Así reaccionaron los artistas a sus nominaciones a los Latin Grammy 2026

Este 16 de septiembre era un día muy esperado para cientos de artistas que habían enviado sus trabajos para lograr una nominación en los Latin Grammy 2026. Y hubo de todo en los nominados de 60 categorías, cuyas grabaciones debieron ser lanzadas entre 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. Desde quienes recibieron la noticia por su disquera o incluso por amigos, hasta quienes la estaban esperando en vivo, como la colombiana Aria Vega, la única nacional en la categoría de Mejor nuevo artista. Entérese: Chichí Peralta recibirá el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2026

A otros la noticia los agarró en pleno vuelo y hasta dormidos, como es el caso de Elena Rose, la venezolana nominada a grabación del año por Alma. La joven cantante y compositora al aterrizar en Nueva York –hacer parte de la gira de Karol G– dijo que estaba en shock porque en un post que hizo el día anterior usó la canción Alma: “Y yo tenía meses sin usar esa canción y esa es la nominada (...) que esté nominada esta canción para mi es una confirmación muy bella de papá Dios, porque me identifica mucho, mi historia, mis mujeres, un recordatorio de que debemos seguir pa lante con toda”.

Los colombianos también celebran

Carlos Vives está nominado en la categoría de Mejor álbum cumbia / vallenato por El Último Disco Vol. 1. El samario compartió un video en redes sociales agradeciendo a la Academia esta nominación –la número 49 en su carrera– y agradeció a todos los que han hecho parte de este disco. “El último disco Vol. 1 ha sido para mí y para La Provincia, la oportunidad de volver a hacer música como antes. Todos en el estudio de @latorredelata grabando juntos, cocreando, haciendo equipo y enriqueciendo cada arreglo y cada canción. Canciones útiles para diferentes momentos de la vida”, escribió.

Juanes, por su parte, con dos nominaciones en el bolsillo (siendo el colombiano más ganador en la historia de estos premios con 25 Latin Grammy en total). “Inmensamente agradecido por recibir estas dos nominaciones a mi álbum JuanesTeban. Hoy me siento feliz y eternamente agradecido con la vida por tantas oportunidades. Gracias a todos los que han sido parte”. Fonseca está nominado con su disco Antes que el tiempo se vaya como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. El artista bogotano comentó: “Hoy es un gran día de celebración, gratitud, emoción, esta nominación me llega al corazón, un álbum que representa el momento de vida en el que estoy, musical, en donde he podido compartir con grandes maestros y hermanos que me ha dado la música”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para saber más: Carlos Vives presenta “El último disco” y explica por qué no será el final

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