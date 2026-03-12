Alguien le dijo que sí: Roy Barreras eligió a esta abogada como fórmula vicepresidencial

Tras varias negativas, el candidato presidencial ganador de la consulta Frente por la Vida, Roy Barreras, por fin pudo anunciar a la persona que será su fórmula vicepresidencial en estas elecciones. En el marco del Congreso Nacional de Municipios celebrado en Cartagena, el exembajador confirmó este jueves 12 de marzo que su compañera de fórmula será la reconocida abogada Martha Lucía Zamora. Lea también: En video | Marta Lucía Zamora fue despedida con calle de honor y entre aplausos de la Agencia de Defensa del Estado El candidato reveló que, pese a que algunos asesores le sugirieron optar por una figura mediática o un “influencer” para generar impacto en la opinión pública, prefirió una persona con absoluta respetabilidad y trayectoria técnica. Para Barreras, la elección de Zamora responde a la necesidad de Colombia de contar con personas que conozcan a fondo el Estado de Derecho y la institucionalidad, así lo reconoció ante los espectadores del Centro de Convenciones Julio César Turbay.

¿Quién es Martha Lucía Zamora?

Martha Lucía Zamora, de 66 años, es egresada de la Universidad Externado de Colombia con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España. La jurista fue fiscal General de la Nación encargada tras la salida de Viviane Morales. También se desempeñó como secretaria general de la Alcaldía de Bogotá durante la gestión de Gustavo Petro.

Martha Lucía Zamora, de 66 años, será la fórmula vicepresidencial de Roy Barreras. Foto: Colprensa

Zamora ha ocupado altos cargos en la rama judicial como magistrada de la Corte Constitucional, magistrada de la JEP y, recientemente, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La abogada salió del gobierno de Gustavo Petro en diciembre de 2023, cuando se desempeñaba como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). En otras noticias: Martha Lucía Zamora fue incluida como testigo clave en el juicio disciplinario contra Álvaro Leyva

Su salida se dio luego de un enfrentamiento técnico con el entonces canciller Álvaro Leyva, relacionado con la licitación de los pasaportes en Colombia. Zamora mantuvo serias diferencias con Leyva y otros altos funcionarios del Gobierno respecto a la estrategia de defensa jurídica del patrimonio público en el marco de dicho proceso de contratación.

Para la exfiscal, lo más viable era evitar el millonario pleito con Thomas Greg, porque habría altas probabilidades de perder. Sin embargo, en ese entonces la decisión del presidente Gustavo Petro y Álvaro Leyva fue mantener desierta la licitación para la elaboración de pasaportes y evitar conciliar con la empresa que los fabricaba. En contexto: Martha Lucía Zamora, ante la Procuraduría, detalló episodio en el que excanciller Leyva la increpó por contrato de pasaportes El candidato logra concretar su fórmula a un día de que se cierren las inscripciones, luego de que ya cinco mujeres que estaba barajando el excongresista le dijeran que no. En esa lista están la periodista María Jimena Duzán, las escritoras Patricia Lara Salive y Carolina Sanín, la historiadora y abogada Adelina Covo, y la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez.

