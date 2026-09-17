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Así reaccionaron los artistas a sus nominaciones a los Latin Grammy 2026

Los artistas nominados a los Latin Grammy compartieron sus reacciones en redes sociales. A algunos, como Elena Rose, hasta la despertaron en pleno vuelo para avisarle que estaba nominada.

  • Fonseca, Elena Rose, Carlos Vives, entre los nominados a los Latin Grammy este año. FOTOS Cortesía
    Fonseca, Elena Rose, Carlos Vives, entre los nominados a los Latin Grammy este año. FOTOS Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 3 horas
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Este 16 de septiembre era un día muy esperado para cientos de artistas que habían enviado sus trabajos para lograr una nominación en los Latin Grammy 2026.

Y hubo de todo en los nominados de 60 categorías, cuyas grabaciones debieron ser lanzadas entre 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. Desde quienes recibieron la noticia por su disquera o incluso por amigos, hasta quienes la estaban esperando en vivo, como la colombiana Aria Vega, la única nacional en la categoría de Mejor nuevo artista.

Entérese: Chichí Peralta recibirá el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2026

A otros la noticia los agarró en pleno vuelo y hasta dormidos, como es el caso de Elena Rose, la venezolana nominada a grabación del año por Alma.

La joven cantante y compositora al aterrizar en Nueva York –hacer parte de la gira de Karol Gdijo que estaba en shock porque en un post que hizo el día anterior usó la canción Alma: “Y yo tenía meses sin usar esa canción y esa es la nominada (...) que esté nominada esta canción para mi es una confirmación muy bella de papá Dios, porque me identifica mucho, mi historia, mis mujeres, un recordatorio de que debemos seguir pa lante con toda”.

Los colombianos también celebran

Carlos Vives está nominado en la categoría de Mejor álbum cumbia / vallenato por El Último Disco Vol. 1. El samario compartió un video en redes sociales agradeciendo a la Academia esta nominación –la número 49 en su carrera– y agradeció a todos los que han hecho parte de este disco.

“El último disco Vol. 1 ha sido para mí y para La Provincia, la oportunidad de volver a hacer música como antes. Todos en el estudio de @latorredelata grabando juntos, cocreando, haciendo equipo y enriqueciendo cada arreglo y cada canción. Canciones útiles para diferentes momentos de la vida”, escribió.

Juanes, por su parte, con dos nominaciones en el bolsillo (siendo el colombiano más ganador en la historia de estos premios con 25 Latin Grammy en total). “Inmensamente agradecido por recibir estas dos nominaciones a mi álbum JuanesTeban. Hoy me siento feliz y eternamente agradecido con la vida por tantas oportunidades. Gracias a todos los que han sido parte”.

Fonseca está nominado con su disco Antes que el tiempo se vaya como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. El artista bogotano comentó: “Hoy es un gran día de celebración, gratitud, emoción, esta nominación me llega al corazón, un álbum que representa el momento de vida en el que estoy, musical, en donde he podido compartir con grandes maestros y hermanos que me ha dado la música”.

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Para saber más: Carlos Vives presenta “El último disco” y explica por qué no será el final

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué colombianos están nominados a los Latin Grammy 2026?
Entre los colombianos nominados aparecen Carlos Vives, Juanes, Fonseca y Aria Vega, además de otros artistas nacionales en distintas categorías. La lista oficial de la Academia incluye a Aria Vega en Mejor Nuevo Artista y a Vives y Fonseca en categorías de sus respectivos géneros.
¿Cuándo son los Latin Grammy 2026 y dónde se entregan?
Los Latin Grammy 2026 se entregarán el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La edición será la número 27 de estos premios de la Academia Latina de la Grabación.
¿Dónde consultar la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026?
La lista completa puede consultarse en el sitio oficial de la Academia Latina de la Grabación, que publicó las nominaciones de las 60 categorías el 16 de septiembre de 2026.
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