Murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure

Perry Bamonte, reconocido por ser el guitarrista y tecladista de la banda británica de rock The Cure, falleció este 26 de diciembre. La agrupación confirmó la muerte del músico de 65 años por medio de un comunicado publicado en su sitio web oficial. “Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien murió tras una breve enfermedad en su casa durante la Navidad”, escribieron.

Además, los integrantes de The Cure dedicaron unas emotivas palabras a su compañero. “Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, dijeron al tiempo que reconstruyeron el paso de Bamonte por el grupo.

Perry, nacido en Londres en 1960, se unió a la agrupación de éxitos como Friday I’m In Love en 1984. Comenzó como integrante del equipo de gira y luego pasó a ser técnico de guitarra y asistente personal de Robert Smith, vocalista y confundador de la banda.