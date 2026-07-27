Entrevista con Lucas González: “En Nacional, el equipo está por encima de todos”

Lucas González se define como un entrenador muy claro, que dicta normas sencillas, pero estrictas, en las que cada uno de los futbolistas es consciente de las consecuencias al no acogerse a ellas.

El timonel, que este martes dirigirá su segundo partido oficial con los verdolagas, en la vuelta de los playoffs para los octavos de final de la Copa Betplay ante Tigres en Bogotá, a las 8:30 p.m., habló con EL COLOMBIANO de su llegada al Rey de Copas.

¿Cómo se ha sentido en estos primeros días de trabajo y qué representa para usted regresar a casa, esta vez como el director técnico principal del equipo profesional?

“Siento una alegría y una gratitud enormes. Llegar acá es muy difícil; es el club más grande de Colombia y no es casualidad que tenga los títulos que ostenta, entre ellos sus 18 estrellas y dos Copas Libertadores. Eso exige al máximo y significa que muy pocos llegan a este banquillo. Tengo poco más de 150 partidos dirigidos en mi carrera, una trayectoria que ha crecido muy rápido y me permite estar hoy aquí. Me siento verdaderamente afortunado. Además, haber pasado por las divisiones menores y contribuir en la formación de varios de los chicos que hoy están en el primer equipo —o que ya fueron vendidos al exterior— es una de las razones por las cuales las directivas confiaron en nosotros. Sabemos dónde estamos y la ilusión es máxima”.

En su presentación mencionó que dirigir a Nacional era un objetivo de carrera, pero lo proyectaba a más largo plazo. ¿Por qué siempre estuvo este club en su mente?

“Todos los seres humanos tenemos sueños. Los míos empezaron cuando era un niño de unos 8 años y vi a Francisco Maturana ser campeón de la Copa Libertadores con Nacional, y luego liderar a la Selección Colombia en los Mundiales con un estilo muy admirado a nivel internacional. Crecí con Pacho como un mentor. Luego de vivir más de 15 años fuera de Colombia formándome para entender el fútbol, Nacional fue el club que me abrió las puertas para regresar y estructurar un proceso formativo. Ahí ese sueño empezó a convertirse en un objetivo real. Sinceramente, creí que pasaría más adelante, pero en el fútbol no controlamos los tiempos; se abrió la oportunidad y era imposible dejarla pasar”.

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Dejar al Deportes Tolima en octavos de final de la Copa Libertadores debió ser una decisión difícil. ¿Fue esa oferta de Nacional la única capaz de moverlo?

“Sí, fue una decisión muy difícil. En mi cabeza no había nada más que la Copa Libertadores. Dirigí diez partidos en ese certamen el semestre pasado, superando las fases previas contra Táchira y O’Higgins hasta la fase de grupos, y teníamos la ilusión de disputar esa eliminatoria de octavos. Muchos clubes nos buscaron durante ese proceso, pero mi respuesta siempre fue que no me interesaba escuchar a nadie, a menos que fuera un club con la aspiración real de ganar la Copa Libertadores. Atlético Nacional no solo aspira a ello, sino que ya lo ha hecho dos veces. Era el único club por el cual me sentaría a escuchar”.

Se sabe que Francisco Maturana ponderó su trabajo antes de su llegada. ¿Qué siente al saber que una figura como él sigue de cerca sus partidos?

“Tener a Pacho cerca es un sueño hecho realidad. Nuestra relación comenzó en 2021, cuando yo dirigía la Sub-17 y Sub-20 en Nacional. Escuchar de un tercero que él no se perdía los partidos de nuestros equipos es el máximo reconocimiento que puedo recibir como entrenador. Que alguien que verdaderamente sabe de fútbol diga eso, no por simpatía, sino por lo que el equipo transmite en la cancha, es un orgullo enorme”.

Respecto al plantel actual, que cuenta con nombres de gran peso e intensidad, ¿cómo va el proceso de adaptación a su idea de juego?

“Me siento afortunado. Para ganar títulos necesitas buenos futbolistas, y los que están acá son los mejores del torneo local. Poder interactuar con ellos es un privilegio. Los chicos están muy contentos con nuestra llegada; a varios ya los habíamos dirigido y muchos otros compartieron vestuario con Alexis Henríquez, a quien todavía le dicen “Capi”. Eso es un valor agregado para la construcción de este nuevo proceso”.

Dirigir a Nacional implica una exigencia constante de resultados por parte de la hinchada. ¿Le preocupa esa presión en esta etapa de su carrera?

“Hoy no me preocupa nada; mi ocupación principal es hacer que la gente se sienta orgullosa de este equipo. La exigencia de ganar todo en Nacional siempre está, pero este club es como el Barcelona: ganar no es suficiente. La gente no acepta cualquier tipo de juego. Nacional tiene un legado histórico marcado por el buen fútbol desde la época de René Higuita y Andrés Escobar. Ignorar eso es no saber dónde se está parado. La razón por la que estamos acá es por cómo han jugado los equipos que hemos liderado, y este tiene que jugar aún mejor. El compromiso no es solo ganar, sino jugar como la historia lo exige”.

En el entorno se debate mucho sobre quién debe ser la piedra angular del equipo, por ejemplo, entre la titularidad de Edwin Cardona o Juan Manuel Rengifo. ¿Cómo asume esa toma de decisiones?

“Entiendo la lógica de las discusiones entre hinchas, pero para un entrenador no es sano ni racional dar “coronas”, porque el equipo está por encima de todos. El escudo está adelante y el nombre atrás. El fútbol es un juego colectivo; un jugador necesita al menos a seis compañeros más en cancha para que el partido pueda iniciar. Aquí jugarán los que mejor rendimiento tengan. Dependiendo del rival y de las características del partido, en algunos arrancará Edwin, en otros Rengifo, en otros ambos, o quizás jueguen “Chicho” Arango y Alfredo juntos. El equipo siempre está por encima de las individualidades”.

¿Cómo define su estilo de gestión para manejar un camerino con jugadores de tanta trayectoria local y en el exterior?

“Lo primero es que soy un entrenador muy claro. Marco normas sencillas, pero estrictas y con consecuencias conocidas por todos para no dejar espacio a la interpretación. Si una charla de video es a las 9:00 a.m., no empieza a las 9:03 a.m. Es una cultura de alto rendimiento. Lo segundo es la cercanía. Entiendo que el futbolista no es un robot, es una persona cuyo rendimiento se ve influenciado por factores emocionales, y cuando detectamos que necesitan ayuda, se la brindamos. Y, finalmente, cuento con el respaldo y el impacto de Alexis Henríquez, quien conoce perfectamente las entrañas de este club y lo que significa construir un camerino ganador”.

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¿Siente que el fútbol colombiano va por buen camino para dejar de ser tan folclórico y lograr algún día una planificación a largo plazo como en Europa?

“Yo creo que todavía estamos muy lejos, pero sin ninguna duda, vamos en la dirección correcta. El salto real se dará en el momento en que aterricemos verdaderamente la formación con un currículo riguroso para entrenadores, como pasa en la universidad, y no que la educación sea simplemente un centro de ponencias donde alguien viene y expone de forma aislada. Sé que la Federación Colombiana de Fútbol está dando grandes pasos y desarrollando proyectos para cerrar esa brecha educativa que nos separa de los principales países europeos. En la medida en que esta distancia en formación se vaya recortando, la calidad de nuestros directores técnicos va a mejorar. Es algo que en el país todavía nos falta, pero creo que vamos bien encaminados, aunque queda mucho trayecto por recorrer”.

Con temperamentos como los suyos, ¿quién regaña a quién dentro del cuerpo técnico?

“¡A los dos nos toca regañar! Pero ellos —tanto Alexis Henríquez como Thiago Camilo, que nos acompaña en el cuerpo técnico desde hace tiempo— son muy conscientes de la dinámica. Me he ganado el respeto de ellos no por lo que hice como futbolista, porque como jugador no hice nada y sobreviví cobrando migajas, sino por el conocimiento y porque saben que tengo algo que aportarles. Sin embargo, también tengo claro que no poseo todas las respuestas. Por eso, las decisiones nunca las tomo solo; siempre las consultamos en equipo. El día que ellos perciben que me estoy equivocando en algo, saben que me lo tienen que decir con firmeza para que yo lo vea. Más allá de la amistad y de compartir en familia por fuera de las canchas, cuando nos ponemos la camiseta del club lo único que nos une es ganar. No importa quién tenga la razón, la mejor idea o haga las sugerencias: lo único relevante es ganar, y por eso hemos logrado avanzar bastante en muy poco tiempo de carrera”.