Piso 21 estrena “Trescender”, un álbum que marca su nueva etapa como trío y que trae grandes colaboraciones

Tras casi dos décadas de carrera, Piso 21 abre una nueva etapa con este nuevo trabajo de 12 canciones en el que DIM, Pablo y El Profe reafirman su esencia pop mientras muestran cuánto han evolucionado desde aquellos primeros años de formación en Medellín.

  • Pablo, El profe y DIM, los tres integrantes de Piso 21. FOTO Cortesía
    Pablo, El profe y DIM, los tres integrantes de Piso 21. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Tendencias

hace 49 minutos
Evolución y esencia son dos palabras claves en este nuevo trabajo de Piso 21. Aquí, El profe, DIM y Pablo le muestran al mundo, en 12 canciones, que han crecido y que estos 19 años de experiencia los ubican en otro nivel, pero además que sigue existiendo el fondo y la forma de lo que ha sido Piso 21 desde esos primeros acordes.

Trescender se llama este álbum que acaban de lanzar con un concepto claro y con canciones que fueron llegando sin pensarlo mucho hasta llenar la vasija con lo que querían. “Como siempre hacemos música queriendo hacer la mejor canción del mundo, pero sin la pretensión de que tiene que ser un éxito”, aclara David Escobar, más conocido como DIM, quien añade que cada una de las 12 canciones que componen este trabajo tienen ese factor de “evolución”, sin dejar de lado lo que son y hasta hay melodías que evocan lo que fue ese primer álbum del grupo, ya casi dos décadas atrás.

Ya hoy, Piso 21 es un grupo de tres, y por eso este disco se llama así, Trescender. Para Juan David Huertas, más conocido como El profe, no hay una receta para que justo lleven juntos, los tres, tantos años. “Cuando uno ve una pareja de adultos mayores en un parque y les pregunta cuál es el secreto para durar tanto, es muy difícil que haya una sola respuesta. Es simplemente encontrar las personas adecuadas que estén dispuestas a pasar de todo con uno y que tengan además de ideales unos sueños parecidos. Nosotros coincidimos los tres y hemos pasado por momentos bonitos y también difíciles”.

Cariño y respeto, entre todos, podría ser una clave a la hora de buscar la respuesta de llevar tantos años juntos, pero es importante anotar que hoy son una familia enorme de la que hacen parte sus propias parejas y sus hijos. “La idea nuestra es Trescender aún más, seguir los tres hasta que la vida nos lo permita y seguir dejando ese legado musical”, precisa El profe.

Detalles de las nuevas canciones de Piso 21

En tiempos en los que se habla abiertamente de manifestación y sueños que se pueden cumplir, Piso 21 incluyó en este disco una canción que se llama Bruno Mars que justamente es la primera del álbum.

Quien nos dice que no / vamos a hacer un tema con Bruno Mars / cantando en español / hacer un hit número uno global.

La sentencia está dictada y ahora solo falta que sea una realidad: “Esa canción fue de las mejores experiencias del grupo porque un día dijimos que deberíamos hablar como lo hacemos nosotros, no le pongamos ni un disfraz ni una pose y que la gente nos escuche decir lo que sentimos y así nació la canción y ni siquiera Bruno Mars era la premisa, era de sentirnos afortunados por haber cumplido tantos sueños y que aún tenemos otros que vamos a lograr como una canción con Bruno Mars”, detalla Pablo Mejía, más conocido como Pablito quien añade que el mensaje de la canción es ese seguir soñando.

Pero además tienen ocho colaboraciones con grandes artistas que hoy son amigos: Lasso, Marc Anthony, Beéle, Yami Sadfie, Juan Duque, Bacilos, Fonseca y Andrés Cepeda. “Este álbum tiene un tinte muy pop y es lo que siempre ha hecho Piso 21 y nos dejamos llevar por el corazón, de amistad en el caso de Lasso, de Yami y salen canciones que le empiezan a dar una forma al álbum. Y también volvemos a los sueños, grabar con Andrés Cepeda, con Fonseca, todo tan natural y de esa misma forma es este disco”, concluye DIM.

Con Trescender, Piso 21 no solo celebra el camino recorrido, sino que también deja claro que la historia aún está lejos de terminar, falta mucho por conquistar.

