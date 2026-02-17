Madre de Kevin Acosta le responde a Petro: “El niño murió por falta de un medicamento, no por una caída”

Yudy Katherine Pico, madre de Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, aseguró que su hijo murió mientras esperaba un medicamento para tratar la hemofilia A severa y no por un accidente en bicicleta, como sugirió el presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros este lunes 16 de febrero. En contexto: Indignación por respuesta de Petro y Jaramillo a muerte de niño por hemofilia: “Tuvo un accidente en bicicleta” El mandatario afirmó en consejo televisado que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos; es un tema de prevención”, lo que ha generado fuertes críticas. “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir (...) Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, afirmó el mandatario.

La respuesta de Yudy Katherine Pico al presidente Petro fue contundente y, para respaldar su postura, dio ejemplos de deportistas como Alex Dowsett, ciclista profesional británico que padece hemofilia A severa desde su nacimiento. “Hay mucha gente con hemofilia que participa en el Tour de Francia (...) Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, le respondió la madre en entrevista con Blu Radio. El menor había sido trasladado a un centro médico en La Plata, luego de sufrir el accidente. Después de tres días de atención, fue remitido al Hospital La Misericordia, en Bogotá, donde finalmente murió el fin de semana.

La denuncia de la madre de Kevin Arley Acosta Pico