agosto:
Comuna 5 Castilla: Feria de Ganado
Comuna 8 Villa Hermosa: Parque de Villa Hermosa
Corregimiento San Cristóbal

Sábado 8 de agosto:

Comuna 7 Robledo en la Calle 73, sector universitario
Comuna 2 Santa Cruz cancha La Frontera
Corregimiento San Antonio de Prado.

Los artistas de los tablados se irán dando a conocer en la página de la Feria de las Flores de la Alcaldía de Medellín y en la cuenta de Instagram de la Secretaría de Cultura, @cultura.med.

El Parque Cultural Nocturno, música del mundo en la Feria de las Flores

El parque cultural nocturno es otro de los eventos gratuitos –como los anteriores– que tendrá esta Feria de las Flores. Allí se verán shows en vivo desde el domingo 2 de agosto.

Domingo 2 de agosto: Noche afro
Lunes 3 de agosto: Noche colombiana
Martse 4 de agosto: Noche de homenaje al Grupo Suramérica
Miércoles 5 de agosto: Noche de Son y Bolero
Viernes 7 de agosto: Noche tropical.

Será un espectáculos de alto nivel cultural con una temática diferente cada noche.

Los eventos alternos

Esta feria también tiene una serie de conciertos externos en los que el público debe comprar boletería para asistir. Uno de ellos es este previo a la feria este viernes 25 de julio y Viva la Salsa en el Estadio Atanasio Girardot con Jerry Rivera, Ócar D’León, el Gran Combo de Puerto Rico, la Sonora Ponceña y el Conjunto Clásico.

Las entradas están disponibles a través de TuTicket Colombia ([www.tuticket.com.co](https://www.tuticket.com.co)), con localidades desde $135.000. El evento es exclusivo para mayores de 18 años y recientemente habilitó nuevas localidades en la tribuna Occidental para responder a la alta demanda del público.

Otro gran y esperado concierto es el Súper Concierto Feria de Flores 2026, ya un eevento bastante tradicional y muy esperado de la feria. Para este año llegarán las estrellas Carin León, Silvestre Dangond, el Grupo Niche, Luis Alfonso y Aria Vega, a presentarse el 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot. Boletería en Tuboleta.com desde 112.500 pesos.

Los amantes del vallenato tendrán a Jean Carlo Centeno, Alex Manga, Nelson Velásquez, Daniel Calderón y los Gigantes, Miguel Morales en el show Vallenato 5 estrellas, programado en el Centro de Evento Centauro el jueves 6 de agosto 2026 en la noche. La boletería se consigue en latiquetera.com desde $460.000 persona en un palco de 10.

Así que ya sabe, serán muchos los artistas que podrá ver en esta feria, sea gratis o sea pagando, lo importante es difrutar la música en vivo y qué mejor hacerlo que en la Feria de las Flores.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es la Feria de las Flores 2026 en Medellín?
La Feria de las Flores 2026 se realizará del 31 de julio al 9 de agosto en Medellín. El concierto inaugural está programado para el viernes 31 de julio en el sector del Obelisco.
¿Cuáles son los conciertos gratuitos de la Feria de las Flores 2026?
Los eventos gratuitos incluyen el concierto inaugural del 31 de julio con Elder Dayán, Rikarena, Tropicombo, la Red de Escuelas de Músicas de Medellín y Piso 21; el desfile Avenida Primavera del 2 de agosto con John Alex Castro, Jorge Celedón y el Combo de las Estrellas; los 20 tablados distribuidos en todas las comunas y corregimientos de Medellín; y el Parque Cultural Nocturno del 2 al 7 de agosto con temáticas distintas cada noche.
¿Dónde comprar boletas para el Super Concierto de la Feria de las Flores 2026?
Las boletas para el Super Concierto del 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot, con Carin León, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso y Aria Vega, están disponibles en Tuboleta.com desde $112.500 pesos.
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Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Marco Antonio Solís anunció concierto en Envigado: fechas, boletería y más detalles

El cantante mexicano iniciará esta semana su gira Gratitud, la cual lo llevará a recorrer Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. A Colombia llegará en noviembre.

  • Marco Antonio Solís llegará a Estados Unidos y varios países de Latinoamérica con su tour Gratitud. FOTO: Cortesía.
    Marco Antonio Solís llegará a Estados Unidos y varios países de Latinoamérica con su tour Gratitud. FOTO: Cortesía.
22 de julio de 2026
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”El poeta del amor” confirmó su regreso a los escenarios colombianos. Solís se presentará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde interpretará algunos de los grandes éxitos musicales de su carrera como Si no te hubieras ido y Más que tu amigo.

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Durante cuatro décadas como solista, Marco Antonio se ha consolidado como uno de los compositores e intérpretes más importantes de la música en español.

Desde el inicio de su carrera musical en 1975 con la agrupación que creó junto a su primo, Los Bukis, ha logrado mantenerse vigente y conectar con públicos de distintas generaciones dentro y fuera de Latinoamérica.

Solís llegará al municipio del sur de Valle de Aburrá con Gratitud, el cual comenzará este viernes 24 de julio en el Moody Center, en Austin, Texas. Hasta octubre, el mexicano estará en conciertos en Estados Unidos y después, el 31 de octubre, llegará a Asunción, Paraguay, para iniciar su paso por Latinoamérica.

En noviembre, el cantante estará en Chile, Perú, Nicaragua, Honduras, Colombia y México. De acuerdo con el sitio web oficial, aún quedan fechas del tour pendientes por anunciar.

¿Cómo comprar las boletas para el concierto de Marco Antonio Solís en Medellín?

Las entradas para el concierto ya están disponibles en Tu Boleta. Hasta este viernes estará habilitada la primera preventa, con un 20 % de descuento. Luego comenzará la Preventa 2, que ofrecerá un 15 % de descuento.

La primera etapa de venta estará vigente hasta el 10 de agosto; la segunda irá del 4 de septiembre al 3 de octubre, y la tercera, del 4 de octubre al 7 de noviembre. Las entradas a precio full estarán disponibles desde el 8 de noviembre o hasta agotar existencias.

Durante las preventas, los precios de las boletas van desde los 120.000 hasta los 224.000 pesos. Los palcos tienen un valor de hasta 12.000.000 de pesos. En precio full, las entradas costarán entre 150.000 y 280.000 pesos.

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Para garantizar un ingreso organizado, la apertura de puertas está programada para las 7:00 p. m. La edad mínima para ingresar al evento será de 18 años.

La última vez que Marco Antonio Solís se presentó en Colombia fue en marzo de 2025. El cantautor mexicano ofreció dos conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, los días 7 y 8 de ese mes, como parte de su gira Más Cerca de Ti.

A Medellín, en cambio, no regresa desde hace más de una década, por lo que su concierto de noviembre será uno de los más esperados por sus seguidores en la capital antioqueña.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Marco Antonio Solís en Envigado?
Las boletas tienen precios desde 120.000 pesos en preventa y llegan hasta 280.000 pesos a precio full, según la localidad. Los palcos alcanzan un valor de 12.000.000 de pesos. Durante las preventas hay descuentos del 20 % y del 15 %, mientras que la venta a precio pleno comenzará el 8 de noviembre, o antes si se agotan las entradas disponibles.
¿Cuándo fue la última vez que Marco Antonio Solís se presentó en Medellín?
Marco Antonio Solís no se presenta en Medellín desde hace más de una década. Su visita más reciente a Colombia fue en marzo de 2025, cuando ofreció dos conciertos en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira Más Cerca de Ti. Por eso, su regreso al Valle de Aburrá ha generado expectativa entre sus seguidores.
¿Qué países visitará Marco Antonio Solís en su gira Gratitud antes de llegar a Colombia?
Antes de su concierto en Envigado, Marco Antonio Solís recorrerá varios países con su gira Gratitud. Tras una etapa por Estados Unidos, iniciará el tramo latinoamericano en Paraguay y luego se presentará en Chile, Perú, Nicaragua, Honduras y Colombia, antes de cerrar con fechas en México. Según su sitio web oficial, todavía hay conciertos pendientes por anunciar.
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El Colombiano

Recuerdos de la última entrevista que le dio Héctor Ochoa a EL COLOMBIANO en 2025

En agosto de 2025 EL COLOMBIANO visitó al maestro Héctor Ochoa para hablar del homenaje que le harían en vida en el Teatro Metropolitano.

  • El maestro Héctor Ochoa nos recibió el año pasado en su casa en el Oriente antioqueño. Tenía 91 años en ese momento y nos contó los logros, pesares y alegrías de su vida artística. FOTO Esneyder Gutiérrez.
    El maestro Héctor Ochoa nos recibió el año pasado en su casa en el Oriente antioqueño. Tenía 91 años en ese momento y nos contó los logros, pesares y alegrías de su vida artística. FOTO Esneyder Gutiérrez.
  • En su casa conservaba los recuerdos de toda su carrera. FOTO Esneyder Gutiérrez
    En su casa conservaba los recuerdos de toda su carrera. FOTO Esneyder Gutiérrez
  • Héctor Ochoa nos confesó que ya no tocaba la guitarra. FOTO Esneyder Gutiérrez
    Héctor Ochoa nos confesó que ya no tocaba la guitarra. FOTO Esneyder Gutiérrez
22 de julio de 2026
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Faltándole solo 3 días para cumplir 92 años falleció en Medellín el gran compositor antioqueño Héctor Ochoa Cárdenas, autor de varios himnos de la música colombiana como El camino de la vida, Muy antioqueño, Aprendiendo a vivir o El amor no acaba.

Hace justo un año, en agosto de 2025, EL COLOMBIANO tuvo la oportunidad de hablar con él, a propósito del homenaje que le hicieron en vida varios músicos, justo tras su cumpleaños 91 y en el aniversario número 50 de Antioquia le canta a Colombia (festival del que fue director por más de una década).

De ese homenaje hizo parte la cantante Niyireth Alarcón una de las grandes voces de las músicas andinas: “Para mí ha sido un verdadero orgullo hacer parte de este reconocimiento a un creador tan grande, y compartirlo junto a agrupaciones y artistas tan talentosos y queridos”, dijo en su momento.

Fue una noche bastante emotiva y justo el maestro Ochoa nos contaba, horas previas, con orgullo, toda su trayectoria, comenzando por su inclusión, como el primer colombiano, en 2015, en ingresar en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos. “Voy a empezar chicaniando con este ingreso al Salón de la Fama de los compositores con grandes nombres como Myriam Hernández, Rubén Blades”, dijo entre risas y luego sacó una revista que publicaron estos galardones en ese mismo año en donde lo sentaron al lado de Armando Manzanero, “yo era el menos famoso en esa época, pero se sabían dos canciones mías que habían grabado en una novela en México y yo ni sabía”, contó.

También, con gracia y buen humor, nos reclamó que no hubiéramos hecho eco de esa noticia, porque como explicó su gran amigo Alberto Velásquez Martínez, columnista de este diario, y fundador de Antioquia le canta a Colombia, “tenía un humor negro maravilloso, el le ponía a la vida mucha chispa y nos reíamos de cosas ridículas”.

En su casa conservaba los recuerdos de toda su carrera. FOTO Esneyder Gutiérrez
En su casa conservaba los recuerdos de toda su carrera. FOTO Esneyder Gutiérrez

Héctor Ochoa: una vida por la música, a pesar de todo

Para explicar de dónde venía esa pasión por la música de Héctor Ochoa, fue necesario irnos, en ese momento, poco más de cien años atrás cuando se creó la Lira Antioqueña, una agrupación que con bambucos, pasillos y danzas, logró convertirse en la más importante de la época.

Una fotografía, con cinco integrantes mostraba al grupo y allí, de pie, está don Eusebio Ochoa, a quien el maestro Héctor señaló como el responsable de la llegada de la música a su vida. “Este retrato de su padre, quien paradójicamente nunca quiso que ninguno de sus 20 hijos siguiera sus pasos, está en el estudio del compositor, considerado uno de los más importantes de la música colombiana y latinoamericana”, escribió EL COLOMBIANO el año pasado.

El autor antioqueño nos contó que aprendió a tocar a escondidas, cuando agarraba la guitarra de don Eusebio para interpretar las canciones de Los Panchos, el famoso trío mexicano, que se había aprendido de memoria solo viendo a los músicos deslizar sus dedos por las cuerdas. Después, a los 15 años, fundó el Trío de Oro, donde comenzó a escribir sus primeras canciones, las cuales describió, entre risas, como “feas, horrorosas y muy montañeras”.

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Un par de años después, en 1962, el tenor Víctor Hugo Ayala le pidió dejarle grabar su primera composición, Bendito amor, luego de haberlo oído cantar ese tema en un encuentro de amigos. En esos años, el maestro Ochoa también se involucró en otros proyectos musicales cercanos al jazz y a la música romántica, pero en medio de tanta música, se concentró en su carrera como banquero, y fue después de su jubilación, en 1982, que volvió a la música y la composición.

Fue gerente de bancos en los pueblos de Antioquia antes de ser gerente del Banco de Bogotá en Medellín. Y ese trabajo le sirvió para ayudar a su familia, su madre y sus 9 hermanos, tras la muerte de su padre.

Héctor Ochoa nos confesó que ya no tocaba la guitarra. FOTO Esneyder Gutiérrez
Héctor Ochoa nos confesó que ya no tocaba la guitarra. FOTO Esneyder Gutiérrez

Cuando ya se dio cuenta que los bancos no eran lo suyo se retiró, “al cumplir la edad renuncié al banco porque salió en el Banco Cafetero esa norma que era una ley. El que cumpla 25 años de servicios continuos en una entidad oficial tiene derecho a pensión de jubilación. Yo tenía 45 años y ahí me fui, terminé mi carrera bancaria y vivo de la pensión”, nos dijo.

Todo eso nos los contó como un resumen de su vida y nos confesó que estaba escribiendo su vida, “es un libro que estoy escribiendo (...) le saco una horita diaria y aunque me canso un poquito ahí voy, poco a poco metiéndole un poquitico de humor en algunas páginas. Y les prometo que si lo termino antes de morirme, les envío sus ejemplares”, nos dijo.

Entre las anécdotas que quería detallar está la de aquella vez que tocó para el maestro Fernando Botero, quien se acercó a abrazarlo luego de escuchar su interpretación de Muy antioqueño, una de las grandes obras de la música andina colombiana. Justo por sus contribuciones a este género y a la industria musical –fue uno de los que impulsó la Ley de Compositores en los noventa para proteger los derechos de autor en el país–, es que recibió decenas de condecoraciones y homenajes como el Escudo de Oro de Antioquia, la Medalla Alcaldía de Medellín, la Orden de la Democracia, otorgada por el Congreso de la República; el Tiple de Oro, otorgado por la Fundación Garzón y Collazos o la Lira de Oro y la Medalla Santa Cecilia en Colombia. Confesó que guardaba todos estos premios con mucho cariño y cuidado.

Héctor Ochoa, un compositor nato

A la hora de escribir canciones, Héctor Ochoa confesó que uno de los compañeros del trío le enseñó a componer porque tenía muchos dichos.

Aprendió observando a los músicos, grupos de tríos o cuartetos que cantaban en el centro de Medellín y daban serenatas y luego practicaba al escondido de su papá. Así fue naciendo esa vena artística que luego se consolidó con canciones tan icónicas como El camino de la vida.

Este tema, justamente, lo compuso cuando tenía 52 años. “Esa es una canción que me distingue, como le pasa a los otros compositores, como La Piragua de José Barros”, recordó.

Se estrenó en 1986 en la voz del dueto Arboleda y Valencia, pero ha sido grabada también por el Trío América y hasta cantada por artistas contemporáneos como Fonseca.

Su amigo, Alberto Velásquez, recuerda la felicidad que le dio a Héctor Ochoa cuando esa canción fue elegida como la canción colombiana del siglo XX: “Eso fue inolvidable, fue elegida por voto popular, moviendo votantes y se impuso a canciones muy lindas del folclor andino, eso lo llenó de júbilo y una gran satisfacción”, le contó a EL COLOMBIANO.

Es que El camino de la vida le ganó, en ese momento, a canciones como La casa en el aire de Rafael Escalona, Pueblito viejo de José A. Morales, Espumas de Jorge Villamil, La piragua de José Barros o Colombia tierra querida de Lucho Bermúdez, entre otras.

Velasquéz también recuerda la importancia de Héctor Ochoa para Antioquia le canta a Colombia, el icónico festival del que fue fundador y que lleva 51 años preservando y promoviendo la música andina colombiana.

Algunas frases que recordamos de esa entrevista con Héctor Ochoa

“Yo oía una canción de Los Panchos como Caminemos, que es una canción brasileña y ellos la adaptaron con letra, un tipo hizo la letra en español y así con otros grupos como Los tres diamantes, el cuarteto armónico, esa era la música que a mi me gustaba y entonces mi papá tenía una guitarra antiquísima y yo me iba con uno del trío, Carlos Alberto Gómez –que todavía está vivo, tiene 94 años– y grabamos el primer disco y empecé a componer mis canciones, me encerraba en una pieza para que mi papá no me viera. Además aprendí viendo tocar a los músicos de Medellín, por la avenida la Playa abajito de la carrera Junín”.

“Yo no vivo de la música. Ojalá tuviera ingresos de la música como tienen los cantantes de vallenatos, que todos mueren millonarios. Pero la música mía no es tan comercial como el vallenato. Y mucho menos hoy día con la música que está de moda”.

“Yo les confieso. Yo soy clase media, económicamente hablando. Me siento bendecido por Dios. Porque estoy muy bien casado, pero muy. Ella es fuera de serie, pues”.

“Todos los días me siento allí en una sillita, si no está lloviendo, le oro a Dios y le doy gracias por la salud, porque a mis 91 años todavía estoy vivo y pensando. Yo me siento un bendecido por Dios”.

“Como dice el cuento, si Dios me da salud, tengo un borrador de historias de mi historia musical porque tengo muchas cosas por contar. Pero de todo tipo. Y ya me canso mucho, trabajo en el libro una hora y luego estoy hundido del hambre y me canso de la vista”.

“Todos estos premios son un orgullo y es como a los hijos, uno a todos los quiere por igual”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue Héctor Ochoa Cárdenas y cuál es su legado en la música colombiana?
Héctor Ochoa Cárdenas fue un compositor antioqueño considerado uno de los más importantes de la música colombiana y latinoamericana. Es autor de canciones icónicas como El camino de la vida, declarada la canción colombiana del siglo XX en 1999, además de Muy antioqueño, Aprendiendo a vivir y El amor no acaba. Fue director del festival Antioquia le canta a Colombia por más de una década y el primer colombiano en ingresar al Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos en 2015
¿A qué edad compuso Héctor Ochoa El camino de la vida?
Héctor Ochoa compuso El camino de la vida a los 52 años. La canción se estrenó en 1986 en la voz del dueto Arboleda y Valencia, y posteriormente fue grabada por el Trío América y cantada por artistas contemporáneos como Fonseca.
¿Por qué Héctor Ochoa trabajó como banquero si su vocación era la música?
Ochoa se dedicó a la banca para sostener a su familia tras la muerte de su padre. Trabajó como gerente en varios pueblos de Antioquia y luego como gerente del Banco de Bogotá en Medellín. Se jubiló a los 45 años tras cumplir 25 años de servicio continuo en entidades oficiales, y fue entonces cuando retomó la composición de tiempo completo.
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Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Falleció el maestro Héctor Ochoa, el autor del Camino de la vida, la canción colombiana del siglo XX

El anuncio lo hicieron las autoridades departamentales y personas cercanas al maestro como el expresidente Álvaro Uribe. Héctor Ochoa tenía 91 años.

  • Héctor Ochoa fue uno de los grandes compositores del país. FOTO Esneyder Gutiérrez
    Héctor Ochoa fue uno de los grandes compositores del país. FOTO Esneyder Gutiérrez
21 de julio de 2026
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Héctor Ochoa, uno de los compositores más importantes de la música colombiana, falleció a los 91 años. Así lo confirmó el expresidente Álvaro Uribe, a través de su cuenta de X, con un mensaje que destacó la importancia de su legado, señalando que sus canciones contribuyeron a infundir patria y región en el alma de varias generaciones de colombianos.

Es que son muchas las canciones de Héctor Ochoa que hacen parte vital de la música colombiana: Muy antioqueño, Canta tiple, Ayer y hoy y El camino de la vida, esta última, considerada por muchos como la canción más emblemática del repertorio colombiano y por votación popular, la canción colombiana del siglo XX.

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Héctor Ochoa nació en Medellín el 24 de julio de 1934. Su relación con la música empezó de niño. El maestro solía contar que empezó tocando a escondidas la guitarra de su padre, el también compositor Eusebio Ochoa Isaza –autor del bambuco El profesor de canto e integrante de la recordada Lira Antioqueña–.

A los 15 años, tras estudiar música con énfasis en cuerdas pulsadas, fundó el Trío de Oro, su primera agrupación. Allí comenzó a escribir sus primeras canciones, las cuales describía, entre risas, como “feas, horrorosas y muy montañeras”.

Un par de años después, en 1962, el tenor Víctor Hugo Ayala le pidió dejarle grabar su primera composición, Bendito amor, luego de haberlo oído cantar ese tema en un encuentro de amigos. En esos años, el maestro Ochoa también se involucró en otros proyectos musicales cercanos al jazz y a la música romántica, pero en medio de tanta música, se concentró en su carrera como banquero, y fue después de su jubilación, en 1982, que volvió a la música y la composición.

En 2015, el maestro Ochoa fue el primer colombiano en hacer parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, en el que también se encuentran artistas como Carlos Gardel, Armando Manzanero, Juan Gabriel y Myriam Hernández. En el país ha recibido varios reconocimientos, entre esos el Escudo de Oro de Antioquia, la Medalla Alcaldía de Medellín y la Orden de la Democracia, otorgada por el Congreso.

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Su legado es tan grande que no hay intérprete de música andina colombiana que no tenga en su repertorio alguna de las composiciones del maestro: Muy antioqueño, Ayer y hoy, Muy colombiano, La nostalgia, Lo mejor de mí, Tú, lo mejor de todo, Después que me olvidé de ti, Pase lo que pase, Volvé maestro, Ella es mi reina, Orgullosamente mujer, El amor no acaba, Aprendiendo a vivir y, como no, El camino de la vida.

El país lamenta su muerte, pero celebra su legado.

“Lamento profundamente la muerte de Héctor Ochoa. Varias generaciones crecimos escuchando su música, en particular la bellísima de El Camino de la Vida, que exalta el valor de la familia. Paz en su tumba y solidaridad a sus seres queridos”, escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Hoy recibimos con profundo pesar la noticia de su partida. Este gran maestro supo interpretar con sensibilidad la esencia y el carácter de los antioqueños. Un abrazo sincero a los suyo, Dios recibe su música en el cielo”, dijo el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién fue Héctor Ochoa, el compositor de El camino de la vida?
Héctor Ochoa fue un compositor antioqueño considerado una de las figuras más importantes de la música colombiana. Es autor de obras emblemáticas como El camino de la vida, Muy antioqueño y Ayer y hoy, interpretadas por generaciones de artistas.
¿Cuáles son las canciones más famosas de Héctor Ochoa?
Entre sus composiciones más reconocidas están El camino de la vida, Muy antioqueño, Ayer y hoy, La nostalgia, Muy colombiano, Ella es mi reina y Canta tiple.
¿Qué reconocimientos recibió Héctor Ochoa durante su carrera?
Fue el primer colombiano en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y recibió distinciones como el Escudo de Oro de Antioquia, la Medalla Alcaldía de Medellín y la Orden de la Democracia.
¿Dónde nació Héctor Ochoa?
El maestro nació en Medellín el 24 de julio de 1934 y desde muy joven comenzó su formación musical influenciado por su padre, el compositor Eusebio Ochoa Isaza.
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Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

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