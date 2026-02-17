Competir con la chequera del Flamengo y el Palmeiras, ¿una guerra perdida?

Con un Flamengo aspirante a convertirse en el “Real Madrid de las Américas” y un Palmeiras que pisa fuerte, una pregunta revolotea en el fútbol brasileño: ¿hay receta para competir con estos gigantes?
Vigente campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores, el Fla, con Jorge Carrascal entre sus líderes y fichado tras su paso por el Dinamo de Moscú, acaba de pagar 42 millones de euros por Lucas Paquetá, récord en Sudamérica, y el Palmeiras fichó al internacional colombiano Jhon Arias por 25 millones y procedente del Wolverhampton inglés. Solo el Cruzeiro hizo una operación similar al desembolsar 27 millones por Gerson.