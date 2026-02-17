Madre de Kevin Acosta le responde a Petro: “El niño murió por falta de un medicamento, no por una caída”

Yudy Katherine Pico, madre de Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, aseguró que su hijo murió mientras esperaba un medicamento para tratar la hemofilia A severa y no por un accidente en bicicleta, como sugirió el presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros este lunes 16 de febrero.
El mandatario afirmó en consejo televisado que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos; es un tema de prevención”, lo que ha generado fuertes críticas.
“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir (...) Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, afirmó el mandatario.