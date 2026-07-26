El letrero con frase de Karol G que llevó a una paisa al escenario de Ricardo Arjona en Medellín

Desde hace muchos años, en sus conciertos, el artista guatemalteco Ricardo Arjona sube al escenario a una Señora de las cuatro décadas para dedicarle su famosa canción. Esto lo sabía Sandra Milena Mejía Molina, la paisa –de 45 años– que fue la elegida para abrazar al cantante y escuchar la canción a su lado en el show del artista el pasado viernes 24 de julio en el Polideportivo Sur de Envigado.
EL COLOMBIANO se contactó con Milena, quien nos contó pormenores de esa experiencia que nunca va a olvidar.
Todo comenzó con el letrero. “¿Qué más pues, Mor? Acá esta paisa de las cuatro décadas te busca”. Milena estaba en la tribuna Sur, y hasta luces le puso a su pancarta para “intentar” que fuera visible.
“Yo tenía una corazonada desde que comencé a hacer el letrero la noche anterior al concierto. Yo decía: ‘Será que sí’. Mis hermanas fueron cómplices, empujándome, apoyándome y me dijeron que no tenía nada que perder, que si no lo llegaba a ver, pues no pasaba nada”. Milena se quedó hasta las tres de la mañana haciendo el cartel.
La frase fue estratégicamente elegida, inspirada en Karol G: “Fuimos mis hermanas y yo las que la elegimos, porque todas tres estábamos en pro de ese cartel. Pensamos que, como el concierto era en Medellín y somos paisas, pues debíamos tomar como referencia a Karol G –a quien admiramos profundamente– y esa frase tan conocida de ella, ‘¿qué más pues mor?’” y fue justo ese “mor”, el que le llamó la atención a Arjona cuando encontró el letrero.
La cámara enfoca a Milena y ahí comienza la conversación con Ricardo Arjona quien la invita a bajar al escenario y ahí comenzó la carrera.
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“No, es que el corazón se me quería salir; cuando ya veo que sí soy yo, veo a una persona que me estira el brazo y me agarra de la mano; casi que me bajó a rastras. Ellos llevaban una linternita para alumbrarme todo el camino, para irme guiando”.
Desde Sur hasta la tarima pasaron varios minutos: “Me iban pasando de una localidad a otra. Cada uno de la logística, supereducados, muy formales, me iban diciendo: ‘Cálmate, tranquila, respira’. Cuando llegué a la mitad del estadio, uno de ellos de la logística me agarró fuerte y me dijo: ‘De aquí para allá tenemos que correr a lo que dé”, cuenta Milena entre risas.
Ya al llegar, abajo del escenario, le ofrecieron agua, le ayudaron a respirar con tranquilidad. “Un señor, antes de pasarme ya al escenario me dijo que respirara y contara hasta diez. Me preguntó si estaba lista y le dije que no (risas), pero me dijo: ‘Tienes que salir ya’ y era que ya Arjona me estaba llamando con los brazos abiertos”.
Otra advertencia que le hicieron a Milena fue que fuera muy respetuosa y que no se le colgara de la espalda. Recordemos que Ricardo Arjona tuvo que someterse a dos cirugías de columna en Barcelona en 2023. “Yo simplemente lo abracé, le decía que no lo podía creer y él me dijo: ‘Sí es verdad’. Me da un besito, y aclaro que yo primero le pregunté si le podía dar un beso y luego me lleva a la silla para cantarme”.
Ya sentados, Arjona le pregunta su nombre y entendió Malena, en vez de Milena. “Yo le repetí, Milena, y ahí es cuando yo caigo en cuenta de que hay una canción suya que se llama Malena”, y justamente él canta un pedacito de Malena en ese momento.
Algo que causó risa en ese instante fue cuando Ricardo Arjona dice: “Para Milena, que me está haciendo un masajito en la espalda tremendo...” Y enfocan la mano de Milena rodeando su espalda. “Yo soy masajista de profesión, hago masajes aquí en Medellín a domicilio, pues no sé, me imagino que fue algo natural que me nació, de hacerle como una especie de masajito en la espalda, también pensando por lo de la cirugía de él, como que quise hacerle un cariñito”.
En ese momento también ella le toca el pecho, como buena masajista y el se ríe, “es que es evidente que es un hombre atlético y yo quería tocar los pectorales para saber si estaban trabajados y sí”, relata Milena entre risas, un momento que también causó carcajadas en el cantante.
Ya luego Arjona le canta la parte final de la canción y Milena lo abraza, cierra los ojos y respira profundamente. Eso se pudo ver claramente en las pantallas. “Me acabas de erizar la piel recordándome eso porque sí, cerré los ojos y pensé que ahí estaba, al lado de Ricardo Arjona; era un sueño cumplido, gracias a Dios. En ese momento le di gracias a Dios, al universo por haberme dado esa oportunidad porque de verdad yo estaba muy lejos y no creía que mi letrero lo fueran a ver y porque había muchos otros”.
Al cierre de la experiencia, Milena y Arjona se abrazan y ella le agradece al oído todo lo que su música la ha acompañado en sus días de alegría y también de tristeza. “Él me abrazó fuerte y se sonrió”, contó Milena.
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El regreso a su puesto en Sur fue en un estado de conmoción total: “Te puedo decir que yo levitaba. Yo no sentía las piernas, me temblaban. Les dije a los muchachos de logística que me hicieran el favor de llevarme porque en ese momento mi GPS estaba totalmente perdido. Yo necesitaba que me volvieran a llevar allá donde yo estaba porque no sabía llegar”.
Cuando llegó a su puesto, su pareja, la gente alrededor, todos comenzaron a felicitarla, a abrazarla, le decían que había cumplido un sueño colectivo, pero sí hubo una pregunta muy recurrente: “¿A qué huele Ricardo Arjona?” y la respuesta de Milena fue: “Huele a hombre costoso” y, entre risas, complementa que en realidad huele muy bien, a perfume fino, porque a pesar del sudor y de que llevaba varias horas en el espectáculo, aún conservaba un buen aroma.
“Ricardo Arjona fue muy caballeroso, que también es muy importante decirlo, y todas las personas del staff, de la logística, todas muy, muy queridas y respetuosas. Esta es una experiencia que va a quedar para el resto de la vida”, concluyó.
Ricardo Arjona continúa su gira en Bogotá con seis conciertos en el Movistar Arena programados desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto y allí entonces subirá a seis señoras de las cuatro décadas para vivir la experiencia inolvidable que también vivió Milena.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cómo logró Milena subir al escenario de Ricardo Arjona en Medellín?
- Milena preparó un letrero la noche anterior al concierto con la frase “¿Qué más pues, Mor? Acá esta paisa de las cuatro décadas te busca”, inspirada en el lenguaje coloquial de Karol G. Le puso luces para hacerlo visible desde la tribuna Sur, donde estaba ubicada. Ricardo Arjona lo vio, la enfocaron con una cámara y la eligió para subir al escenario a escuchar su famosa canción para las señoras de las cuatro décadas.
- ¿Qué advertencias le hicieron a Milena antes de subir al escenario?
- El equipo de logística de Arjona le pidió que fuera respetuosa y que no se le colgara de la espalda, dado que el cantante se sometió a dos cirugías de columna en 2023. También la ayudaron a calmarse con agua, le pidieron que respirara y contara hasta diez antes de salir al escenario.
- ¿Cuándo y dónde continúa la gira de Ricardo Arjona después de Medellín?
- Tras su concierto en Medellín el 24 de julio, Arjona continúa su gira Lo que el seco no dijo con seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, programados del 26 de julio al 2 de agosto de 2026. En cada uno de esos shows también subirá a una señora de las cuatro décadas al escenario.