Medellín abrió las puertas a 960 ajedrecitas de 30 países en el Panamericano de la Juventud

Con color, tango y un emotivo desfile continental, se dio la apertura oficial al Panamericano de la Juventud de Ajedrez en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Más de 900 mentes brillantes de América, acompañadas por miles de visitantes, ya disputan un torneo con récord de participantes.

Los 960 ajedrecistas de toda América que vinieron a la ciudad (645 varones y 315 damas) se batirán en duelo en los 467 tableros que estarán ubicados en el coliseo Guillermo Gaviria Correa, también conocido como el coliseo de combate.

La ceremonia inaugural se realizó en el mismo recinto de competición, con los dirigentes y organizadores del torneo. También hicieron acto de presencia leyendas del ajedrez colombiano, delegados, deportistas, familiares, árbitros y entrenadores.

Antes de las intervenciones oficiales, los jugadores de cada nación ingresaron por un pasillo formado por los jueces, mientras los presentadores nombraban uno a uno a los 30 países participantes. Fue un emotivo momento marcado por el desfile de cada delegación, donde se mezcló un sinfín de emociones. El color y el buen ambiente fueron protagonistas del acto de apertura.

“Estamos muy contentos de que Medellín acoja a más de 960 deportistas de 30 países. Que cada partida sea motivo de orgullo y tenacidad por ustedes, sus familias y sus países”, mencionó en su discurso José Gregorio Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz).

En representación de la Confederación Americana de Ajedrez estuvo el secretario de la entidad, el uruguayo Enrique Celli. “Colombia nos recibe con hitos, con una participación récord”, afirmó el directivo.

Con la intervención del director del Inder de Medellín, Gabriel Silva Meluk, invitando a los visitantes a disfrutar de la ciudad, comenzó el evento artístico.

El espectáculo corrió por cuenta de dos grupos de baile de la Alcaldía de Medellín. La primera presentación estuvo a cargo de Equidad, un elenco de jóvenes que bailan música tradicional antioqueña. Más tarde, Energía, Pólvora y Encanto ofreció un show con una minuciosa puesta en escena de tango que se robó los aplausos del público. Con esto culminó la ceremonia y a partir de las 11:00 a.m. arrancó la competición.